Dow futures: il GOP pronto a vincere le elezioni di medio termine; Elon Musk vende più azioni Tesla

Durante la notte i futures Dow Jones sono stati poco cambiati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I risultati a medio termine arrivano quando il CEO di Tesla Elon Musk ha venduto più azioni di TSLA.







Martedì mattina il mercato azionario è salito al rialzo, sostenuto dai rendimenti dei Treasury più bassi e da un dollaro più debole. I principali indici hanno segnato forti guadagni poiché Bitcoin e altre criptovalute sono scivolate in un’acquisizione a sorpresa di Binance-FTX. Ma le azioni sono rimbalzate leggermente con la chiusura.

Azioni legate a Bitcoin come lo scambio di criptovalute Pezzo Regina (Moneta), applicazione commerciale Mercati di Robinhood (Cappuccio), custode della criptovaluta Capitale Silvergate (SI) e un minatore di bitcoin Maratona digitale (Mara) venduto.

Guardando al futuro, il CPI si profila grande.

Guadagno principale

Walt Disney (dis), Petrolio occidentale (OSSI), Tesla (TSLA) Concorrenza Motori lucidi (LCID) E il Tecniche Matriciali (Vedo) segnalato in ritardo martedì.

Le azioni Disney sono scese bruscamente durante la notte poiché gli utili sono crollati e sono crollati Aumenta il numero di abbonati Disney + Era forte. OXY, oltre il 20% di proprietà di Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB), è diminuito guadagni misti. Le azioni LCID sono scese tra i risultati deboli per il terzo trimestre e Prenotazioni Lucid Air rifiutate. Le azioni di ARRY sono salite in vetta Guadagno forte e guida.

in altre notizie, meta pad (mortoi licenziamenti radicali inizieranno mercoledì mattina, secondo più rapporti.

Azioni Tesla

Il 4, 7 e 8 novembre, il CEO di Tesla Elon Musk ha rivelato di aver venduto 19,5 milioni di azioni per 3,95 miliardi di dollari. Questo potrebbe servire a ripagare il suo ultimo accordo su Twitter, anche se Musk ha affermato all’inizio di agosto che le vendite di azioni in quel momento erano le ultime di cui aveva bisogno. .

Le recenti vendite di azioni di Musk probabilmente hanno contribuito a spingere le azioni di Tesla ultimamente. Anche l’aumento del supporto cinese e le preoccupazioni sull’era di Elon Musk su Twitter potrebbero avere un impatto negativo sulle azioni TSLA.

Il titolo Tesla è sceso del 2,9% a 191,30 nella sessione di martedì dopo essere sceso a 186,75 durante la giornata, al di sopra dei minimi di maggio 2021.

elezioni di medio termine

I risultati delle elezioni di medio termine sono in streaming martedì sera. I repubblicani sono un blocco virtuale per riprendersi la Camera, ma non si preannuncia una massiccia ondata repubblicana. Il Senato è pronto, ma i risultati finali nelle grandi gare potrebbero arrivare a giorni di distanza.

In ogni caso, il presidente Joe Biden ei Democratici non avranno il controllo completo della Casa Bianca e del Congresso. I mercati finanziari tendono a fare meglio con la situazione di stallo a Washington. E le azioni hanno tradizionalmente fatto bene nel terzo anno di presidenza.

Quindi una spaccatura al Congresso potrebbe essere positiva per Wall Street e potrebbe essere una buona notizia per le compagnie di difesa, le carceri private e le case farmaceutiche. Poi di nuovo, i mercati potrebbero aver già prezzato una parte di questo.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures sull’indice Dow Jones sono cambiati poco rispetto al valore equo, poiché DIS ha influenzato le azioni blue-chip. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%.

L’inflazione dei prezzi al consumo in Cina è aumentata meno del previsto. I prezzi all’ingrosso sono diminuiti.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è salito martedì mattina, ma si è innescato di nuovo nel pomeriggio quando il crollo di Bitcoin si è riversato sulle azioni. Gli indici S&P 500 e Nasdaq sono diventati brevemente negativi prima di recuperare.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell’1%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,6%. Il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,5%. Lo small cap Russell 2000 ha guadagnato.

Le azioni Tesla sono scese vicino ai minimi di maggio 2021 durante il giorno.

Apple e Microsoft sono aumentate dello 0,4%, Google dello 0,5% e Amazon dello 0,5%. Tutto è pronto questa settimana, ma dopo un’ultima settimana vacillante.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 4,13%.

Il dollaro USA è sceso in modo significativo per il terzo giorno consecutivo, toccando il livello più basso da fine settembre.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso del 3,1% a 88,91 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono scesi dell’11,6%, continuando l’enorme volatilità giornaliera.

Bitcoin Dive

Nonostante la debolezza del dollaro, bitcoin è crollato quando Binance ha accettato di acquistare il rivale FTX, che ha dovuto affrontare una crisi di liquidità. Questi sono dubbi sul fatto che l’accordo Binance-FTX accadrà effettivamente, poiché FTX ha dovuto affrontare enormi prelievi negli ultimi due giorni. Solo pochi mesi fa, il fondatore e co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è apparso come potenziali salvatori per altre società crittografiche in difficoltà.

