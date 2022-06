Dopo che le presunte prove di Amber Heard sono state soppresse al processo, Johnny Depp e il suo portavoce si sono scambiati parole

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard va avanti da anni, anche se le cose sembrano avere la capacità di calmarsi finalmente per l’ex coppia. Arbitro in Virginia Hard v. Heard, condannato per 3 capi di imputazione per diffamazione e accusato di ben 10 milioni di dollari. Dopo che Heard ha affermato che le prove al processo erano state soppresse, la rappresentanza di Depp e il suo portavoce hanno cambiato parole.

Mentre il verdetto nel caso di diffamazione è stato rivelato settimane fa, la retorica sul processo a Johnny Depp e Amber Heard continua. Ciò è in parte dovuto all’avvocato di Depp e alla stessa Heard per aver partecipato a interviste televisive sul procedimento in tribunale. Durante questo, il Aquaman L’attrice si è concentrata Prove che non possono essere incluse e in particolare gli appunti del suo terapeuta, che si dice contengano una descrizione dettagliata del suo abuso. In risposta, un portavoce di Depp ha rilasciato una dichiarazione a Diritto e criminalità chi legge:

È un peccato che, mentre Johnny cerca di andare avanti con la sua vita, l’imputata e il suo team stiano reiterando, reinventando e ri-contestando questioni già in tribunale che sono state deliberate all’unanimità e in modo conclusivo dalla giuria a favore di Johnny.

Bene, eccoti qui. La squadra di Johnny Depp non sembra dare molto peso alle accuse fatte da Amber Heard. dopo ogni cosa, pirati dei Caraibi L’attore è stato il vincitore in tribunale, con la giuria che ha dovuto farlo Raggiunto una decisione unanime nel caso. Ma Heard ha ancora la possibilità di provare ad appellare la decisione.

Da parte loro, il team di Amber Heard ha risposto alla dichiarazione di Johnny Depp e compagni. Inoltre, suggeriscono a Depp di rilasciare una propria intervista televisiva sull’argomento, possibilmente dello stesso giornalista. Come affermato nella risposta,

Se il signor Depp o il suo team hanno un problema con questo, consigliamo che lo stesso Johnny si sieda con Savannah Guthrie (sic) per un’ora e risponda a tutte le sue domande.

È chiaro che la tensione rimane alta per i team legali di Johnny Depp e Amber Heard, anche se il processo per diffamazione è terminato. Sicuramente la posta in gioco è ancora molto alta Aquaman Attrice, con il suo avvocato precedentemente ammesso Non aveva modo di pagare 10 milioni di dollari ordinato dal tribunale. Anche se Depp potrebbe decidere di non perseguire tale importo, anche se dubito che il loro scambio di rappresentazioni aiuti quelle probabilità.

Ovviamente, Johnny Depp potrebbe essere troppo impegnato per fare un’intervista televisiva con Savannah Guthrie, dove sta seguendo Occupato con concerti come chitarrista . In realtà, non è stato nemmeno in tribunale che è stata rivelata la sentenza per diffamazione.