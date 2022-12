Dow Jones cade richieste di sussidi di disoccupazione, PIL; CarMax precipita in “problemi di accessibilità delle auto”

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di oltre 325 punti giovedì sulla scia delle prime richieste di disoccupazione e di un’altra stima del PIL del terzo trimestre. Le scorte di chip sono state sotto pressione dopo gli scarsi risultati trimestrali di Micron Technology. I prezzi di CarMax sono diminuiti dopo che ha riferito che i consumatori stavano iniziando a rifiutare i prezzi delle auto.







Il Dipartimento del lavoro ha dichiarato giovedì che le richieste di disoccupazione iniziali sono salite a 216.000, al di sotto delle stime per un aumento di 225.000 rispetto alle 211.000 della settimana precedente. Il Dipartimento del Commercio ha anche riferito che un’altra stima del PIL del terzo trimestre era più forte del previsto. Questa terza stima ha evidenziato una crescita del 3,2% contro la seconda stima del 2,9%.

Venerdì, gli investitori rivolgeranno la loro attenzione a più dati sull’inflazione, con il rilascio dei dati sulla spesa per consumi personali per novembre.

micron Tecnica (mo) è sceso di oltre il 3% giovedì. mercoledì in ritardo, Il produttore di chip di memoria ha mancato le stime per il suo primo trimestre fiscale in mezzo a una recessione ciclica. L’industria dei chip ha anche previsto risultati per il trimestre in corso che erano ben al di sotto delle opinioni degli analisti, mandando le scorte di chip in perdite iniziali diffuse.

carmax (KMX) è sceso del 10%, dopo che la direzione ha affermato che l’inflazione e gli alti tassi di interesse hanno portato a “problemi con l’accessibilità economica dell’auto”. La società è stata molto al di sotto delle stime sugli utili del terzo trimestre.

Le azioni cinesi sono salite bruscamente giovedì mattina, con l’Hang Seng di Hong Kong che ha guadagnato quasi il 3% grazie alle promesse di nuove iniziative di crescita e all’allentamento delle tensioni internazionali. Alì Babà (Babà) E il JD. com (Dinaro) sono aumentati di circa il 2% ciascuno, mentre binduodu (PDD) anch’esso aumentato del 2%.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLA) è sceso di oltre il 3% giovedì. Il gigante energetico Dow Jones chevron (CVX) è salito dello 0,7% giovedì mattina, poiché i prezzi del petrolio statunitense hanno continuato a salire. Pionieri della tecnologia in Dow Jones una mela (AAPL) E il Microsoft (MSFT) è stato ancora scambiato al ribasso mercato azionario oggi Aprire.

Classifica IBD scorta Scienze Neurobiologiche (nbix), Esercito di liberazione del Kosovo (KLAC), Ricambi auto O’Reilly (Orly) E il Roadhouse del Texas (TXRH) – così come i nomi del Dow Jones Amgen (AMGN), Larva (Gatto) E il Deposito domestico (HD) – tra i primi titoli da considerare nelle watchlist degli investitori. Tieni presente che la recente debolezza del mercato dovrebbe mantenere gli investitori sulla difensiva.

Neurocrine e Texas Roadhouse lo sono Classifica IBD I negozi. Il bruco era moderno Azione IBD oggi azienda.

Il nuovissimo servizio MarketDiem di IBD ti offre idee attuabili per azioni, opzioni e criptovalute direttamente nella tua casella di posta.

Dow Jones oggi: prezzi del petrolio e rendimenti del tesoro

Dopo la campana di apertura di giovedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1%, mentre l’S&P 500 è sceso dell’1,3%. Il pesante Nasdaq Composite ha perso l’1,8% nella mossa mattutina.

Tra di noi Fondi negoziati in borsaNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in calo dell’1,8% e l’ETF SPDR S&P 500)spiare) è sceso dell’1,3% all’inizio di giovedì.

Giovedì mattina il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso al 3,67%, sulla buona strada per ottenere una striscia vincente di tre giorni.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 2% giovedì, con i futures del greggio West Texas Intermediate che sono saliti a quasi $ 80 al barile negli scambi mattutini.

Il mercato azionario è sotto pressione

Mercoledì il mercato azionario ha registrato una forte performance, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo dell’1,6%. Gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono saliti dell’1,5%.

Mercoledì colonna immagine grande Ha commentato: “Nel frattempo, la nuova offerta di rally affronta l’ennesimo test dei dati sull’inflazione venerdì. Prima dell’apertura del mercato azionario, gli ultimi trader che gestiscono i banchi di borsa in tutto il paese prima della pausa natalizia di tre giorni osserveranno da vicino i numeri PCE per il mese. novembre “.

