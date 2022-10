Dow Jones sale di 400 punti, cosa fare adesso; 4 titani della tecnologia riportano guadagni

I futures Dow sono scesi prima dell’apertura di martedì dopo che il Dow Jones Industrial Average è salito di oltre 400 punti lunedì. I giganti della tecnologia Alphabet, Apple, Meta Platforms e Microsoft hanno pubblicato guadagni in scadenza questa settimana.







Ma prima, le azioni Dow Jones 15:00 (MMM) E il Coca Cola (KO) riferirà all’inizio di martedì. Motori generali (GM), Halliburton (alone), Tecnologie Raytheon (RTX) E il UBS (UBSMartedì mattina sarà anche tra i giornalisti chiave.

Mercato azionario oggi: le azioni cinesi in calo

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell’1,3% e lo Standard & Poor’s dell’1,2%. L’indice Nasdaq Tech Composite è in rialzo dello 0,9%. Small cap Russell 2000 è aumentato dello 0,35%.

entro cambio di denaro in circolazioneNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(In aumento dell’1,1%, SPDR S&P 500)spiare) è aumentato dell’1,2%.

Le azioni cinesi sono scese lunedì, con l’indice cinese Hang Seng in calo del 6,4% per chiudere al livello più basso dal 29 aprile 2009. Il leader cinese Xi Jinping Ha continuato a consolidare il suo potereNominando un certo numero di sostenitori del più potente organo decisionale del partito dopo essersi assicurati un terzo mandato che avrebbe sfidato il Congresso.

Alì Baba (Baba) E il Baidu (Baidu) è sceso di oltre il 12% ciascuno. Daku Nuova Energia (Bussare) è diminuito di circa il 7%, e Lee Otto (LI) è diminuito del 17%. E il Bindudu (PDD) Il 24% si è bloccato.

Gigante EV Tesla (TSLA) ha ridotto le perdite all’1,5% dopo aver toccato il minimo di 52 settimane. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) è aumentato dell’1,5% e Microsoft (MSFT) del 2,1% in Borsa valori oggi.

Zona automatica (AZO), La salute del cardinale (CAH), Eli Lilli (LLY) E il Texas Roadhouse (TXRH) – nonché le azioni di Dow Jones gallone (CVX) E il Salute Unita (Nazioni Unite) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio. Tieni presente che un nuovo rally del mercato azionario è il momento perfetto per gli investitori per mettere in atto le loro liste di controllo.

Cardinale e Texas Roadhouse Classifica IBD I negozi. Eli Lilly lo è IBD SwingTrader scorta. Salute Unita è stato presentato In questa settimana Azioni vicino alla colonna della zona di acquistoinsieme ad altre tre idee per le azioni più calde.

4 titoli in crescita da tenere d’occhio a CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones erano in calo dello 0,2% rispetto al fair value, mentre anche i futures S&P 500 hanno perso lo 0,2%. I futures Nasdaq 100 sono in calo dello 0,25% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 4,23% lunedì, stabile al livello più alto da giugno 2008. Nel frattempo, i prezzi del petrolio USA sono scesi lunedì, bloccandosi dopo una serie di tre giorni di vittorie consecutive. I futures sul greggio West Texas Intermediate venivano scambiati vicino a $ 85 al barile.

Guadagno del terzo trimestre Stagione: Alphabet, Apple, Meta, Microsoft To Report

Stagione degli utili del terzo trimestre È in commercio questa settimana, con notizie importanti in arrivo dai giganti della tecnologia l’alfabeto (Il Google), mela (AAPL), meta pad (morto) E il Microsoft (MSFT).

risultati da Boeing (BA) e chevron, merck e Visa (Quinto) anche durante la settimana.

I rapporti sugli utili causano molti dei più grandi movimenti delle azioni e richiedono un’attenzione speciale. I forti guadagni possono spingere le grandi azioni a livelli mai toccati in precedenza – e al di sopra di nuovi punti di acquisto – mentre un annuncio meno impressionante può far scendere le azioni.

La reazione del mercato azionario al rilascio degli utili può spesso dirti di più dei guadagni stessi. Se i risultati sembrano forti ma il titolo sta comunque scendendo, gli investitori potrebbero essere preoccupati per la sostenibilità della crescita, costi più elevati o altri potenziali svantaggi.

