Dow futures: resilienza del mercato in aumento; Apple, Tesla, questi cinque chipset possono usarlo

Ma con i principali indicatori a livelli di resistenza dopo i recenti forti guadagni, il rally del mercato ha mostrato resilienza in mezzo ad alcuni titoli contrastanti.

Le azioni in chip stanno rimbalzando, il che è un segnale positivo di un rialzo del mercato. sistemi energetici monolitici (MPWR), Esercito di liberazione del Kosovo (KLAC), Dispositivi analogici (ADI), Tecnologie Axelis (ACL) E il anemme (su di me), ma attualmente è in terra di nessuno, estendendosi da ingressi primitivi ma meno tradizionali acquistare punti.

mela (AAPLPotrebbe essere ancora nella fascia di accesso anticipato, ma gli investitori potrebbero voler aspettare per vedere se le azioni AAPL possono formare un indice.

Le azioni Tesla sono andate esaurite venerdì, ma il colosso delle auto elettriche ha bisogno di prendersi una pausa. Nel frattempo, lo stato della California ha accusato il DMV Tesla (TSLAPubblicità ingannevole nella promozione del pilota automatico e della guida completamente autonoma.

finalmente, Centigrado (CELH) Ha ricevuto una scansione termica dopo enormi guadagni negli ultimi giorni e settimane. Cosa dovrebbero fare gli investitori in azioni CELH con gli utili di martedì?

Le azioni MPWR sono in esecuzione Leader a lungo termine di IBD. Il titolo KLAC è nella lista di controllo a lungo termine di Leaders. CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA e Monolithic Power partecipano tutti al difetto 50. I titoli ADI, Onsemi e Monolithic Power sono in una gamma IBD Big Cap 20. Le azioni ACLS erano le azioni di IBD di venerdì. Monolithic Power e ON erano lo stock del giorno all’inizio della settimana.

Il video incluso in questo articolo discute e analizza i movimenti del mercato Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) e azioni ACL.

Guadagno del Berkshire

Berkshire Hathaway (BRKBL’utile operativo è aumentato del 39% anno su anno a 9,28 miliardi di dollari. Ma il conglomerato Warren Buffett ha subito una perdita netta di $ 43,8 miliardi. Ciò riflette una perdita di investimenti di $ 53 miliardi, in mezzo al crollo del mercato azionario che ha raggiunto i livelli più bassi a giugno.

Berkshire ha riacquistato solo 1 miliardo di dollari delle sue azioni nel secondo trimestre, in calo rispetto ai 3,2 miliardi di dollari del primo trimestre. Invece, il Berkshire è stato caricato Petrolio occidentale (OSSI).

La società di Buffett aveva ancora 105,4 miliardi di dollari in contanti alla fine di giugno contro i 106,3 miliardi di dollari di fine marzo.

Il titolo BRKB è sceso del 2,8% la scorsa settimana a 292,07, scambiando tra le linee a 200 e 50 giorni. Il titolo del Berkshire è rimbalzato dai minimi di giugno, ma è ancora lontano dal picco di fine marzo di 362,10.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,4%. L’indice Nasdaq Composite è in rialzo del 2,15%. Small cap Russell 2000 è aumentato dell’1,9%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 20 punti base al 2,84%, di cui 16 punti base venerdì dopo Rapporto sui lavori caldi. Le probabilità di un aumento del tasso di 75 punti base il 21 settembre sono salite a due terzi da circa il 40% prima dei dati sull’occupazione.

I futures sul greggio statunitense sono scesi del 9,7% per la settimana a 89,01 dollari al barile, toccando i livelli più bassi da prima dell’invasione russa dell’Ucraina a fine febbraio.

