Dow chiude a più di 150 punti. Le azioni fanno guadagni per la settimana delle vacanze

Il Dow Jones Industrial Average è salito venerdì, registrando guadagni durante la settimana di trading accorciata durante le vacanze.

Il Dow Jones è salito di 152,97 punti, o dello 0,45%, a 34.347,03 punti, segnando la terza sessione consecutiva di guadagni. L’S&P 500 è sceso dello 0,03%, chiudendo la giornata a 4.026,12. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,52% a 11.226,36, appesantito dalle azioni Activision Blizzard, che sono scese del 4% alla notizia che La FTC potrebbe impedire a Microsoft di rilevare la società di giochi.

I tre indici hanno chiuso la settimana in rialzo. Il Dow Jones è salito dell’1,78% e l’S&P è salito dell’1,53% durante la settimana breve. Il Nasdaq pesantemente tecnologico è in ritardo rispetto agli altri due indici, ma è ancora in rialzo dello 0,72% nello stesso lasso di tempo.

Le azioni sono state smorzate all’inizio della settimana mentre i trader aspettavano i minuti per la riunione della Federal Reserve di novembre. I verbali hanno mostrato che la banca centrale si aspetta che il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse rallenti in futuro, il che ha dato una spinta alle azioni per concludere la settimana anche in mezzo a sessioni volatili a causa dei bassi volumi di scambio.

Il verbale affermava che “la grande maggioranza dei partecipanti riteneva opportuno rallentare il ritmo di crescita nel prossimo futuro”.

Anche una serie di solidi rapporti sugli utili al dettaglio che indicano una certa forza dei consumatori nonostante i timori di debolezza economica hanno spinto le azioni al rialzo.

Le preoccupazioni per i continui blocchi in Cina hanno tenuto sotto controllo i mercati. Il paese sta intensificando le restrizioni Covid dopo aver visto aumentare il numero di casi negli ultimi giorni. All’inizio della settimana, Cina Ha riportato la sua prima morte per Covid da maggio.

La prossima settimana, gli investitori guarderanno più rapporti sugli utili di aziende come Kroger e Ulta Beauty sul ponte. Sul fronte economico, gli operatori rimarranno in attesa di ulteriori commenti da parte dei funzionari della Federal Reserve, così come il rilascio del rapporto sulla spesa per i consumi personali di giovedì, l’indicatore di inflazione preferito dalla banca centrale. I lavori per novembre dovrebbero essere stampati venerdì.