Ora è un momento importante per leggere La colonna The Big Picture di IBD Tra le continue fluttuazioni del mercato azionario.

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Titoli Dow da tenere d’occhio: Amgen, Caterpillar, Home Depot

Il produttore farmaceutico Amgen sta costruendo un nuovo pianale dopo una svolta a metà novembre. Ma le azioni sono al di sotto della linea dei 50 giorni dopo le forti perdite nelle ultime settimane. Al momento, il punto di acquisto corretto è 296,77, ma lo stock deve prima riprendere decisamente 50 giorni. Il titolo AMGN è stato scambiato in ribasso dello 0,6% giovedì.

Il membro Dow Jones Caterpillar ha sfondato un punto di acquisto di 239,95 su una base piatta, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith, durante la mossa di breakout di mercoledì del 2,8%. Al rialzo, la linea RSI del titolo, un importante indicatore tecnico, ha raggiunto un nuovo massimo. Le azioni CAT hanno perso lo 0,8% giovedì.

Magazzino GATTO Mostra 97 forti su 99 perfetti Classificazione composita IBDper ogni Controllo delle scorte IBD.

Home Depot, un rivenditore di articoli per la casa, è inferiore di circa il 4% rispetto al punto di acquisto di $ 329,77 di una tazza con manico dopo aver invertito la mossa di breakout della scorsa settimana. Il titolo HD è stato scambiato in ribasso dell’1,4% giovedì mattina.

4 titoli di crescita da tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: KLA, Neurocrine, O’Reilly, Texas Roadhouse

Il leader delle apparecchiature per chip KLA ha riguadagnato l’ingresso a 392,60 per coppa e maniglia durante l’avanzamento di mercoledì del 2,8%. Le azioni KLA sono scese del 3,5% giovedì.

Classifica IBD Il titolo neurocrino è salito per la quarta sessione consecutiva mercoledì, guadagnando l’1% e continuando a rimbalzare dal supporto al livello di 50 giorni. Il forte rimbalzo è rialzista per le prospettive immediate del titolo ed è probabile che porti alla formazione di una nuova base. Il titolo NBIX è salito dello 0,6% giovedì.

Anche O’Reilly Auto Parts sta trovando il supporto tanto necessario alla linea dei 50 giorni questa settimana e rimane esattamente al di sopra del livello di entrata piatto di 750,98. Un grande rimbalzo dalla linea dei 50 giorni può portare a un punto di ingresso successivo, ma al momento la tendenza al rialzo del mercato è sotto pressione, il che aumenta il rischio di acquistare azioni. Le azioni ORLY sono scese dello 0,4% giovedì.

Texas Roadhouse mostra un nuovo punto di acquisto a 101,85, ma ora si sta consolidando al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni della classifica IBD cercheranno di recuperare questo punto di riferimento chiave nei prossimi giorni. Il titolo TXRH è stato scambiato in ribasso dell’1% giovedì mattina.

Azioni da tenere d’occhio

Questi sono i primi cinque titoli da tenere d’occhio nel mercato azionario oggi, inclusi tre leader Dow.

Il nome della Società Codice Il giusto punto di acquisto tipo base Esercito di liberazione del Kosovo (KLAC) 392,60 tazza con manico Roadhouse del Texas (TXRH) 101,85 Fondo piatto Larva (Gatto) 239,95 Fondo piatto Deposito domestico (HD) 329,77 tazza con manico Amgen (AMGN) 296,77 Fondo piatto

Fonte: dati IBD al 21 dicembre 2022

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali dell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

azioni Tesla

azioni Tesla Mercoledì è sceso dello 0,2%, estendendo la serie di sconfitte a quattro sessioni e raggiungendo il minimo di 52 settimane. Le azioni hanno perso più del 3% giovedì mattina, raggiungendo il minimo di 52 settimane di 132,28.

Mercoledì, il titolo TSLA ha toccato un nuovo minimo di 52 settimane, scambiando fino a 135,89. Le azioni hanno chiuso a circa il 66% dal loro massimo di 52 settimane.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesLe azioni Apple sono aumentate del 2,4% mercoledì, ponendo fine a una serie di sconfitte di cinque giorni. Il titolo rimane vicino al minimo di 52 settimane, fissato il 16 giugno a 129,04. Il titolo è aumentato di circa il 26% rispetto al suo massimo di 52 settimane. Le azioni sono scese dell’1,5% giovedì.

Il titolo Microsoft è salito dell’1,1% mercoledì, in rialzo per il secondo giorno consecutivo e spostandosi ulteriormente al di sopra della linea dei 50 giorni. Il gigante del software ha ancora circa il 30% di sconto sul suo massimo di 52 settimane. Il titolo MSFT è sceso dell’1,6% all’inizio di giovedì.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo @dipendente Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