Quando il mercato entra in modalità rialzista, gli investitori dovrebbero seguire le società che superano facilmente i risultati degli utili e hanno forti reazioni rialziste. Potrebbero essere tra i leader del mercato azionario se il mercato è in grado di riprendersi.

Cosa fare nel nuovo rally del mercato azionario

Nonostante i recenti guadagni, non è il momento di tornare in modo aggressivo ai titoli con entrambi i piedi, ma di adottare un approccio misurato. L’esposizione dovrebbe essere limitata a un massimo del 20% del portafoglio per la maggior parte degli investitori. Gli investitori aggressivi devono rimanere al di sotto del 40% di esposizione fino a quando il mercato non inizia a dimostrarsi efficace.

Ora è un momento importante per leggere La rubrica The Big Picture di IBD. Dopo i forti guadagni di venerdì, gli investitori sono disposti a mettere al lavoro le loro watchlist per saltare su future breakout. Ma non tutti i follow-up funzionano, quindi è importante aumentare l’esposizione in modo lento e metodico, come dimostra il nuovo trend rialzista.

Se il vantaggio è reale e significativo, ci sarà tutto il tempo per fare soldi con breakout di successo. Per ora, è importante essere disciplinati nell’aumentare l’esposizione man mano che il nuovo rally del mercato azionario si rafforza.

Cinque titoli Dow Jones da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: Merck, UnitedHealth

Membro del Dow Jones e IBD 50. stock Merck supera A doppio fondo93.12 punto di acquistoE il per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. Lunedì le azioni sono aumentate dell’1,8%, chiudendo nel territorio di acquisto del 5%, che è salito a 97,78. I risultati sugli utili del terzo trimestre sono attesi giovedì, prima della campanella di apertura.

Healthcare Giant UnitedHealth si avvicina a 553.23 tazze per manico punto di acquistoE il per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. Le azioni sono aumentate dell’1,5% lunedì, avvicinandosi all’ultima entrata del titolo.

I migliori titoli da tenere d’occhio: AutoZone, Cardinal, Eli Lilly, Texas Roadhouse

Leader di ricambi auto e L’ultimo stock di IBD di oggi AutoZone batte un punto di acquisto di trofeo base di 2.362,34, con una corsa del 4,6% lunedì. L’area dell’inseguimento sale del 5% a 2480,46.

Classifica IBD Cardinal Health è in una fascia di acquisto dopo aver inserito 71,22 tazze con manico corto, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Anche le azioni stanno superando i 72,38 punti di acquisto su base piatta. Guadagno fissato per il 4 novembre.

IBD SwingTrader Il titolo di Eli Lilly ha chiuso ulteriormente in un range di acquisto oltre il punto di acquisto di 335,43 per una base piatta, in rialzo del 2,1% lunedì.

Texas Roadhouse sta cercando di riconquistare il punto di acquisto di 95,52 della base piatta dopo un breve breakout della scorsa settimana. Le azioni sono terminate lunedì appena sopra l’entrata. I guadagni sono dovuti giovedì.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Lunedì è sceso fino al 7,4% prima di ridurre le perdite all’1,5% dopo aver ridotto i prezzi delle sue auto Model 3 e Model Y fino al 9% in Cina. Le azioni hanno raggiunto il livello più basso da giugno 2021.

Il titolo ha chiuso di circa il 49% dal suo massimo di 52 settimane.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLe azioni Apple sono aumentate dell’1,5% lunedì e sono scese di quasi il 18% dal massimo di 52 settimane. Nonostante il recente rally, il titolo è ancora al di sotto delle linee dei 50 e 200 giorni. I guadagni di Apple sono disponibili per giovedì dopo la chiusura.

Lunedì le azioni Microsoft sono aumentate del 2,1%, in rialzo per il secondo giorno consecutivo. Le azioni sono in modalità di ripresa dopo aver toccato il minimo di 52 settimane il 13 ottobre. Il gigante del software ha ancora circa il 30% di sconto sul suo massimo di 52 settimane. I guadagni di Microsoft usciranno alla fine di martedì.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