Bitcoin è crollato a 1.7484,20$, il livello più basso da novembre 2020 e attualmente viene scambiato intorno ai 18.500$. La principale valuta digitale ha rotto sotto i $ 20.000 lunedì notte. Anche Ethereum, Dogecoin e altre criptovalute hanno mostrato perdite simili o addirittura maggiori.

Martedì il token FTX è crollato dell’80% dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni e settimane.

Il titolo COIN è sceso del 10,8% al minimo di quattro mesi. L’acquisto di Binance FTX potrebbe rappresentare un nuovo importante concorrente per Coinbase, che è anche afflitto da problemi di Bitcoin e preoccupazioni per le istituzioni legate alle criptovalute.

Il titolo HOOD, che include Bankman-Fried come investitore, è in calo del 19%. Le azioni di Mara sono scese del 5,3% al livello più basso da luglio. Dopo la chiusura, Marathon Digital ha registrato una perdita maggiore del previsto mentre le entrate sono diminuite del 75%.

Il titolo SI è sceso del 23% al livello più basso da dicembre 2020.

Tesla possiede ancora alcuni Bitcoin, mentre Elon Musk detiene Dogecoin da qualche tempo.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dello 0,3%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities è in caloin forma) è aumentato dello 0,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è salito dell’1,3%, con il titolo MSFT come componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato del 2,2%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è aumentato dell’1,9%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) è aumentato dello 0,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,5%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dello 0,4% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) dell’1,4%. Il titolo Tesla continua a dominare tra gli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario è sembrato duramente colpito giovedì scorso sulla scia dei commenti da falco del presidente della Fed Jerome Powell. Ma si è ripreso nelle ultime tre sessioni, anche con i problemi di bitcoin.

Il Dow ha superato il massimo della scorsa settimana dopo aver recuperato la linea dei 200 lunedì.

L’S&P 500 si è spostato leggermente al di sopra della linea dei 50 giorni, sebbene sia ancora al di sotto del massimo del 1° novembre a breve termine.

Il Nasdaq, appesantito da Tesla e da problemi tecnici, ha colpito la resistenza alla sua media mobile a 21 giorni. È ancora sotto i 50 giorni e lontano dai 200 giorni consecutivi.

Ma l’ETF Direxion Nasdaq-100 è ugualmente ponderato (QQQE) è salito di poco più dell’1% per superare la serie di 50 giorni.

Il calo dei rendimenti dei Treasury ha aiutato le azioni a salire martedì, mentre un dollaro in calo è stato uno dei principali fattori trainanti nelle ultime tre sessioni.

I risultati delle elezioni di medio termine potrebbero stimolare le mosse del mercato, ma il rapporto sull’inflazione CPI di giovedì potrebbe essere fondamentale. Una lettura debole dell’IPC potrebbe alimentare le speranze di un rallentamento degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve E il frequenza di picco inferiore. Tuttavia, un altro numero caldo di inflazione potrebbe portare a una massiccia svendita di azioni e obbligazioni.

Perché semplificare questo strumento IBD bruciatol’aula scorta superiore

azioni principali

Non ci sono state molte nuove opportunità di acquisto martedì.

Fonderie Globali (GFS) sopra la linea di tendenza e un livello molto basso dopo i profitti.

Albemarle (CAMICE) un ingresso anticipato, ma ha raggiunto rapidamente il punto di acquisto ufficiale e ha chiuso appena al di sotto di quel livello chiave. Tuttavia, il titolo ALB è ben al di sopra della linea dei 50 giorni dopo un enorme spostamento dai minimi del 3 novembre della giornata.

Crocs (CROX) Ha riguadagnato brevemente il punto di acquisto durante Salute Unita (Nazioni Unite) chiuso nell’ambito dell’acquisto.

Molti titoli GNL sono vicini ai punti di acquisto.

La scarsa tecnologia rimane una preoccupazione. Le azioni in chip stanno rimbalzando, con l’ETF SMH in modo convincente al di sopra della linea dei 50 giorni. Tecnologie Megacap come mela (AAPL) cercando di riprendersi, ma dopo un enorme sell-off. Lo stesso vale per il software cloud.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario mostra resilienza dopo le forti perdite della scorsa settimana, con il Dow Jones e l’S&P 500 che hanno riguadagnato livelli chiave. Gli investitori potrebbero comunque voler essere prudenti, con il rapporto sull’inflazione CPI incombente. Inoltre, al momento non ci sono molti titoli utilizzabili, sebbene molti siano stati creati.

Gli investitori dovrebbero essere pronti ad agire, rimanendo in contatto e costruendo le tue liste di controllo. I titoli in crescita non sono ancora generalmente favoriti, quindi assicurati di lanciare una rete ampia per trovare titoli e settori che sono leader emergenti.

Assicurati di essere a conoscenza dei guadagni che rimangono attivi. Alcuni titoli sono stati vincitori di grandi dividendi, mentre altri sono rimbalzati fortemente dopo il calo iniziale. Ma ci sono state anche vendite di alto profilo, come hanno mostrato le azioni Disney e Lucid durante la notte.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro.

