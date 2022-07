Dove preordinare Bayonetta 3 su Switch

dopo anni e Anni Dall’attesa, abbiamo finalmente una data di uscita per Bayonetta 3. Il gioco viene lanciato esclusivamente su Nintendo Switch 28 ottobre 2022.

I preordini per il gioco stanno già iniziando ad apparire prima del suo prossimo lancio e continueremo ad aggiornare questa pagina con le migliori offerte e link per il gioco. Edizione in maschera della Trinità Quando i rivenditori decidono di lasciarli.

Assicurati di aggiungere questa pagina ai preferiti e continua a ricontrollare, oppure preordina ora dalle opzioni seguenti!

su questa pagina: Preordina Bayonetta 3 in Nord America Preordina Bayonetta 3 nel Regno Unito Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition su Switch Ci sono dei bonus per il preordine di Bayonetta 3? Preparati per Bayonetta 3

Tieni presente che alcuni dei link esterni in questa pagina sono link di affiliazione, il che significa che se fai clic su di essi ed effettui un acquisto, potremmo ricevere una piccola percentuale della vendita. Si prega di leggere Divulgazione FTC per maggiori informazioni.

Preordina Bayonetta 3 in Nord America

Qui puoi ottenere subito una copia del gioco negli Stati Uniti:

Preordina Bayonetta 3 nel Regno Unito

Le prime inserzioni di Bayonetta 3 stanno ora iniziando ad apparire anche nel Regno Unito, con altre inserzioni che dovrebbero arrivare presto. Questa opzione di Base sembra davvero allettante.

Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition su Switch

Bayonetta 3 viene trattata come una speciale edizione limitata. Si chiama Trinity Masquerade Edition e include quanto segue:

Avvicinati e personale con le bestie e le bestie Bayonetta 3 Con un libro d’arte a colori di 200 pagine, mostra tutto Bayonetta Una trilogia con tre stati di gioco reversibili, uno per ogni titolo, si combinano per formare una straordinaria opera d’arte panoramica.

I preordini sono stati aperti nel Regno Unito, anche se le scorte iniziali si stanno esaurendo molto rapidamente. I preordini negli Stati Uniti dovrebbero seguire presto.

Ci sono dei bonus per il preordine di Bayonetta 3?

Nessun bonus per il preordine di Bayonetta 3 è stato ancora rivelato, ma aggiorneremo questo articolo se cambia.

Preparati per Bayonetta 3

Se non hai giocato alle precedenti partite di Bayonetta, ora è il momento. Segui la serie qui sotto:

Nota che lo è anche la versione fisica standalone (e limitata) della prima Bayonetta Pianificazione del lancio su Switch Questo settembre. Costerà $ 29,99 e aggiungeremo link per acquistarlo qui non appena inizierai i preordini.

Non vedi l’ora? Facci sapere se hai intenzione di acquistarne una copia con un commento qui sotto.