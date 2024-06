Dornoch vince il Belmont Stakes, battendo i vincitori del Derby e del Preakness

Dornok (6), con Luis Saez, taglia il traguardo davanti a Mindframe (10), con Irad Ortiz Jr., per vincere il Belmont Stakes a Saratoga Springs, New York.





Sabato sera Dornoch ha tagliato per primo il traguardo al Belmont Stakes, la gara che si è svolta per la prima volta a Saratoga Springs a New York, 200 miglia a nord di Belmont Park, che è in fase di ristrutturazione.

Il cavallo addestrato da Danny Gargan galoppò verso la fine della curva finale per prendere il comando in un campo di 10 cavalli con Luis Saez, davanti a Derby del Kentucky Eroe mistico Dan e Lezioni di preparazione Eroe della presa di Ramadi, Chi era lui Tra i favoriti per il gioiello finale della Triple Crown di quest’anno, insieme al favorito della gara Sierra Leone, che è arrivato terzo.

Sabato ha testimoniato Prima volta Nei 156 anni di storia del Belmont Stakes, la gara è stata ospitata su una pista diversa.

Julia Nickinson/AP La Sierra Leone è la favorita pre-gara in vista del Belmont Stakes di quest’anno.

Il campione a sorpresa del Kentucky Derby Mystic Dan non è riuscito a mantenere il potenziale per il successo della Triple Crown dopo essere arrivato secondo al Preakness Stakes il mese scorso.

La gara è stata vinta da Seize The Grey che ha tenuto a bada la sfida di Mystik Dan in dirittura d’arrivo.

Sebbene i due campioni si fossero schierati al via sabato, la Sierra Leone era la favorita pre-gara per il Belmont Stakes.

Il bambino di 3 anni è stato uno dei cavalli coinvolti nel drammatico fotofinish del Derby, finendo secondo dietro Mystic Dan dopo essersi finalmente liberato da un gruppo affollato.

Questa era “l’immagine definitiva più vicina di tre cavalli dal 1947”, ha detto il Derby in un comunicato stampa.

“Se (la Sierra Leone) avesse mantenuto una linea retta, è difficile immaginare che non avrebbe vinto”, ha detto l’allenatore della Sierra Leone Chad Brown. New York Post.

“Ma questa è una corsa di cavalli, e un grande premio di consolazione sarebbe il Belmont.”

Il campo dei candidati migliori che hanno corso a Saratoga Springs sabato ha dovuto fare i conti con un cambio di percorso e distanza per la gara di quest’anno.

Il Belmont Stakes è diventato noto nel corso degli anni come il “Test dei Campioni”, a causa della sua distanza di un miglio e mezzo sulla grande pista di sabbia di Belmont Park, ma quest’anno la gara è stata ridotta a un miglio- distanza e mezza. Un miglio e un quarto.

