Dopo la decisione della Corte Suprema di abortire, BlackRock e altri gestori patrimoniali hanno affermato che avrebbero pagato il viaggio

I piani di assistenza sanitaria per i dipendenti di Fidelity Investments coprono i servizi di aborto e la società ha ampliato la copertura delle spese di viaggio per le procedure mediche, inclusi gli aborti, che non sono disponibili entro 50 miglia dalla casa di un dipendente di Fidelity, ha affermato il portavoce di Fidelity Michael Aalto. E-mail.

In precedenza, ha affermato Aalto, i piani sanitari di Fidelity coprivano solo i costi di viaggio e alloggio per alcune procedure, come i trapianti.

“I vantaggi della fedeltà sono progettati per sostenere l’intera vita e il benessere dei nostri partner. Offriamo generosi pacchetti di vantaggi che forniscono assistenza dentro e fuori il paese”, ha affermato il signor Aalto.

Fidelity ha gestito $ 4,3 trilioni con apprezzamento e $ 11,3 trilioni di asset sotto consulenza al 31 marzo.

BlackRock Inc. non ha commentato. , il più grande gestore mondiale con 9,6 trilioni di dollari di asset, ha annunciato pubblicamente la sentenza della Corte Suprema. Ma il 27 luglio, ha inviato un promemoria ai dipendenti dicendo che avrebbe coperto le spese di viaggio per la cura dell’aborto, ha riferito Yahoo Finance. Money manager ha rifiutato le richieste in precedenza PI commentare.

“Attraverso l’assicurazione sanitaria sponsorizzata dall’azienda, forniamo da tempo servizi di assistenza sanitaria riproduttiva, inclusa la copertura contraccettiva”, ha scritto Manish Mehta, responsabile globale delle risorse umane di BlackRock, in un’e-mail ai dipendenti, secondo Yahoo. .

Non è chiaro come i dipendenti interagiranno con le aziende in merito ai vantaggi di viaggio e come la loro privacy sarà protetta dai paesi che cercano informazioni sulla loro assistenza sanitaria.

Ci sono un certo numero di gestori patrimoniali PI L’accesso alla copertura per le spese di viaggio relative all’assistenza all’aborto non ha avuto risposta. Questi gestori potrebbero essere in discussione con i fornitori di assicurazioni per modificare i vantaggi che offrono. Altri, come BlackRock, possono rassicurare i dipendenti che copriranno le spese di viaggio internamente, non pubblicamente.