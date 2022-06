Dow futures: cosa fare con l’intensificarsi del mercato ribassista; Il concorrente di Tesla è in cima ai 5 principali titoli

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il prezzo del bitcoin è sceso sotto i $ 20.000 sabato, poiché i problemi della criptovaluta persistono.







Il mercato ribassista si è intensificato la scorsa settimana, tra le crescenti preoccupazioni che la Federal Reserve dovrà spingere l’economia in recessione per frenare l’inflazione.

Con i principali indicatori che scivolano verso i picchi pre-Covid, gli investitori dovrebbero essere in disparte. Non entusiasmarti per i rimbalzi di un giorno, come i progressi tecnologici di venerdì. Preparati invece a sfruttare il prossimo trend rialzista.

Non molti titoli stanno reggendo, ma cinque titoli fanno un lavoro ragionevole: Tesla (TSLA) Concorrenza BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), fertilizzanti e giocattoli al litio Metri quadrati (Metri quadrati), Eli Lilli (LLY) E il Enfase di energia (ENPH).

Tutti hanno Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.

Le azioni BYD sono vicine alle azioni tradizionali punto di acquisto. Il titolo SQM trova supporto sulla linea dei 50 giorni dopo grandi guadagni. Il titolo ENPH ha riguadagnato questo livello chiave venerdì. Le azioni Vertex ed Eli Lilly non sono molto al di sotto delle loro serie di 50 giorni.

Le azioni LLY sono in corso Classifica IBD. Eli Lilly e SQM si trovano a difetto 50. Era BYD venerdì Azioni IBD oggi.

Il video incluso in questo articolo discute il movimento settimanale del mercato e analizza i titoli BYD, SQM ed Enphase.

Immergiti in Bitcoin

Il bitcoin ha rotto sotto il livello psicologico chiave di $ 20.000 sabato, un nuovo minimo di 18 mesi. La criptovaluta più grande è scesa a $ 18.739,50, appena al di sotto del picco di dicembre 2017. Il bitcoin è attualmente scambiato sopra $ 19.000, ben al di sotto del picco di novembre 2021 di $ 68.990,90.

Altre criptovalute stanno scendendo tanto o più.

Gli investitori sono generalmente fuggiti dagli asset rischiosi tra i timori di inflazione e recessione. Nelle ultime settimane, diversi prestatori di criptovalute hanno interrotto i prelievi.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq 100.

I mercati statunitensi saranno chiusi lunedì per la festività di Juneteenth, ma saranno aperte altre borse in tutto il mondo. I futures Dow verranno scambiati normalmente lunedì.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Mercato azionario

Il mercato azionario ha subito nuovamente perdite settimanali significative, con i principali indici che sono precipitati ai livelli peggiori in più di un anno.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,8% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 5,8%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 4,8%. Small cap Russell 2000 è sceso del 7,5%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 3,24%. Martedì, il rendimento a 10 anni è salito al 3,48%, un massimo di 11 anni.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi di oltre il 9% a 109,56 dollari al barile, ponendo fine a una serie di sette settimane di sconfitte. Anche i futures sulla benzina sono scesi drasticamente. I prezzi del gas naturale sono diminuiti.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo di poco più del 12% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) dispositivo di scorrimento 9,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ha vacillato del 5,1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso l’8,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha venduto il 10,4% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è diminuito dell’8,6%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dell’11,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 17,2% e il Financial Select SPDR ETF)XLFIl 4,8% si è arreso. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) ha perso il 4,5%, con azioni sia Lilly che VRTX.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 3,3%, rimbalzando bene dai minimi e non infrangendo i minimi a fine maggio. ARK Genomics ETF (ARKG) è in calo di poco meno dell’1% dopo aver toccato il minimo di due anni. Tesla rimane una delle principali proprietà tramite gli ETF Ark Invest. Ark ha una piccola posizione in azioni BYD.

Azioni BYD

Il titolo BYD è aumentato del 4% venerdì, ma è sceso del 4,1% a 37,45 per la settimana, tagliando una serie di vittorie consecutive di cinque settimane. Il titolo ha formato una maniglia sul grafico settimanale, dandogli 39,81 punti di acquisto. Con una base così profonda – 48% – il rischio di un breakout fallito è maggiore. Un manico lungo, specialmente uno abbastanza lungo da avere la sua base stretta, sarà costruttivo.

Ma con il rimbalzo delle azioni cinesi di veicoli elettrici e, in generale, delle azioni cinesi quotate negli Stati Uniti, le azioni BYD potrebbero non essere sospese a lungo. Nuovo (NIO), In scadenza (XPEV) E il Lee Otto (LI) è attivo, con Li Auto che si avvicina ai massimi.

Le operazioni interne di batteria e chip di BYD, insieme alla massiccia spesa in conto capitale negli ultimi 18 mesi, hanno portato a un’enorme crescita delle vendite e hanno consentito all’azienda di evitare problemi alla catena di approvvigionamento e la chiusura della Cina Covid. Le sue vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in supereranno le vendite solo elettriche di Tesla nel secondo trimestre e potrebbe mantenere quel vantaggio.