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è rimbalzato del 2,9% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (in forma) è diminuito dello 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è balzato del 3,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha guadagnato il 2,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dello 0,5% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è aumentato dello 0,15%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 3,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è cresciuto dello 0,2%, il settimo anticipo settimanale consecutivo. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) con il 6,8% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) è diminuito dello 0,1%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) in calo dello 0,7%, nonostante la forza del biotech.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) in rialzo di quasi l’11% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 10,5%. Le azioni Tesla rimangono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

chip

Il titolo Monolithic Power è aumentato di quasi il 15% a 532,33 la scorsa settimana grazie a solidi guadagni. Gli investitori potrebbero essere stati in grado di acquistare azioni MPWR nel divario degli utili del 2 agosto, poiché ciò ha rimosso alcune altre aree di resistenza. Ma alla chiusura di venerdì, il titolo monolitico era del 17% sopra la linea dei 200 giorni e del 24% sopra la linea dei 50 giorni. Il forza relativa della linea È già a un livello elevato, indicando una sovraperformance del titolo MPWR rispetto all’indice S&P 500. Il titolo ha 580,10 punti di acquisto da una fissazione che risale a fine novembre. Ma idealmente, le azioni si fermeranno e formeranno un indicatore. Ciò dovrebbe fornire un ingresso più basso e consentire anche alle medie mobili di prendere terreno.

È la stessa storia per i titoli Axcelis, Onsemi e KLAC, che hanno tutti registrato guadagni nelle ultime due settimane, ora separati dalle medie mobili ma inferiori ai breakout tradizionali. Le azioni di ADI sono più o meno le stesse, anche se i guadagni per l’hardware analogico usciranno il 17 agosto.

Brodo di mele

Le azioni Apple sono aumentate dell’1,75% a 165,35, il quinto guadagno settimanale consecutivo. Gli investitori avrebbero potuto acquistare azioni di AAPL in quanto ha liquidato la serie di 200 giorni il 29 luglio dopo i guadagni. Al 3,7% al di sopra della linea dei 200 giorni, l’azione può ancora essere intrapresa come entrata anticipata. La linea RS per le azioni Apple è già ai massimi storici. Il punto di acquisto ufficiale è 183,04, ma l’handle, ai livelli attuali o leggermente superiori, sarebbe interessante.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 6,6% a 864,51 venerdì, in calo del 3% per la settimana poiché ha cancellato gran parte di una serie di vittorie consecutive di sette giorni. Ciò ha anche spinto le azioni al di sotto della linea dei 200 giorni. Ma se le azioni TSLA possono mantenere alcuni giorni intorno ai livelli attuali, un aumento sopra il massimo di giovedì di 940,82 potrebbe fornire un solido ingresso. Sarebbe troppo basso per un manico tradizionale.

Alla riunione annuale di Tesla giovedì sera, gli azionisti hanno approvato un frazionamento azionario 3 per 1, una mossa tanto attesa. La divisione vera e propria avverrà il 5 agosto. All’incontro annuale, il CEO Elon Musk ha parlato a lungo delle prospettive di Tesla, ma non ha detto nulla di eccitante. La saga in corso su Twitter di Elon Musk potrebbe influenzare le azioni TSLA.

Dicono esperti legali Twitter (TWTR) sostiene fortemente che Musk dovrebbe procedere con l’acquisizione di $ 54,20 per azione. L’esperimento Musk-Twitter si svolgerà in ottobre. Tra gli ultimi documenti legali, il titolo TWTR è salito del 3,6% a 42,52 venerdì, reclamando la sua serie di 200 giorni e raggiungendo il suo livello migliore in quasi tre mesi.

Nel frattempo, il 28 luglio il Dipartimento delle automobili della California ha accusato il gigante dei veicoli elettrici di aver fuorviato i clienti sulle sue capacità di pilota automatico e FSD, secondo i file riportati per la prima volta dal Los Angeles Times. Ma se il DMV statale vincerà la sua azione, probabilmente richiederà solo a Tesla di modificare la sua pubblicità e marketing.

