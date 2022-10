Dow futures: offerta rialzista nel nuovo mercato già vacillante; Netflix, i prossimi guadagni di Tesla

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai contratti futures S&P 500 e Nasdaq.







I principali indici hanno avuto una settimana impegnativa, con i principali indici che hanno raggiunto i minimi di mercato prima di rimbalzare fortemente giovedì nonostante il rapporto sull’inflazione calda. Le azioni hanno ripreso a vendere venerdì mentre i rendimenti dei Treasury sono aumentati.

Mentre il mercato sta ancora cercando di riprendersi, i principali indicatori sono tutti in forti tendenze al ribasso. Le azioni che acquistano segnali flash o sono impostate, improvvisamente crollano. Gli investitori dovrebbero rimanere prudenti fino a quando il mercato non mostrerà reali segnali di forza.

Tesla (TSLA) E il Netflix (NFLXTitoli di guadagni la prossima settimana. Le azioni TSLA sono scese al minimo di 52 settimane. Il titolo NFLX è stabilito su una base inferiore, ma sta affrontando una resistenza significativa.

mentre, Onde d’urto mediche (SAV), Wolfspeed (lupo), Sistemi di prova Aehr (AEHR), Albemarle (CAMICE) E il Digi Internazionale (DGII) sono titoli growth che sono ragionevolmente resilienti, ma non sono ancora in una posizione nell’attuale debole mercato. Tutti hanno subito danni negli ultimi giorni, compreso venerdì. Potrebbero calare in modo deciso se il mercato mostrasse un’ulteriore debolezza. Ma se il mercato si rafforza, questi potrebbero essere vincitori notevoli.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

mercato azionario la scorsa settimana

Il mercato azionario è stato venduto a nuovi minimi nel mercato ribassista, è rimbalzato e poi ha ricominciato a scivolare con una mossa settimanale instabile.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell’1,2% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dell’1,5%. Il Nasdaq Composite è crollato del 3,1%. Il piccolo capitale Russell 2000 è diminuito dell’1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 13 punti base al 4,01%, estendendo la serie di guadagni settimanali a 11 settimane. Il rendimento del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il massimo da 14 anni del 4,06% giovedì. Il rendimento dei Treasury a due anni, strettamente legato alla politica della Fed e su cui potrebbero puntare i tassi di interesse, è salito al 4,5%.

La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi del 6,8% a 86,40 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono scesi del 3,8%.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è sceso del 3,6% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (in forma) è aumentato dell’1,3%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV(È in calo del 5,7% mentre l’ETF VanEck Vectors Semiconductor è in calo del 5,7%)SMH) è in calo dell’8,2%, entrambi ai minimi degli ultimi due anni.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) in calo del 3,1% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è sceso dell’1,5%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è salito del 5,75%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha perso il 4,2%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha ceduto l’1,9% e il Financial Select SPDR ETF )XLF) è aumentato dello 0,4%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è progredito di circa l’1%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è sceso del 9,4% la scorsa settimana, sul punto di crollare al di sotto del minimo Covid di marzo 2020. ARK Genomics ETF (ARKG) è in calo del 7,1%, ancora al di sopra dei minimi di giugno. Il titolo TSLA è la quota più alta nell’ETF di Ark Invest.

azione da guardare

Le azioni SWAV hanno tentato un rimbalzo per la maggior parte della scorsa settimana, ma sono aumentate di volume leggero. Venerdì, le azioni si sono fortemente ritirate dalla serie di 50 giorni, chiudendo in ribasso del 7,6%. Il titolo Shockwave rimane al di sopra dei minimi di settembre, mantenendo il consolidamento a 315 punti di acquisto. Una mossa decisiva al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe innescare un punto di acquisto anticipato dalla linea di tendenza in discesa. Mentre le azioni di SWAV sono state volatili, il forza relativa della linea Mantiene dritto in quota.

Venerdì, anche le azioni WOLF hanno colpito la resistenza sulla linea dei 50 giorni, scendendo vicino al minimo di giovedì, che era ben al di sotto delle precedenti negoziazioni degli ultimi due mesi. Il produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici si sta avvicinando alla serie di 200 giorni, con il potenziale per una pausa decisiva. Se Wolfspeed trova supporto e rimbalza, potrebbe presto avere una nuova base.

Venerdì, il titolo AEHR è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni, chiudendo una settimana difficile. Il produttore di apparecchiature per chip focalizzato sui veicoli elettrici è salito la settimana precedente con enormi guadagni, fornendo un ingresso anticipato nel consolidamento. Il punto di acquisto ufficiale è alle 19.53. Una rottura del massimo del 10 ottobre a 17,61 potrebbe fornire un solido ingresso.

Il titolo ALB è sceso di circa il 13% durante la settimana, a causa della debolezza del mercato e delle aspettative degli analisti che i prezzi del litio, a livelli record, cadranno in modo significativo. Una settimana fa, il titolo Albemarle era al culmine dei segnali di acquisto. Ora, le azioni ALB dovrebbero mantenere la serie di 200 giorni.

Il titolo DGII ha raggiunto un livello record il 6 ottobre, ma da allora è esaurito. Giovedì, il gioco delle reti è sceso al di sotto della serie di 50 giorni, ma è salito fino a chiudere quasi invariato. Ma con le azioni in calo di nuovo venerdì, Digi International è scivolata indietro verso le perdite di giovedì. Il titolo DGII ha bisogno di tempo per formare una nuova base, ma la sua forte crescita e la serie RS ne vale la pena.

