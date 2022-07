Dove acquistare la console OLED per Nintendo Switch Splatoon 3 e il controller Pro

Nintendo ha rivelato un gioco speciale Splatoon 3Una console Switch OLED a tema che sembra perfetta per i fan della serie e per chiunque voglia solo aggiungere un profilo Seriamente bello Passa al loro gruppo. La versione console è attivata 26 agosto 2022, Con un nuovo fantastico controller Splatoon 3 Pro e una custodia per il trasporto in arrivo il 9 settembre. Mostreremo tutti i link necessari per ottenerli in questa particolare guida.

I primi preordini per console e console sono ora apparsi nel Regno Unito e si prevede che i negozi negli Stati Uniti seguiranno presto. Aggiungi questa pagina ai preferiti e continua a controllare: ci assicureremo di fornire aggiornamenti non appena usciranno le scorte.

Acquista una console Nintendo Switch OLED Splatoon 3 in edizione speciale

Amarica del Nord

I preordini non sono ancora stati pubblicati presso i rivenditori statunitensi, ma puoi già assicurarti una versione giapponese della console da PlayAsia se sei interessato. Aggiungeremo collegamenti a tutti i principali rivenditori statunitensi non appena l’inventario sarà attivo.

Regno Unito

Qui è dove puoi acquistare lo Switch OLED a tema Splatoon 3 nel Regno Unito. Ci si aspetta che altri rivenditori elencheranno presto la console:

Acquista Splatoon 3 Nintendo Switch Pro Controller

Amarica del Nord

Preordini non ancora attivati ​​in Nord America; Aggiungeremo qui i link per acquistare la console non appena appariranno. Per ora, puoi ottenerne uno nella confezione giapponese da PlayAsia (funziona con tutte le console Switch indipendentemente dalla regione):

Regno Unito

Le prime opzioni di preordine per la console Splatoon 3 Pro sono apparse nel Regno Unito:

Acquista la custodia da trasporto Splatoon 3 per Nintendo Switch

Amarica del Nord

Ecco dove puoi acquistare la custodia per il trasporto di Splatoon 3 per Switch negli Stati Uniti:

Regno Unito

E qui puoi ritirare la custodia per il trasporto di Splatoon 3 Switch nel Regno Unito:

Prenota Splatoon 3

Se vuoi anche preordinare una copia del gioco, dai un’occhiata Dai un’occhiata alla nostra guida al preordine di Splatoon 3 Che tiene traccia delle migliori offerte e dei prezzi più economici in tutti i rivenditori statunitensi e britannici.

Che guardiano, eh? Assicurati di farci sapere se sei riuscito ad assicurarti una di queste bellezze commentando di seguito.