Tesla contro BYD: Il boom cinese del gigante dei veicoli elettrici diventa globale

percentuale di azioni

Il titolo C ha visto una massiccia rottura da quando ha attraversato la linea dei 200 giorni il 5 luglio. La notizia è scoppiata il 1 agosto che PepsiCo (PEP) stava acquisendo un’importante partecipazione in CELH e sarebbe stato il principale distributore del produttore di bevande energetiche.

Venerdì, il titolo CELH è sceso del 9% a 98,62, nonostante sia rimbalzato dalla linea dei 10 giorni e abbia continuato a salire di quasi l’11% per la settimana. Il punteggio percentuale salirà dal piccolo S&P 600 all’S&P MidCap 400. Ma meno fondi comuni di investimento ed ETF seguono il fondo a media capitalizzazione rispetto all’S&P 600, quindi il risultato è che un minor numero di fondi indicizzati può possedere azioni CELH. Inoltre, il leader della bevanda energetica bevanda mostruosa (MNST) in calo del 5% venerdì a causa di guadagni deboli.

I guadagni percentuali sono previsti martedì, quindi gli investitori devono prendere decisioni. Se hai acquistato il titolo CELH vicino ai 200 giorni o la resistenza intorno a 72, hai ancora molto supporto. Puoi scegliere di bloccare alcuni profitti parziali. Per coloro che hanno acquistato un’estensione, ad esempio su Pepsi News lunedì, potresti avere un po’ di protezione o potresti essere seduto su una perdita destinata ai risultati. Lo stock percentuale tende a muoversi molto sugli utili.

La biotecnologia fa una mossa rialzista sugli utili, attirando 5 titoli

Analisi dell’aumento del mercato

È stata una settimana mista per il rally del mercato azionario. I titoli in crescita e le piccole imprese hanno aperto la strada mentre il Dow Jones e l’S&P 500 sono rimasti poco modificati

Ma dato il diluvio di guadagni e un rapporto frenetico sull’occupazione che indica grandi aumenti dei tassi della Fed per un periodo più lungo, il rally potrebbe aver mandato il mercato in una svendita alla fine della scorsa settimana dopo che le azioni sono salite ai livelli di resistenza. Ma si sono fermati, al massimo. Il lavoro di venerdì è stato particolarmente incoraggiante.

Il Nasdaq è al di sopra dei massimi di inizio giugno, ma si avvicina a una linea di tendenza a partire da inizio anno. Il Russell 2000 è al suo massimo all’inizio di giugno, mentre l’S&P 500 e il Dow Jones stanno ancora operando a quel livello chiave.

Varrebbe una pausa più lunga o un modesto ritiro. Il rally del mercato ha fatto molta strada, con la maggior parte dell’anticipo proveniente da volumi relativamente leggeri.

Nel frattempo, molti titoli blue-chip o potenziali leader potrebbero usare una pausa. La pausa o l’inversione degli indici principali daranno l’opportunità a nomi del calibro di Monolithic Power e Onsemi di formare maniglie, creare meno voci e lasciare che le medie mobili raggiungano il ritardo.

Lo stesso vale per le azioni di Apple, Tesla e molti altri.

La leadership di mercato è in espansione. Biotecnologie, chip, aerospaziale/difesa, solare, acciaio ed energia, solo per citarne alcuni, stanno dimostrando la loro forza.

Questi sono segnali incoraggianti. Ma questo potrebbe essere un rally del mercato ribassista che alla fine sta perdendo forza.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero giocare su questo mercato, ma non per tutte le palle. Ci sono ancora motivi per essere cauti riguardo al mercato attuale. In un dato momento, non molti titoli lanciano segnali di acquisto lampeggianti, mentre i tremori e la rotazione settoriale possono rendere difficile mantenere le posizioni.

Quindi aggiungi l’esposizione con attenzione. C’è ancora un argomento per prendere alcuni profitti parziali.

Costruisci le tue liste di controllo. Assicurati di creare un’ampia rete in modo da poter identificare potenziali leader di una varietà di settori.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