Il titolo Tesla è sceso del 6,7% la scorsa settimana a 650,28, vicino ai minimi di fine maggio.

Freccia Enfase

Il titolo Enphase è sceso del 5,8% a 184,90 la scorsa settimana. Il guadagno dell’8,9% di venerdì ha riportato il titolo ENPH al di sopra della linea dei 50 giorni e dei 200 giorni. rompere da doppia base inferiore All’inizio di giugno è inciampato rapidamente con 193 punti di acquisto che non erano più validi. Ma ora si è formata una maniglia, con 217,33 punti di acquisto sopra il massimo dell’8 giugno. Tieni presente che il titolo Enphase ha movimenti giornalieri significativi. E mentre venerdì le azioni solari hanno contrastato l’aggressiva svendita di titoli di petrolio e gas, ciò potrebbe non durare.

ENPH e Tecnologie SolarEdge (SEDG) tra i migliori risultati dell’S&P 500 di venerdì. Il titolo SEDG ha recuperato la sua base della tazza da allenamento di 50 giorni con un manico.

Freccia vertice

Il titolo Vertex è salito del 3,2% a 253,09 la scorsa settimana, quasi reclamando la serie di 50 giorni con un guadagno del 4,8% venerdì. A 276.10 tazza con manico Il punto di acquisto non è più valido, quindi la voce ufficiale è 292,85. Ma gli investitori possono utilizzare 279,23 come ingresso anticipato.

Eli Lily Stock

Il titolo di Eli Lilly è sceso di 2,15 a 390,90 la scorsa settimana, colpendo la resistenza alla linea dei 50 giorni venerdì. Un forte movimento al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato per le azioni LLY. Il precedente punto di acquisto base piatta a 314,10 non ha più valore, ma le azioni Lilly sono in procinto di formare un altro consolidamento accanto ad esso.

Magazzino di mq

Il titolo SQM è sceso del 6% la scorsa settimana a 90,29, ma è salito venerdì dopo aver trovato supporto sulla linea dei 50 giorni. Il titolo ha cancellato il suo guadagno del 27% da 90,97 punti di acquisto nelle ultime settimane. Ma un forte rimbalzo dalla linea dei 50 giorni potrebbe fornire un ingresso per le azioni SQM.

Sia le azioni SQM che BYD sono componenti principali dell’ETF Global X Lithium & Battery Tech (illuminato), insieme a Tesla.

analisi di mercato

La brusca correzione del mercato – un mercato ribassista per l’S&P 500 e il Nasdaq – ha continuato a peggiorare la scorsa settimana.

L’azione mista di venerdì non è stata di grande ispirazione. Sì, il Nasdaq e l’S&P 500 sono in rialzo venerdì, quindi tecnicamente è il primo giorno per provare un rally del mercato azionario per questi due indici. Ma hanno solo ridotto le forti perdite settimanali.

Gli indici S&P 500, Dow Jones e S&P 500 hanno tutti raggiunto i livelli peggiori dalla fine del 2020.

Anche nel caso del rialzo del mercato e delle fasi A Giornata di follow-up Nel prossimo futuro, ci sono ancora molte ragioni per dubitare e poche azioni da acquistare.

Il settore del petrolio e del gas, l’unica area permanente di forza del mercato, è sceso la scorsa settimana, con diversi grandi vincitori che hanno emesso segnali di vendita. Il settore potrebbe non essere terminato, ma è stato un cambio di carattere, con progetti danneggiati.

Mentre alcuni titoli come BYD e SQM sono vicini ai punti di acquisto e altri come Vertex, Lilly o Enphase potrebbero essere interessanti con alcune sessioni forti, molti potenziali leader potrebbero richiedere settimane per risolversi. Questo è in uno scenario in cui il mercato sta prendendo un nuovo massimo con molta forza.

Per ora, è probabile che il mercato azionario continui a scendere. Un’economia in bilico in recessione mentre la Fed è all’inizio di un ciclo di stretta stretta non è un ottimo ambiente per le azioni.

Tutti i principali indicatori sono vicini ai picchi pre-Covid. Questo potrebbe offrire un potenziale livello di supporto, ma non dovrebbe continuare. Russell 2000 sta già minando questo livello chiave.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori non hanno motivo di investire, anche i titoli energetici lanciano segnali di vendita lampeggianti. L’unica eccezione possibile è la modesta esposizione dei vincitori a lungo termine.

Detto questo, è importante rimanere coinvolti, tenere d’occhio i movimenti del mercato e prepararsi per il prossimo trend rialzista.

È ora di prendere le tue matite, non le tue penne, per aggiornare le tue watch list. Cerca titoli con una forte forza relativa, soprattutto se mantengono livelli di supporto chiave. Ma molti titoli con forti linee RS ora avranno grafici brutti.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.

