Dove sarà sepolta la regina? Perché il Royal Vault non sarà il suo ultimo luogo di riposo



Londra

CNN

–



La bara della regina Elisabetta ha raggiunto la sua ultima dimora a Windsor lunedì. questo è Ha completato il suo lungo viaggio Dal Castello di Balmoral a Edimburgo, poi da Buckingham Palace alla Westminster Hall e all’Abbazia di Westminster, infine alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Migliaia di persone in lutto Si sono allineati per le strade per rendere i loro ultimi omaggi alla regina, dopo il suo funerale all’inizio della giornata.

Dopo lo sfarzo e la benedizione dei funerali di stato a Westminster, hanno partecipato Leader da tutto il mondoa St. George è stato istituito un servizio di impegno più intimo.

Guarda i momenti più importanti del funerale della regina Elisabetta II

Al termine del servizio fu calata la bara della regina Volt reale – Il luogo di riposo di molti ex re. Sotto la cappella ci sono re Giorgio III, IV, V, Guglielmo IV e altri. L’anno scorso vi è stato sepolto il principe Filippo, il marito della regina.

Prima di allora, re Carlo si fece avanti per posizionare il colore del campo della Compagnia delle Regine dei Granatieri sulla bara del defunto re.

Quindi, Lord Chamberlain, la posizione più alta della famiglia reale, ruppe la bacchetta dell’ufficio e la mise sopra la bara. Secondo Buckingham Palace, la rottura cerimoniale del personale snello serve a creare coerenza con i tre strumenti statali rimossi.

Abbassando la bara della regina nella cripta, il decano di Windsor pronunciò un salmo, prima che il re d’armi pronunciasse i metodi ei titoli della regina. Si concludeva così la festa pubblica a lei dedicata.

Tuttavia, la cripta non era il suo ultimo luogo di sepoltura. Più tardi, lunedì sera, è stata programmata una sepoltura privata per la famiglia reale, quando la regina sarà portata alla King George VI Memorial Chapel. Qui la bara della regina si unirà alla bara dei suoi genitori, il re Giorgio VI e la regina Elisabetta, la regina madre.

Anche la bara del principe Filippo verrà spostata, così la regina potrà riposare accanto al suo amato marito da 73 anni.

Sebbene sia chiusa per osservanza privata il lunedì, la cappella è solitamente aperta al pubblico, il che significa che i britannici possono visitare l’ultima dimora della regina per rendere omaggio.