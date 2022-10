Dopo 8 anni di duro lavoro, l’indiano Mangalyaan ha finito il carburante: rapporto

La missione Mars Orbiter da Rs 450 crore è stata lanciata a bordo del PSLV-C25 nel 2013. (File)

Bangalore:

Il Mars Orbiter indiano ha esaurito il carburante e la sua batteria ha esaurito il limite di sicurezza, alimentando la speculazione che la prima missione interplanetaria del paese “Mangalyaan” potrebbe aver finalmente completato i suoi lunghi ruoli.

La missione Rs 450 Crore Mars Orbiter è stata lanciata a bordo del PSLV-C25 il 5 novembre 2013 e la navicella MOM è stata inserita con successo nell’orbita di Marte il 24 settembre 2014 al suo primo tentativo.

“Per ora, non c’è più carburante. La batteria del satellite è esaurita”, hanno detto a PTI fonti dell’Indian Space Research Organization (ISRO). Collegamento perso.

Tuttavia, nessuna parola ufficiale è arrivata dall’agenzia spaziale nazionale del paese, che ha sede qui.

Con il carburante a bordo, l’ISRO stava eseguendo manovre orbitali sulla navicella MOM per spostarla in una nuova orbita per evitare un’imminente eclissi in passato.

“Ma recentemente, ci sono state eclissi consecutive, inclusa una che è durata sette ore e mezza”, hanno detto i funzionari, che hanno chiesto l’anonimato, notando che tutto il propellente a bordo del vecchio satellite era esaurito.

“Poiché la batteria del satellite è progettata per gestire un’eclissi di solo 1 ora e 40 minuti circa, un’eclissi più lunga scaricherà la batteria oltre il limite di sicurezza”, ha affermato un altro funzionario.

I funzionari dell’ISRO hanno notato che il Mars Orbiter è in funzione da circa otto anni, ben oltre i sei mesi di vita della sua missione progettata.

“Ha fatto il suo lavoro e ottenuto importanti risultati scientifici”, hanno detto. Gli obiettivi della missione erano principalmente tecnologici e includevano la progettazione, il completamento e il lancio di una navicella spaziale su Marte in grado di operare in modo sufficientemente autonomo durante la fase di volo; Inserisci/cattura l’orbita di Marte e lo stadio in orbita attorno a Marte.

MOM – un progetto pilota tecnico – ha trasportato cinque carichi utili scientifici (15 kg in totale) per raccogliere dati sulla geologia superficiale, la morfologia, i processi atmosferici, la temperatura superficiale e il processo di fuga atmosferica.

I cinque strumenti sono: Mars Color Camera (MCC), Thermal Infrared Imaging Spectrometer (TIS), Mars Methane Sensor (MSM), Mars Extra Atmospheric Neutral Composition Analyzer (MENCA) e Lyman Alpha Photometer (LAP).

I funzionari dell’ISRO hanno notato che “la MOM ha molti risultati come l’efficacia in termini di costi, tempi di consegna brevi, budget economico collettivo e la miniaturizzazione di cinque carichi utili scientifici eterogenei”.

La geometria dell’orbita altamente ellittica di MOM MCC ha consentito rapide istantanee del “disco pieno” di Marte nel punto più lontano e dettagli più fini dal punto più vicino.

MCC ha prodotto oltre 1.000 immagini e pubblicato un atlante di Marte.

Nel frattempo, i piani per la missione “Mangalyaan” sul pianeta rosso non sono stati ancora confermati.

L’ISRO ha fatto un “Announcement of Opportunity” (AO) per una futura missione Mars Orbiter (MOM-2) nel 2016, ma i funzionari hanno riconosciuto che era ancora sul tavolo da disegno, con “Gaganyaan” e “Chandrayaan-3” che apparivano e “Inclusion dei progetti Aditya – L1 è nell’attuale elenco di priorità dell’agenzia spaziale.

AO ha dichiarato: “La prossima missione del Mars Orbiter è ora pianificata per consentire future opportunità di lancio. Sono state richieste proposte a scienziati interessati in India per condurre esperimenti a bordo del Mars Orbiter Mission-2 (MOM-2), per indirizzare informazioni scientifiche pertinenti . Problemi e argomenti.” “Non è ancora nell’elenco approvato”, ha detto a PTI un alto funzionario dell’ISRO quando gli è stato chiesto un aggiornamento sul MOM-2.

“Dobbiamo formulare proposte di progetto e carichi utili sulla base di una più ampia consultazione con la comunità di ricerca”, ha affermato il funzionario. “È ancora sul tavolo da disegno. Ma servono più dettagli e una cooperazione internazionale per portare a termine il lavoro”.

(Ad eccezione del titolo, questa storia non è stata modificata dalla troupe di NDTV ed è pubblicata da un feed sindacato.)