Dow futures: rialzo del mercato in difficoltà; Apple, questi giochi da 5 EV sono vicini ai punti vendita

I futures Dow sono stati poco cambiati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì il rally del mercato azionario ha chiuso leggermente al ribasso dopo un calo significativo nelle due sessioni precedenti. Gli investitori sono cauti nel fare grandi scommesse in vista del grande discorso a Jackson Hole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell venerdì.







mela (AAPLManeggia l’intaglio, riducendone le potenzialità punto di acquisto. Tecnicamente, le azioni Apple hanno già un punto di acquisto nel grafico settimanale.

Tesla (TSLA) è salito verso un forte punto di acquisto martedì. Al di fuori delle azioni Tesla, la maggior parte dei produttori di auto elettriche sta soffrendo. Tuttavia, molti giochi relativi ai veicoli elettrici sono vicini all’acquisto o sono fattibili ora. Includere i produttori di litio Albemarle (CAMICE) E il Levent (LTHM). Gioca come chip sui semiconduttori (su di me), Tecnologie Axelis (ACL) E il sistemi energetici monolitici (MPWR).

Questo arriva prima dei guadagni di mercoledì sera dal gigante dei chip nvidia (NVDA), con i suoi commenti sui data center importanti anche per Monolithic Power.

Martedì sera, il creatore di TurboTax instinto viscerale (INTU) è salito alle stelle con forti profitti, mentre nessun ragazzo in costume (LZB) ha saltato sui suoi risultati. Costruire case di lusso Fratelli di pedaggio (TOL) e rivenditore di abbigliamento giovanile Allestitori urbani (URBN) su risultati misti, mentre Ricambi auto avanzati (AAP) riflesso nell’utile per azione e nelle vendite deludenti. Nordstrom (JWNÈ caduto mentre abbassava lo sterzo in mezzo a un eccesso di scorte.

La freccia ALB è attiva Classifica IBD. Le azioni MPWR sono in esecuzione Leader a lungo termine di IBD. Le azioni Tesla, Monolithic Power, Axcelis e Onsemi si trovano a difetto 50. Albemarle, Monolithic e ON stock disponibili all’indirizzo IBD Big Cap 20. La forza omogenea è stata martedì Azioni IBD oggi. Livent era il titolo di lunedì.

Contratti future Dow Jones oggi

I contratti futures Dow Jones sono stati fissati al valore equo. I futures S&P 500 sono in ribasso e i futures Nasdaq 100 sono leggermente cambiati.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

rialzo del mercato azionario

Martedì il rally del mercato azionario è sceso, continuando a diminuire ma con tutti i principali indici che si avvicinano alle medie mobili a 21 giorni.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,2% e TWTR è stato facilmente il peggiore. Il Nasdaq Composite, in rialzo per la maggior parte della sessione di martedì, ha chiuso meno di un punto in meno. Small cap Russell 2000 è aumentato dello 0,2%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3,4% a 93,74 dollari al barile, estendendo un rimbalzo dai minimi di lunedì dopo che l’Arabia Saudita ha indicato che l’OPEC potrebbe tagliare la produzione.

I futures sul gas naturale sono scesi del 5%, indietreggiando dai massimi di 14 anni, anche se Freeport LNG ha spinto a riavviare la sua struttura in Texas dall’inizio di ottobre all’inizio di novembre.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 3,05%. Il rendimento dell’obbligazione a 10 anni è stato del 3,08% quel giorno, poi è sceso brevemente al di sotto del 3% dopo diversi rapporti economici deboli.

È probabile che il discorso politico di Powell porti a oscillazioni nei rendimenti dei Treasury e alla prospettiva di un rialzo dei tassi. I mercati hanno quotato almeno 50 punti base il 21 settembre, ma sono divisi sul fatto che i responsabili politici opteranno per un terzo aumento consecutivo dei tassi della Fed di 75 punti base.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è aumentato dell’1,6%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) in calo dello 0,2% e le azioni CRM sono state una componente importante di IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,65%. Le azioni Nvidia sono una delle principali proprietà di SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha guadagnato il 2,45%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(In rialzo del 3,6% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) in calo dello 0,4%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è in calo dell’1,4%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dello 0,55% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) è aumentato dell’1,8%. Le azioni di Tesla sono la proprietà principale tramite gli ETF di Ark Invest.

Brodo di mele

Il titolo Apple è sceso dello 0,2% a 167,23, scambiando al di sopra della media mobile a 21 giorni. Il 17 agosto, il titolo AAPL ha superato una linea di tendenza in discesa, ma venerdì si è ritirato. Ora il gigante della tecnologia Dow Jones sta lavorando su una maniglia. Le azioni Apple hanno bisogno di un giorno in più sul grafico giornaliero per avere una gestione decente con 176,25 punti di acquisto. Sul grafico settimanale, le azioni AAPL hanno già questa maniglia.

