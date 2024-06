Dopo aver perso la casa, la famiglia spera che lo storico caffè sopravviva al crollo della diga di Rapidan.

A Rapidan, nel Minnesota, la famiglia Barnes vive in modo quasi identico a una vicina diga che corre il pericolo imminente di crollare.

La loro casa di famiglia si trova a pochi passi dal fiume Blue Earth, che ha straripato dal lato ovest della diga e ora sta causando massicce inondazioni nella zona.

A pochi minuti di distanza, i Barnes gestiscono un bar vicino chiamato Dame Store, noto per le sue torte fatte in casa e i deliziosi panini. I Barnes sono proprietari del negozio, che è in attività dal 1910 – quasi 50 anni, secondo l’accordo di NBC News. Carré 11.

Mentre i residenti circostanti attendono il potenziale crollo della diga, la notizia colpisce Barnes da vicino. Jenny Barnes dice che ciò che conta è quando la famiglia perde la casa.

“Ci mancherà sicuramente la casa, qualunque cosa accada”, ha detto Barnes. “Che cada nel fiume o venga abbattuto, perderemo la nostra casa.”

Quando le immagini aeree dei danni della diga sono emerse durante il fine settimana, alcuni spettatori hanno notato la casa dei Barnese quasi penzolare dal bordo della riva del fiume. Il fiume ha inghiottito il piano inferiore della casa, esponendone le fondamenta.

La diga, gestita dal governo locale, non è soggetta a inondazioni. Secondo il sito web del distretto, più di mezzo secolo di ripetute inondazioni hanno già causato danni strutturali alla diga. Una valutazione del 2021 ha stabilito che la diga dovrebbe essere completamente riparata o completamente ricostruita, ma che non fare nulla “non rappresenterebbe un problema per la sicurezza pubblica e un’enorme responsabilità”.