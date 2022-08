Dow crolla dopo i dati economici chiave, le azioni BBBY scendono del 28%

Il Dow Jones Industrial Average è sceso giovedì dopo il rilascio di dati economici chiave – richieste di sussidi di disoccupazione per la prima volta e indice di produzione della Fed di Filadelfia -. letto bagno dietro (BBY), o azioni BBBY, sono scese giovedì mattina.







Il titolo BBBY sembra pronto a fermare la sua forte serie di vittorie giovedì, dopo il rinnovato interesse per il titolo meme. Le azioni sono scese del 28% negli scambi mattutini Jim Stop (GME) Capo della RC Ventures di Ryan Cohen Ha rivelato un piano per vendere azioni. Bed Bath & Beyond, un rivenditore alle prese con grandi perdite, è salito fino al 560% dal minimo del 27 luglio di 4,54 al massimo di mercoledì di 30,00.

I principali fattori di guadagno di giovedì includono La frase di BJ (BJ), solare canadese (CSIQ), Dow Jones Sistemi Cisco (CSCO), kisetta (chiavi), kohl (KSS), Sociedad Quimeca e Minera (Metri quadrati) E il Sinossi (SNPS).

Le azioni all’ingrosso di BJ sono aumentate del 9% mentre le azioni Canadian Solar sono aumentate del 7,5%. Condivisione Cisco Le azioni Keysight sono aumentate del 6% poiché le azioni Keysight sono aumentate del 4,5% e le azioni Kohls sono scese del 9%. La sinossi batte le stime sulla linea superiore e inferiore, con un aumento dell’1%. E il Azioni MQ È diminuito del 5%.

leader di auto elettriche Tesla (TSLA) è in aumento dello 0,3% giovedì mattina. in un altro luogo, Pionieri della tecnologia al Dow Jones mela (AAPL) E il Microsoft (MSFT) Entrambi sono caduti dopo mercato azionario oggi Aprire.

Nell’attuale sano contesto di mercato azionario, azioni Dow Jones Coca Cola (KO) E il merc (Mrk) – Accanto Albemarle (CAMICE), costco (costo), sistemi energetici monolitici (MPWR) E il Esecutore dell’accordo iniziale (OLLI) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Albemarle e Costco apparso In stock questa settimana vicino alla barra della zona di acquisto. Azioni Costco aggiunte a Classifica IBD E il Swing Trader Dopo la mossa di breakout di martedì. Albemarle era nuovo Azioni IBD oggi.

Dow Jones oggi: rendimenti del Tesoro e prezzi del petrolio

All’inizio di giovedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3%, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,15%. Il pesante Nasdaq Composite è stato scambiato in rialzo dello 0,25% negli scambi mattutini.

entro Exchange Traded FundsNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(-0,25%, l’ETF SPDR S&P 500)spiare) è in calo dello 0,2% negli scambi iniziali.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso al 2,86% all’inizio di giovedì, dopo il balzo di mercoledì al 2,89%. Il rendimento dei Treasury a 10 anni si sta riprendendo dopo aver toccato il livello più basso dall’inizio di aprile nelle ultime settimane.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio USA sembrano riprendersi dalle perdite di questa settimana, che sono scese al livello più basso da gennaio. I future sul greggio West Texas Intermediate sono stati scambiati in rialzo dell’1%, appena sopra gli 89 dollari al barile.

Richieste di disoccupazione, indice della Fed di Philly, vendite di case

Le richieste di sussidio di disoccupazione sono scese per la prima volta a 250.000, meno di quanto le stime prevedessero un aumento a 265.000 dai 262.000 della settimana precedente.

Il Philadelphia Fed Manufacturing Index è rimbalzato a 6,2, nettamente al di sopra delle stime che si aspettavano un 5,0 negativo. Questo indicatore ha perso le aspettative a luglio a meno 12,3 per la sua seconda lettura negativa consecutiva.

Vendite di abitazioni esistenti Si prevede che scenderà a 4,85 milioni a luglio dai 5,12 milioni di giugno. Il rapporto di luglio della National Association of Realtors è previsto per le 10:00 ET

rialzo del mercato azionario

Mercoledì, il Nasdaq ha guidato il mercato azionario al ribasso, in calo dell’1,25%. Seguono gli indici Dow Jones e S&P 500 con perdite rispettivamente dello 0,5% e dello 0,7%.

Mercoledì grande colonna di immagini Ha commentato: “Metà agosto dovrebbe essere un periodo tranquillo per i commercianti di azioni. Ma mercoledì ha dato ai partecipanti al mercato azionario molte notizie da digerire. Alla fine, i rialzisti di Wall Street avevano bisogno di un meritato riposo”.

Se sei nuovo di IBD, considera di dare un’occhiata a sistema di scambio di azioni E il PUÒ SLIM Nozioni di base. Si distingue schemi grafici È una chiave per la guida agli investimenti. IBD offre una vasta gamma di Liste di crescita delle scorteCome classifica E il Swing Trader.

