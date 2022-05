Domy e Ranta aiutano gli Hurricanes a battere Bruins 3-2 in gara 7 :: WRALSportsFan.com

Boston Bruins 2 Carolina uragani 3 ultimo

Due volte prima, i Carolina Hurricanes hanno raggiunto i playoff solo per vedere la loro ascesa per diventare un serio contendente alla Stanley Cup respinta dai Boston Bruins.

Due nuovi arrivati ​​hanno finalmente aiutato gli Hurricanes a superare il freddo dei playoff – e in gara 7, quindi.

Il possesso di Medson di Max Domy ha segnato due gol nel secondo tempo mentre Ante Ranta ha segnato 27 parate per aiutare i Carolina Hurricanes a battere i Boston Bruins 3-2 sabato per vincere il primo turno dei playoff.

Teofu Teravainen ha segnato anche per gli Hurricanes, che hanno eliminato la squadra che li ha travolti nelle finali della Eastern Conference 2019, quindi hanno ottenuto una serie di cinque vittorie consecutive al primo turno nella Toronto Bubble un anno dopo.

“È una sensazione diversa che ne deriva”, ha detto l’allenatore della Carolina Rod Brend Amour. “Penso ancora in altre questioni, se avessimo vinto, saresti stato un po’ sorpreso.

“Questa volta, mi sentivo come se fosse giunto il momento. I nostri ragazzi sono maturati. Penso che anche loro lo abbiano sentito. “

Carolina passa al secondo turno per affrontare il vincitore della partita di gara 7 di domenica tra i New York Rangers ei Pittsburgh Penguins.

Una cosa è certa: la vittoria del titolo della Metropolitan Division ha aperto la strada assicurandosi la funzione di casa sul ghiaccio. Questa è stata una serie in cui nessuna delle due squadre è riuscita a vincere in trasferta, con gli Hurricanes che hanno finalmente ottenuto l’ultima parola supportati da un altro pubblico chiassoso da casa.

“Ovviamente ne avevamo bisogno lungo la strada, e non potevamo farlo”, ha detto il capitano dei Bruins Patrice Bergeron.

Carolina ha continuato a resistere dopo aver sperperato un vantaggio di 2-0 nella serie e poi una prestazione superba nella sconfitta in gara sei di giovedì con la possibilità di avanzare.

“Gioco 7, gioco 4, 5, 6 – qualunque cosa sia, avanzi, che è la cosa migliore”, ha detto il difensore Jacob Slavin.

Domi era una star improbabile in questo. Carolina lo ha acquisito prima della scadenza commerciale di marzo e li ha premiati con i suoi primi obiettivi in ​​carriera post-stagione. Nel primo tempo ha anche assistito alla porta di Teravainen con un passaggio perfetto verso l’area superiore.

“Ovviamente, sono stato molto fortunato ad essere entrato a far parte di una squadra come questa”, ha detto Domy.

Poi c’è Ranta, che si è unito a Fredrik Andersen nel riformare la squadra per la sua posizione di portiere. Ma con Andersen infortunato alla fine della stagione regolare, Ranta è avanzato nel pucker nonostante non avesse mai iniziato una partita di post-stagione prima.

È stato nuovamente risolto nella rete. Il suo più grande stop è arrivato presto con un muro completo per negare a Taylor Hall vicino al palo sinistro una possibilità per 2 contro 1 nel primo periodo di una partita a reti inviolate.

David Pasternak ha segnato a 21,7 secondi dalla fine per Boston dopo aver ritirato Jeremy Swayman per l’attaccante in più. Da lì, gli uragani hanno dovuto durare in un incontro teso per fermare il tempo prima di poter festeggiare.

“Quando hanno ottenuto il secondo, sono stati sicuramente i 20 secondi più lunghi della mia vita”, ha detto Ranta.

Jake Debrosk ha segnato nel secondo tempo per i Bruins, mentre Swayman ha chiuso con 28 parate. Ma i Bruins si sono ritrovati a recuperare terreno dopo il primo gol di Domi, che lo ha costretto a pattinare sulla fascia sinistra per seppellire un tentativo di reindirizzamento di Jordan Stahl in 3:14 di secondo.

Più tardi, dopo che DeBrusk ha battuto Raanta dall’alto del tuck, Teravainen ha lanciato un passaggio a Domi per una volta. La palla ha superato Swayman al 10:33 secondi per avanzare 3-1 e un altro gol è arrivato a pochi metri dall’area.

“Siamo molto orgogliosi di aver coperto la Zona D, cose che abbiamo fatto molto bene tutto l’anno”, ha detto l’allenatore di Boston Bruce Cassidy. “Ci sono due dettagli, sì, hanno giocato, ma abbiamo di più per non portare a termine il lavoro in fase difensiva: essere nei punti giusti, buoni bastoni”.

sei dritto

Gli Hurricanes sono migliorati fino a 6-0 nei 7 da quando gli ex Hartford Whalers si sono trasferiti nella Carolina del Nord nel 1997. Ciò include le finali della Stanley Cup 2006 contro Edmonton, nonché una vittoria ai tempi supplementari al secondo turno a Boston nel 2009, che è arrivata 13 anni dopo nella prima di oggi.

uscita anticipata

I Bruins erano al sesto playoff consecutivo. Ma questa è la prima volta che una squadra di Boston esce senza vincere una serie dalla loro serie di sei sconfitte consecutive contro Ottawa nel 2017.

Il futuro di Bergeron

Il numero 1 di lunga data Bergeron potrebbe diventare un free agent illimitato dopo 18 stagioni con la squadra. Si è rifiutato di parlare di un nuovo contratto durante l’anno, che ha creato la possibilità di lasciarlo o andare in pensione.

Non era pronto allora per pensare al passo successivo.

“È molto fresco in questo momento”, ha detto Bergeron. “Ovviamente è ancora pungente da una serie di vittorie duramente guadagnate. È venuto corto, quindi ovviamente ci penserò. Ma ora non ci sono.

casa gremita

Gli Hurricanes hanno avuto il più grande pubblico nazionale nella storia della franchigia con 19.513 presenze, superando il record precedente di 19.955 durante la vittoria finale del secondo turno dei New Yorkers nel 2019.

___

Segui Aaron Beard su Twitter all’indirizzo https://twitter.com/aaronbeardap

___

Altro da AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL e https://twitter.com/AP_Sports