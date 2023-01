“Door Dash Driver” scende in campo durante la partita Duquesne-Loyola Chicago in un’apparente acrobazia sui social media

Un burlone è andato in tribunale per fingere di consegnare un ordine di DoorDash McDonald’s durante la partita Duquesne-Loyola Chicago di mercoledì sera. (AP/Keith Sragocic)

Un uomo che lavorava alla UPMC Cooper Fieldhouse di Pittsburgh adorava il mercoledì sera di McDonald’s, o almeno così sembrava.

Un fattorino di Tortash è entrato in campo con un sacchetto di cibi e bevande di McDonald’s durante la seconda metà della partita di basket maschile di Duquesne contro Loyola Chicago martedì sera.

Sebbene abbiamo più domande che risposte, l’attuale consenso è che il gioco ha fatto da sfondo ai contenuti dei social media di YouTuber o TikToker.

Il ragazzo delle consegne sembrava perso e dopo essersi guardato intorno nell’arena per un po’, improvvisamente ha deciso di seguire il gioco. Questo ha spaventato un arbitro e ha portato a un ritardo nel gioco per un po’.

L’intera situazione era ridicola. Un piccolo avviso:

Secondo Abby Schnable del Pittsburgh Post-Gazette, qualcuno alla scheda video ha ordinato del cibo e lo ha ricevuto, permettendo al gioco di continuare. Sebbene l’interpretazione di Duquesne della qualità della difesa sollevasse ancora alcune domande, fu successivamente confutata.

L’assistente del direttore atletico di Loyola Chicago, Austin Hansen, ha condiviso un nuovo filmato dell’incidente mercoledì sera, mostrando la “persona delle consegne” che indossa un microfono lavalier e finge la scena per l’influenza di Internet.

“Non ho ordinato McDonald’s, anche se è stato ‘consegnato’ dalla posizione della mia telecamera”, ha scritto Hansen.

Il filmato mostra un arbitro che alla fine scorta il burlone fino alla tribuna.

Duquesne ha sconfitto il Loyola Chicago 72-58, ottenendo una serie di due sconfitte consecutive per i Dukes. Per quello che vale, la squadra si è fatta una risata per quella che pensavano fosse una consegna seria.