Dove Walmart, Amazon e Target spendono miliardi in un’economia in rallentamento

Un dipendente Walmart carica uno strumento di magazzino robotico in un carrello vuoto da riempire con un ordine del cliente online presso il piccolo Walmart Fulfillment Center a Salem, Massachusetts, l’8 gennaio 2020. Globo di Boston | Globo di Boston | Getty Images

Quando l’economia rallenta, la classica risposta per le aziende di consumo è di ridimensionarsi: rallentare le assunzioni, forse licenziamenti, tagliare il marketing o addirittura rallentare il ritmo degli investimenti tecnologici, ritardando i progetti fino a quando l’attività non riprenderà. Ma questo non è affatto ciò che il travagliato settore del commercio al dettaglio americano sta facendo quest’anno. con il Indice S&P Retail In calo del 30% quest’anno, la maggior parte del settore sta aumentando gli investimenti nella spesa in conto capitale a doppia cifra, compresi i leader del settore Walmart E il Amazon.com. Tra la classe alta lottano solo i vestiti la differenza e serie di bricolage Louie molto ridotto. In un rivenditore di elettronica miglior acquistoL’utile del primo semestre è più che dimezzato, ma gli investimenti sono aumentati del 37%. “C’è sicuramente ansia e consapevolezza sui costi, ma c’è la definizione delle priorità”, ha affermato Thomas O’Connor, vicepresidente della ricerca sulla catena di approvvigionamento e sui consumatori al dettaglio presso la società di consulenza Gartner. “Una lezione è stata presa dalle ricadute della crisi finanziaria”, ha detto O’Connor. Questa lezione? Investimenti effettuati da grandi leader di spesa come Walmart, Amazon e Deposito domestico È probabile che l’anno prossimo prenda clienti da concorrenti più deboli, quando Si prevede una ripresa del flusso di cassa dei consumatori discrezionali dalla siccità del 2022 e dal rilancio dello shopping dopo che la spesa per le merci è stata ridotta all’inizio di quest’anno. Dopo la recessione economica del 2007-2009, 60 imprese classificate come “imprese in crescita efficace” che hanno investito durante la crisi hanno visto i loro profitti raddoppiare tra il 2009 e il 2015, mentre i profitti delle altre imprese sono cambiati di poco, secondo un rapporto del 2019 su 1.200 aziende statunitensi e aziende europee. Le aziende stanno prendendo sul serio questi dati, poiché un recente sondaggio Gartner sui dirigenti finanziari di tutti i settori mostra che gli investimenti in tecnologia e sviluppo della forza lavoro sono le ultime spese che le aziende intendono tagliare mentre l’economia lotta per impedire che la recente inflazione causi una nuova recessione. I dati di Gartner mostrano che i budget per fusioni, piani di sostenibilità ambientale e persino innovazione di prodotto stanno diminuendo. READ La Chevron vende il quartier generale della Bay Area e paga i lavoratori per trasferirsi in Texas

Oggi, alcuni rivenditori stanno migliorando il funzionamento delle catene di approvvigionamento tra i negozi ei loro fornitori. Questo è l’obiettivo di Home Depot, per esempio. Altri, come Walmart, stanno migliorando le operazioni in negozio in modo che gli scaffali vengano riforniti più rapidamente e si perdano meno vendite. Michael Mandel, economista presso l’Institute for Progressive Policy, ha affermato che la tendenza verso maggiori investimenti è in costruzione da un decennio, ma è stimolata dalla pandemia di Covid. “Anche prima della pandemia, i rivenditori stavano passando da investimenti in strutture a investimenti attivi in ​​attrezzature, tecnologia e software”, ha affermato Mandel. “[Between 2010 and 2020]Nel settore della vendita al dettaglio, gli investimenti in software sono aumentati del 123%, a fronte di un aumento del 16% nella produzione. In Walmart, il denaro si sta riversando in iniziative tra cui VizPick, un sistema di realtà aumentata collegato ai telefoni cellulari per i lavoratori che consente ai dipendenti di rifornire gli scaffali più velocemente. La società ha aumentato la spesa in conto capitale del 50% a 7,5 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno fiscale che termina a gennaio. Il budget di spesa in conto capitale di quest’anno dovrebbe aumentare del 26% a 16,5 miliardi di dollari, ha affermato Arun Sundaram, analista di CFRA Research. “È chiaro che la pandemia ha cambiato l’intero ambiente di vendita al dettaglio”, ha affermato Sundaram, costringendo Walmart e altri a essere più efficienti nei loro back office e ad abbracciare maggiormente i canali online e le opzioni di ritiro in negozio. “Hai fatto in modo che Walmart e tutti gli altri rivenditori migliorino le loro catene di approvvigionamento. Vedi più automazione, meno prelievo manuale. [in warehouses] E più robot”. la settimana scorsa, Amazon ha annunciato La sua ultima acquisizione di robot da magazzino è la società belga Cloostermans, che fornisce la tecnologia per aiutare a spostare e impilare pannelli e merci pesanti, oltre a raggruppare i prodotti per la consegna.

O’Connor ha affermato che la spinta di Home Depot a rinnovare la sua catena di approvvigionamento è in corso da diversi anni. Lo sforzo della catena di approvvigionamento sta effettivamente danneggiando i profitti in questo momento, secondo le informazioni finanziarie dell’azienda, ma è fondamentale sia per l’efficienza operativa che per un obiettivo strategico chiave: creare relazioni più profonde con gli appaltatori professionisti, che spendono molto di più dei loro datori di lavoro. Chi erano il pane quotidiano di Home Depot. READ Alibaba, Tencent e JD.com registrano la crescita dei ricavi più lenta di sempre “Per servire i nostri professionisti, si tratta davvero di rimuovere l’attrito con le nostre numerose offerte e capacità di prodotti migliorate”, ha detto il vicepresidente esecutivo Hector Padilla agli analisti durante la telefonata del secondo trimestre di Home Depot. “Questi nuovi asset della catena di approvvigionamento ci consentono di farlo a un livello diverso”.

Alcuni rivenditori di grandi dimensioni si concentrano maggiormente sull’aggiornamento del vecchio marchio del negozio. in kohlIl momento clou del budget di spesa in conto capitale di quest’anno è l’espansione del rapporto dell’azienda con Sephora, che quest’anno aggiungerà minimarket all’interno di 400 negozi Kohl. Landon Luxemburg, esperto di vendita al dettaglio presso la società di consulenza Third Bridge, ha affermato che la partnership aiuta il rivenditore di fascia media ad aggiungere un elemento di stile alla sua immagine precaria, che ha contribuito alla sua crescita relativamente debole delle vendite nella prima metà dell’anno. L’investimento del primo semestre è più che raddoppiato quest’anno in Kohl’s. Il direttore finanziario Jill Timm ha affermato che quasi 220 milioni di dollari dell’aumento della spesa di Kohl sono stati legati all’investimento in scorte di cosmetici per supportare 400 negozi Sephora aperti nel 2022. “Continueremo”, ha detto agli analisti nell’ultima chiamata sugli utili dell’azienda. metà agosto. Il prossimo anno… non vediamo l’ora di lavorare con Sephora su questa soluzione per tutti i nostri negozi.” Target sta spendendo 5 miliardi di dollari quest’anno aggiungendo 30 negozi e aggiornando altri 200, portando il numero di negozi rinnovati dal 2017 a oltre la metà della catena. Sta inoltre ampliando la sua partnership di bellezza che è stata rivelata per la prima volta nel 2020, con L’ultima bellezzaaggiungendo 200 centri Ulta in negozio per ottenerne 800.