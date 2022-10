Dopo i ritardi dell’uragano Ian, la Florida vede 3 lanci in 3 giorni

Il Florida Spaceport avrà una settimana intensa dopo che l’uragano Ian ha interrotto i lanci per alcuni giorni fino a quando il tempo non migliora.

Prima che Ian atterrasse nel sud-ovest della Florida, il razzo Artemis-1 della NASA, Space Launch System, Ho dovuto ritirarsi nell’hangar del Kennedy Space Center. Anche se la costa del Golfo è approdata, la costa spaziale della Florida centrale ha subito enormi inondazioni, venti di uragano e pioggia.

ritardare il lancio da L’uragano Ian Significa che la NASA ora punta a novembre per lanciare per la prima volta un razzo lunare. Nel frattempo, ULA, SpaceX e la NASA hanno in programma un lancio back-to-back non correlato questa settimana che terrà occupata la Space Coast per tre giorni.

L’ULA punta alle 17:36 EDT martedì per lanciare un razzo Atlas V con satelliti per comunicazioni SES 20 e 21 dalla base della forza spaziale di Cape Canaveral.

Il razzo Atlas V manderà i satelliti in orbita geosincrona per l’operatore satellitare SES.

SpaceX e la NASA stanno lavorando Verso il lancio di quattro astronauti mercoledì a mezzogiorno dal Kennedy Space Center. La missione di lancio dell’Equipaggio-5, composta da esploratori spaziali americani, russi e giapponesi, durerà 6 mesi verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Il lancio è stato posticipato dal 3 ottobre per consentire più tempo per valutare le strutture del KSC per eventuali danni potenziali di Ian.

Gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Casada, l’astronauta JAXA Koichi Wakata e l’astronauta Roscosmos Anna Kekina si lanceranno in cima al Falcon 9 nella navicella spaziale Crew Dragon.

Per concludere la settimana, SpaceX Falcon 9 lancerà i satelliti per comunicazioni commerciali Galaxy 33 e Galaxy 34 di Intelsat giovedì alle 19:07 EDT dallo Space Launch Complex 40 alla base spaziale di Cape Canaveral.

Il Falcon 9 consegnerà i satelliti Intelsat in orbita geosincrona, fornendo servizi di comunicazione in tutto il Nord America.

La stagione delle piogge della Florida si conclude con Ian

Previsioni di lancio di ULA Atlas V.

(tempo FOX)

Il tempo gioca un ruolo enorme nel lancio di qualsiasi missile. Il 45° Squadrone meteorologico della Space Force sta lavorando con ULA, SpaceX e la NASA per fornire previsioni di lancio giorni, ore e minuti prima di qualsiasi decollo.

Inondata dal record di precipitazioni di Ian, la Florida sta vivendo un gradito periodo asciutto che pone fine alla stagione delle piogge, ma si prevede che la pioggia sparsa ritornerà nel corso della settimana.

Per coloro che assisteranno di persona a questa tripla settimana di lancio o anche a un singolo lancio, il tempo non potrebbe essere migliore. Il centro di previsione FOX tiene traccia delle massime appena sopra gli 80 gradi o appena al di sotto durante il fine settimana con cieli parzialmente nuvolosi. Una forte possibilità di pioggia non compare nelle previsioni fino alla prossima settimana per la costa spaziale della Florida.

L’ULA ha una probabilità dell’80% in condizioni meteorologiche di lancio adeguate per il lancio di un satellite per comunicazioni martedì. La preoccupazione principale saranno i cumuli. La possibilità di un lancio di backup mercoledì ha una prospettiva migliore con condizioni favorevoli al 90%.

Previsioni sul lancio di SpaceX NASA Crew-5.

(tempo FOX) READ Collisioni di particelle a livelli di energia record mondiali

Il lancio della NASA Crew-5 con SpaceX continuerà a sfruttare l’aria fresca e secca dell’uragano Ian. Le preoccupazioni principali sono cumuli e pioggia con una probabilità superiore al 90% di condizioni favorevoli.

Il lancio dei satelliti Galaxy 33 e 34 sul Falcon 9 giovedì dovrebbe avere un tempo eccellente con oltre il 90% di possibilità di un decollo favorevole. La preoccupazione principale saranno i cumuli.