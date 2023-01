Dow è sceso di 260 punti prima della riunione della Fed, grandi guadagni; Cosa stai facendo ora

I futures Dow sono aumentati nel trading esteso dopo che il Dow Jones Industrial Average è sceso di 260 punti lunedì. La riunione politica della Fed fa notizia per la settimana, insieme ai grandi risultati degli utili Amazzonia (AMZN), una mela (AAPL), l’alfabeto (Il Google) E Metapiattaforme (meta).







Riunione della Fed, grandi risultati sugli utili

La riunione di due giorni della Fed inizierà martedì e si prevede che la banca centrale alzerà il suo tasso Fed obiettivo di 25 punti base, in un intervallo compreso tra il 4,5% e il 4,75%. Gli investitori attribuiscono una probabilità del 99% a quella dimensione, secondo FedWatch CME.

Lunedì in ritardo, fornitore Apple Semiconduttore NXP (nxpi) è sceso del 4,5% negli scambi estesi dopo la pubblicazione dei risultati degli utili del quarto trimestre.

I guadagni di meta sono dovuti mercoledì in ritardo, mentre i guadagni di Alphabet, Amazon e Apple sono dovuti giovedì dopo la chiusura.

Altri guadagni importanti di questa settimana includono: microdispositivi avanzati (AMD), Exxon Mobile (xom), un membro del Dow Jones merck (Sig) E Starbucks (SBUX). case automobilistiche roccaforte (F) E motori generali (GM) anche per segnalazione.

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8% e l’S&P 500 è sceso dell’1,3%. Il Nasdaq Composite ad alto contenuto tecnologico ha venduto il 2%. nel mezzo Scambia denaro scambiatoNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in calo del 2% e l’indice SPDR S&P 500)spiare) è diminuito dell’1,2%.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLA) è sceso del 6,3% lunedì. nel mezzo azioni Dow JonesE una mela (AAPL) è diminuito del 2% e Microsoft (MSFT) è diminuito del 2,2% in mercato azionario oggi.

Classifica IBD Inventario imping (PI), etsy (ETSY) E arresto dell’ala (ala) – così come le azioni Dow Jones chevron (CVX) E c. B. Morgan Chase (JPM) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio, con la corsa al rialzo del mercato ancora in corso.

impinj è Classifica IBD Inventario. etsy Era recente Azione IBD oggi. Impinj e Wingstop sono presenti in Le azioni di questa settimana sono vicine alla barra della zona di acquisto.

4 azioni di crescita da acquistare e tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: prezzi del petrolio, rendimenti del tesoro

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones erano in rialzo dello 0,15% rispetto al fair value e i futures S&P 500 erano in rialzo dello 0,3%. I futures per la tecnologia pesante Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è salito al 3,55% lunedì, prolungando la serie di vittorie in tre sessioni. La scorsa settimana, un ritorno di 10 anni ha appena interrotto una serie di sconfitte di tre settimane.

I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 2% poiché i mercati guardano avanti Riunione dell’OPEC questa settimana. I future sul greggio West Texas Intermediate sono scesi sotto i 78 dollari al barile. I ministri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dei suoi alleati, tra cui la Russia (OPEC+), si incontrano mercoledì. È ampiamente previsto che l’OPEC mantenga gli attuali livelli di produzione di petrolio, ma potrebbe discutere di possibili aggiustamenti politici.

Cosa fare nel rally del mercato azionario in corso

Ora è un momento importante per leggere La colonna The Big Picture di IBD Con il mercato azionario diretto in un “trend rialzista confermato” tra i forti guadagni nelle ultime sessioni.

Con un’azione più incoraggiante della scorsa settimana, ha senso per gli investitori aumentare l’esposizione dal 60% all’80%. Ma preparati a muoverti rapidamente poiché le cose possono cambiare rapidamente nel mercato azionario, specialmente durante il mercato guidato dalle notizie di questa settimana.

