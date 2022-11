Douglas McGrath, drammaturgo, regista e attore, è morto all’età di 64 anni

“Le persone spesso mi chiedono com’è stato crescere nel Texas occidentale”, ha detto il signor McGrath nel suo libro All Is Well. “Penso che questo riassuma: fa troppo caldo, è troppo polveroso, il vento è troppo forte. È come crescere dentro un asciugacapelli pieno di terra”.

Laureato all’Università di Princeton nel 1980.

Scritto in “Pianificare il mio futuro” Articolo del 2001 sul Times“Avevo un’idea molto chiara di cosa volevo fare, ma un’idea molto sfocata su come farlo. Sapevo che volevo scrivere e recitare nei miei film alla maniera del mio idolo, Woody Allen. Ma quando sono andato, una volta, al centro di consulenza professionale e di fronte alla bacheca, nessuna delle schede diceva: “Richiesto: scrittore-attore-regista per un film importante, nessuna esperienza richiesta, deve essere disposto a guadagnare un stipendio alto.”

Tuttavia, quando un amico gli ha detto che “SNL” stava assumendo uno scrittore, ha inviato alcuni schizzi e ha ottenuto un lavoro che costa $ 850 a settimana.

“Sembrava troppo bello per essere vero”, ha scritto. “Lo era. Il mio anno, il 1980, è stato visto all’epoca ed è ancora l’anno peggiore nella storia dello spettacolo, il che non è un’impresa da poco se si considerano alcuni degli altri anni. “

in Intervista 2016Il signor McGrath ha detto che la sua delusione per il modo in cui è stata gestita la sceneggiatura di “Born Saturday” ha cambiato la direzione della sua carriera.

“Ricordo di aver pensato, OK, se non voglio passare il resto della mia vita a fare questo, nel senso di guardare qualcun altro rovinare quello che ho fatto”, ha detto, “c’è solo un modo per aggirarlo”. “Devo diventare un regista”.

Il signor McGrath, che viveva a Manhattan, Ha sposato Jane Reed Martin nel 1995. Sopravvisse, così come suo figlio Henry. sorella di Mary McGrath Abrams; e suo fratello Alessandro.