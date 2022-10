Dopotutto, Pixel Watch supporta tecnicamente gli intervalli di 20 mm

Google Pixel Watch viene fornito con un connettore intelligente per i suoi cinturini, ma il connettore unico significa che i cinturini di terze parti non funzionano. Almeno non è ufficiale. Ma il cinturino “Crafted Leather” di Google sblocca effettivamente il supporto per l’utilizzo di un cinturino esterno da 20 mm sul Pixel Watch.

La maggior parte degli smartwatch venduti agli utenti Android, inclusa la serie Galaxy Watch di Samsung e la stragrande maggioranza degli smartwatch Wear OS, supportano l’uso di un connettore pin tradizionale per il braccialetto. L’uso di cinturini a sgancio rapido è diventato popolare con questo standard, ma ciò non ha impedito ad Apple di utilizzare un connettore proprietario con l’Apple Watch e Fitbit ha anche utilizzato i propri connettori nei suoi smartwatch e tracker.

Siamo fan di Google Connector su Pixel Watch in generale. Il pulsante di sgancio rapido sull’orologio ti consente di far scivolare il cinturino fuori posto per un fissaggio molto più rapido e offre anche un aspetto piacevole e liscio per i cinturini.

Tuttavia, è davvero frustrante che sia molto difficile ottenere cinturini di ricambio. Google vende solo il Pixel Watch in bundle in diversi colori di Active Band e attualmente ci sono molti cinturini Troppo tardi o esaurito.

Dan Seifert in il bordo ho trovato Che il cinturino “Crafted Leather” del Pixel Watch supporti effettivamente l’utilizzo di un cinturino da 20 mm utilizzando il classico connettore a pin. Il connettore per il cinturino “Crafted Leather” aggiunge alette su entrambi i lati del Pixel Watch per tenere il cinturino in posizione, ma utilizza solo un tipico connettore pin. Tuttavia, non esiste un modo semplice per rimuovere il dominio precedentemente installato. Avrai bisogno di uno strumento di rimozione dei perni per estrarre il nastro dal suo supporto, ma poi una barra da 20 mm può essere inserita in posizione.

Purtroppo, però, il cinturino “Crafted Leather” per Pixel Watch è praticamente esaurito al momento. Il colore “Ivy” è completamente indisponibile e non idoneo per una lista d’attesa, mentre “Obsidian” è al momento disponibile in una taglia più piccola. Questo non sarebbe un problema per un convertitore di gamma, ma se hai bisogno della dimensione più grande, sarà sicuramente un peccato Spendi $ 80 su una band Non puoi usarlo.

Ci auguriamo che alcuni adattatori di terze parti a prezzi accessibili arrivino in tempo.