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio: Chevron, JPMorgan

Il gigante dell’energia Chevron è sceso bruscamente per la seconda sessione consecutiva, in calo del 2,9% lunedì. Le azioni sono scese al di sotto del livello di supporto medio di 50 giorni. Nonostante la recente debolezza, il titolo CVX sta aggiungendo una maniglia alla base della coppa, abbassando l’ingresso da 189,78 a 187,91, secondo Analisi del grafico IBD MarketSmith.

Il gigante bancario JPMorgan continua a effettuare acquisti in range al di sopra del punto di acquisto flat-base di 138,76 nonostante abbia perso lo 0,9% lunedì. Azioni JPM Mostra un valore solido di 94 su 99 perfetto Classificazione composita IBDper ogni Controllo delle scorte IBD. Il rating composito è progettato per aiutare gli investitori a trovare facilmente i titoli con la crescita più elevata.

I migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio: Impinj, Etsy, Wingstop

Classifica titoli IBD Impinj ha chiuso lunedì a 129,12 dal fondo della coppa dopo la sua recente mossa, con le azioni in calo del 2,9% lunedì. Cerca un ritracciamento decisivo del punto di acquisto per indicare un’altra opportunità di acquistare il titolo.

Retroscena: L’esperienza di Impinj risiede nei semiconduttori RF (Radio Frequency) per l’identificazione, la localizzazione e l’autenticazione degli elementi. Mentre la società ha perso denaro nel 2020, ha guadagnato 25 centesimi per azione nel 2021. Si prevede che gli utili annuali aumenteranno del 284% a 96 centesimi per azione quest’anno.

Etsy è tornato indietro Acquista il punto 137,01 in una tazza con una maniglia dopo il calo del 2,25% di lunedì. Se il titolo rientra, la zona di acquisto sale del 5% a 143,86.

Retroscena: L’azienda è un fornitore di piattaforme di e-commerce online in cui i creatori di arti e mestieri, oggetti vintage e altri beni unici vanno a vendere i loro prodotti. Ha un modello di business unico che negli ultimi anni è passato da un mercato di e-commerce di nicchia a una migliore destinazione per lo shopping in molte categorie.

Wingstop si sta rapidamente avvicinando a un punto di acquisto di 170,97 su una base di coppa sbilenco. Tieni d’occhio una potenziale maniglia per fare un ingresso inferiore.

Retroscena: La catena di ristoranti con sede a Dallas ha più di 1.900 sedi negli Stati Uniti e nei mercati internazionali, secondo Dow Jones Newswires. Le sue sedi internazionali includono Messico, Colombia, Panama, Singapore e Regno Unito. La società ha aggiunto 40 negozi nel trimestre precedente. Il rilascio degli utili è previsto per il 22 febbraio. Gli utili per azione dovrebbero crescere del 71%, con un aumento del 40% dei ricavi a 101,1 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

azioni Tesla

azioni Tesla Lunedì è sceso del 6,3%, interrompendo una serie di vittorie di sei giorni e rinunciando a parte dell’aumento del 33% della scorsa settimana. Nonostante il forte rimbalzo dal 6 gennaio, le azioni sono ancora al di sotto della linea dei 200 giorni. Le azioni Tesla hanno chiuso di circa il 56% rispetto al massimo di 52 settimane.

All’inizio di lunedì, le azioni Tesla hanno ricevuto un aggiornamento Berenberg sta aspettando di comprare. Il nuovo obiettivo di prezzo è 200, in calo rispetto a 255.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesLe azioni Apple sono crollate del 2% lunedì, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive di due giorni. Ma continuano a mantenersi al di sopra della linea dei 50 giorni dopo i forti guadagni nelle ultime sessioni. Il titolo è ancora in calo di quasi il 20% rispetto al massimo di 52 settimane. Apple riporterà i suoi guadagni trimestrali giovedì.

Le azioni Microsoft sono scese del 2,2% lunedì, per finire appena sopra la linea dei 50 giorni, recuperata la scorsa settimana. Le azioni sono ancora in calo del 23% rispetto al massimo di 52 settimane.