Trasferimento abbonati Netflix

Gli utili di Netflix sono previsti martedì sera, ma analisti e investitori si concentreranno sugli abbonati. Saranno particolarmente interessati alle prospettive degli abbonati Netflix. La scorsa settimana, Netflix ha annunciato il lancio del livello di supporto pubblicitario il 3 novembre, al prezzo di $ 6,99 al mese.

Il titolo Netflix ha toccato il fondo dopo il crollo da metà novembre a metà maggio. Le azioni vengono scambiate intorno alla linea dei 50 giorni, ma è ancora al di sotto della soglia dei 200 giorni in rapido declino. Il punto di acquisto è 252,09. Questo è appena al di sopra del divario degli utili delle azioni NFLX che è sceso il 20 aprile, indicando che c’è molta resistenza generale là fuori.

Guadagno Tesla

I guadagni di Tesla sono stati fissati mercoledì sera. Gli analisti si aspettano un guadagno del 53% sul titolo con ricavi in ​​aumento del 62% a 22,28 miliardi di dollari. Ma è probabile che gli investitori siano interessati alle prospettive di crescita futura. Le consegne del terzo trimestre hanno raggiunto il record di 343.800, ma ben al di sotto delle stime di quasi 360.000 veicoli e circa 22.000 in meno rispetto a quanto prodotto da Tesla nel trimestre.

L’arretrato in Cina è diminuito in modo significativo per i modelli 3 e Y non aggiornati, mentre la concorrenza si sta riscaldando notevolmente. Con la produzione a Shanghai così drammaticamente aumentata, Tesla sarà in grado di esportare la maggior parte di quell’aumento nel quarto trimestre e oltre? O il colosso delle auto elettriche inizierà a tagliare i prezzi, dopo averli aumentati drasticamente negli ultimi due anni?

Nel frattempo, gli investitori vorranno nuovi suggerimenti su Cybertruck e qualsiasi altro prodotto futuro. Elon Musk ha recentemente twittato che la produzione di Tesla Semi è iniziata, ma in quale quantità? Ci sono ancora molte domande sul prezzo di metà prodotto, sui costi e sulle specifiche chiave.

Le azioni Tesla sono scese drasticamente per la quarta settimana consecutiva, passando finalmente dal livello più basso di maggio al livello peggiore degli ultimi 16 mesi. Certo, non è il momento per la maggior parte dei titoli in crescita, in particolare i produttori di auto elettriche. Le azioni TSLA, che sono in calo di oltre il 50% rispetto al picco di novembre 2021, necessitano di molti lavori di riparazione.

analisi del mercato azionario

Il Dow Jones, Standard & Poor’s 500 e Nasdaq hanno tutti raggiunto i livelli più bassi la scorsa settimana. Giovedì, sono rimbalzati fortemente dalle forti perdite intraday dopo un rapporto sull’inflazione calda. Ma venerdì, i principali indici hanno rinunciato a gran parte oa tutti i guadagni del giorno precedente, pur rimanendo al di sopra dei minimi di giovedì.

Il Dow, che giovedì ha riguadagnato la sua media mobile a 21 giorni, è sceso nuovamente venerdì. L’S&P 500 e il Russell 2000 hanno raggiunto la resistenza a quel livello a breve termine, che coincide anche con la parte superiore della linea di tendenza inclinata al ribasso. Il Nasdaq non si è mai avvicinato ai 21 giorni ed è inciampato nella serie di 10 giorni consecutivi.

Durante la settimana il Dow è salito, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq sono scesi.

Il tentativo di mercato è ancora in corso, ma finora non ha fatto nulla per indicare che è stato individuato un vero bottom.

È difficile vedere un rally sostenuto nel mercato mentre i rendimenti dei Treasury stanno aumentando e la Fed stringe forte. Il rendimento a 10 anni è al massimo su 13 anni, superiore al 4%. Le aspettative di un aumento dei tassi della Fed sono aumentate ulteriormente nell’ultima settimana a causa dei dati sull’inflazione calda.

La scorsa settimana ha incluso una reazione positiva del mercato alle azioni del governo del Regno Unito, nonché l’inizio anticipato della stagione degli utili. Ma le prossime settimane vedranno un diluvio di guadagni che potrebbe sconvolgere il mercato così come singoli titoli e settori.

Ci sono un certo numero di titoli di medicinali ed energia che reggono bene, tra cui Eli Lilli (LLY), umana (mmm), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), La salute del cardinale (CAH), Exxon Mobile (XOM) E il Devon Energy (DVN).

La maggior parte dei titoli in crescita è stata duramente colpita, inclusa Tesla. Anche nomi come Shockwave e DGII rischiano di esaurirsi una volta stabiliti.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori devono essere pazienti e prepararsi per il domani. Mentre grandi rimbalzi come giovedì sono eccitanti e aumentano il potenziale per un minimo di mercato, sono necessarie ulteriori prove per suggerire che questo è il caso.

Anche se il rally del mercato si rafforza e la fase A Giornata di follow-upQuesto non è un segnale per spingere tutte le tue fiches. L’FTD potrebbe fallire rapidamente o il trend rialzista potrebbe semplicemente essere un altro massimo negoziabile a breve termine all’interno del mercato ribassista.

Gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla preparazione per il prossimo trend rialzista. Cercare titoli che detengono basi al di sopra della linea dei 50 giorni è fantastico. Ma tieni anche traccia di titoli relativamente forti con grafici danneggiati.