Il forza relativa della linea Per il titolo Apple, a livello record, segno rialzista.

Stock di veicoli elettrici vicino ai punti vendita

Lithium Plays Albemarle e Levent hanno riportato utili e indicazioni forti all’inizio di questo mese.

Il titolo Albermarle è salito dell’1,9% a 281,03 dopo un’inversione di tendenza al rialzo lunedì. Lo stock ALB si estende da 250,25 acquista maniglie da una maniglia all’interno di una maniglia enorme. Tuttavia, le azioni si trovano in un intervallo di ingresso alternativo a 273,78, appena al di sopra del massimo del 31%, ovvero il deep handle. Gli investitori possono sfruttare questa opportunità per acquistare azioni ALB o aggiungere alcune azioni.

Il titolo LTHM è balzato del 5,1% a 30,33. Il bestiame ha 31,63 tazza con manico Acquista punto, ma proprio in una tendenza al ribasso al manico. Ciò fornirebbe l’ingresso anticipato, sebbene il volume basso sia un problema.

Sui semiconduttori, Axcelis Technologies e Monolithic Power, i chip giocano con l’esposizione ai veicoli elettrici, il tutto con risultati solidi all’inizio di agosto.

Il titolo ON è salito del 3,6% a 71,25 martedì. Questo è tornato al di sopra del punto di acquisto della maniglia di 69,36, sebbene anche la fissazione massima di +10 centesimi a 71,35 sia un ingresso legittimo.

Il titolo ACLS è salito del 2,2% a 72,22, dirigendosi verso 79,93 punti di acquisto da A coppa profonda con base a manico. La manopola Axcelis è stata instabile, ma il produttore di chip gearmaker sta trovando supporto nella serie di 21 giorni consecutivi. Il titolo Axcelis potrebbe avere un ingresso anticipato dalla rottura del trend ribassista della maniglia.

Il titolo MPWR è avanzato dell’1,2% a 497,51, vicino alla serie di 21 giorni. Il titolo Monolithic Power ha 541,49 tazze con un punto di acquisto, secondo Analisi MarketSmith. Le azioni sono scese venerdì e lunedì, minando la serie di 21 giorni, dando più scossa dopo un solido anticipo.

Monolithic Power è presente in numerosi mercati tra cui data center, applicazioni industriali e veicoli elettrici.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è salito del 2,3% a 889,36, rimbalzando dalla media mobile a 21 giorni, appena al di sotto della linea a 200 giorni. Il titolo TSLA potrebbe avere un forte ingresso se rompe i massimi a breve termine, con un occhio all’aggressività.

Le azioni di Tesla 3 saranno divise per 1 dopo la seduta del mercoledì.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Martedì il rally del mercato azionario è stato contrastato, poiché tutti i principali indicatori hanno raggiunto la resistenza alla media mobile a 21 giorni. Il Nasdaq ha perso una frazione dopo essere sceso del 2% venerdì e del 2,55% lunedì. L’indice Dow Jones, che lunedì ha chiuso appena sotto i 21 giorni, martedì ha perso più guadagni.

nvidia e Salesforce.com (CRMI guadagni si concentreranno su mercoledì sera. Ma il rally del mercato potrebbe essere limitato fino al grande discorso del presidente della Fed Powell venerdì mattina. Il volume degli scambi è stato particolarmente leggero questa settimana.

Le azioni di fornitori di veicoli elettrici come Albemarle e Axcelis sembrano interessanti.

I titoli energetici erano in testa, ma molti di loro avevano già superato i punti di acquisto. I prezzi dell’energia sono soggetti a significative fluttuazioni giornaliere o addirittura intraday, con l’inversione di martedì del trend ribassista dei futures Nagas un chiaro esempio.

Vengono creati alcuni giochi di acciaio insieme a fertilizzanti e piante.

Aziende biotecnologiche e farmaceutiche come Vertex Pharmaceuticals (VRTX) E il Eli Lilli (LLY) È stata una sessione difficile, ma al momento non è rotta.

Cosa stai facendo adesso

Un rally di mercato è considerato rientrare in un trend rialzista all’interno di un mercato ribassista. A brevissimo termine, gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aumentare l’esposizione, soprattutto con l’avvicinarsi del presidente della Fed Powell.

Più titoli formano configurazioni rialziste, quindi gli investitori dovrebbero accendere gli schermi e aggiornare le watchlist.