Gli investitori possono anche creare elenchi di controllo, trovare aziende vicino a un profilo punto di acquistoo sviluppare schermate personalizzate in Mercato IBD Smith.

Guadagno Dow Jones: Cisco Systems

Il gigante delle reti Cisco Systems e le azioni di Dow Jones hanno riferito di sì Risultati utili del secondo trimestre Dopo la chiusura mercoledì. Le azioni Cisco sono aumentate del 6% dopo che le previsioni di entrate per l’anno fiscale 2023 hanno superato le aspettative, mentre i risultati del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022 hanno superato le stime di Wall Street.

Le azioni Cisco mercoledì hanno chiuso con quasi il 27% di sconto sul massimo di 52 settimane.

Cinque titoli Dow Jones da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: Coca-Cola, Merck

Il gigante delle bibite Dow Jones Coca-Cola sta costruendo una base piatta con 67,30 POI. È in gioco anche l’ingresso dell’handle a 65.14. Il titolo rimbalza dalla serie di 50 giorni e sta cercando di superare l’ingresso della maniglia. Il titolo è salito all’inizio di giovedì.

Merck sta anche costruendo una base piatta, un modello che mostra un punto di acquisto di 95,82. Di conseguenza, le azioni stanno cercando di mantenersi al di sopra della linea dei 50 giorni Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Giovedì le azioni Merck sono aumentate di quasi l’1%.

MRK Stock Mostra un valore solido di 94 su 99 perfetto Classificazione dei composti IBD, per ogni Controllo delle scorte di IBD. Gli investitori possono utilizzare il rating composito IBD per valutare facilmente la qualità delle metriche fondamentali e tecniche di un titolo.

4 titoli in crescita che dovresti acquistare e guardare su CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: Albemarle, Costco, Monolithic e Ollie’s

Il prodotto al litio Albemarle rimane in un range di acquisto dopo la violazione di 273,78 di venerdì scorso punto di acquisto Alla base di una grande tazza con manico. L’area di acquisto è aumentata del 5% a 287,47. All’inizio della scorsa settimana, le azioni hanno superato una tazza più piccola con una maniglia a 250,25 punti di acquisto. Le azioni sono scese dell’1,1% mercoledì, in calo per il secondo giorno consecutivo. Il titolo era leggermente più alto giovedì mattina.

Classifica IBD Le azioni Costco sfondano una tazza con un manico a 552,81 punti di acquisto. Il titolo è in rialzo dello 0,6% mercoledì, salendo nella zona di acquisto del 5%. Le azioni sono aumentate dell’1% all’inizio di giovedì.

L’ultimo stock di IBD di oggi Sistemi di alimentazione a maniglia singola aggiunti alla base della coppa la scorsa settimana, spostando il punto di acquisto corretto da 580,10 a 541,49. Nel frattempo, le azioni sono rimaste al di sopra del livello di ingresso di 514,80. Il titolo è salito dell’1,3% giovedì.

L’esecutore dell’affare si riprende nel primo di Serie di 10 settimane Livello di supporto importante: il rivenditore con lo sconto più alto è stato inserito in una nuova area di acquisto. Anche le frecce sono scolpite Maneggiare dopo una grande base della tazzae metti l’ultimo punto di acquisto a 72,37. L’attuale azione sui prezzi è di circa l’11% da questa voce. Le azioni sono aumentate dello 0,3% giovedì mattina.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Il titolo Tesla ha perso lo 0,8% mercoledì, estendendo le perdite martedì. Giovedì mattina le azioni del colosso delle auto elettriche sono aumentate dello 0,3%.

Il titolo ha chiuso questa settimana al livello più alto dal 4 maggio. Le azioni stanno cercando di salire di nuovo in modo deciso al di sopra della resistenza attorno alla linea dei 200 giorni, un livello chiave da tenere d’occhio. Tesla è in calo di circa il 27% dal suo massimo di 52 settimane. Il frazionamento azionario 3 per 1 è fissato per il 24 agosto.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow Jonesmercoledì le azioni Apple sono aumentate dello 0,9%, così come le azioni Continua a costruire il lato destro della base della tazza Che ha 179,71 punti di acquisto. Un’altra spiegazione potrebbe essere un grande double bottom che si estende fino a gennaio. In entrambi i casi, il punto di acquisto è identico. Tieni d’occhio una possibile maniglia sulla composizione e l’offerta di un ingresso più basso.

Al rialzo, la relativa linea di forza del titolo ha già raggiunto nuovi massimi, indicando una significativa sovraperformance del mercato azionario. Giovedì mattina le azioni sono scese dello 0,55%.

Martedì il titolo Microsoft è sceso dello 0,5%, terminando quasi la sua serie di 200 giorni di lunga durata, che è una delle principali aree di resistenza da tenere d’occhio. Il titolo ha perso lo 0,5 percento all’inizio di giovedì.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

