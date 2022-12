Dow Jones scende dopo i dati immobiliari mentre Apple raggiunge un nuovo minimo; Tesla precipita nei tagli alla produzione

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 130 punti martedì, dopo che una prima dose di dati economici ha dato il via alla breve e ultima settimana di negoziazione dell’anno. Successivamente, le azioni Tesla sono scese di oltre il 6%. Lo ha riferito Reuters Il colosso delle auto elettriche prevede di eseguire un programma di produzione ridotto nel suo stabilimento di Shanghai a gennaio. Le azioni Apple hanno toccato il minimo di 52 settimane. Le azioni con sede in Cina sono aumentate quando quel paese ha allentato le restrizioni Covid.







I dati economici di martedì includono due rapporti immobiliari, con il Case-Shiller Home Price Index e l’FHFA Home Price Index – entrambi alle 9:00 ET – insieme al Dallas Fed Manufacturing Survey alle 10:30 ET.

L’indice dei prezzi delle case di ottobre è stato migliore delle stime, ma è comunque diminuito dello 0,5% dopo un calo dell’1,2% a settembre e un aumento annuo dell’8,6%. Nel frattempo, l’indice dei prezzi domestici FHFA è rimasto invariato per il mese di ottobre, con un aumento del 9,8% su base annua.

Infine, il Dallas Fed Manufacturing Survey dovrebbe registrare -11,0 a dicembre rispetto a -14,4 del mese precedente.

Sul fronte degli utili, il programma è chiaro da questa settimana fino all’ultima settimana del 2022, con Cal Maine Alimenti (calma) L’unico giornalista il mercoledì dopo la chiusura.

Compagnie aeree del Sud-ovest (amore) è sceso di oltre il 4% dopo Azienda cancellata Più di due terzi dei suoi voli sono di lunedì, con l’intenzione di ridurre gli orari di martedì e mercoledì a causa delle tempeste invernali durante le vacanze.

EV gigante Tesla (TSLA) è sceso di circa il 6% martedì. Pionieri della tecnologia in Dow Jones una mela (AAPL) E il Microsoft (MSFT) è stato ancora scambiato al ribasso mercato azionario oggi Aprire.

mezzo pezzo (MEDP), Classifica IBD scorta Scienze Neurobiologiche (nbix), Ricambi auto O’Reilly (Orly) E il Roadhouse del Texas (TXRH) – così come i nomi del Dow Jones Amgen (AMGN) E il Larva (Gatto) – tra i primi titoli da considerare nelle watchlist degli investitori. Tieni presente che la recente debolezza del mercato dovrebbe mantenere gli investitori sulla difensiva.

Neurocrine e Texas Roadhouse lo sono Classifica IBD I negozi. bruco F mezzo pezzo Era recente Azione IBD oggi comp.

Dow Jones oggi: prezzi del petrolio e rendimenti del tesoro

Dopo la campanella di apertura di martedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,4%, mentre l’S&P 500 ha perso lo 0,8%. Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è sceso dell’1,5% nella mossa mattutina, con Tesla decisamente al ribasso e la Cina che emette nomi. Trip. com (TCOM), binduodu (PDD) E il JD. com (Dinaro) ha registrato forti guadagni.

Tra di noi Fondi negoziati in borsaNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in calo dell’1,3% e l’ETF SPDR S&P 500)spiare) è sceso dello 0,6% all’inizio di martedì.

Le autorità cinesi hanno affermato che il paese porrà fine all’obbligo di quarantena obbligatorio per i viaggiatori in entrata a partire dall’8 gennaio e saranno revocate anche le restrizioni sul numero di passeggeri e sui voli internazionali. L’ultimo passo verso l’allentamento da parte della Cina delle rigide restrizioni al COVID-19 arriva proprio mentre è stato riferito che l’infezione si stava diffondendo rapidamente in tutto il paese.

I produttori di energia solare con sede in Cina hanno registrato alcune delle prime mosse più forti, con Genco Solar (JKS) E il Daco Nuova Energia (Bussare) ciascuna superiore al 4%. Tra gli ETF, KraneShares CSI China Internet (KWEB) è salito del 2,3%. iShares MSCI Cina (MCHI) ha aggiunto il 2,2%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 3,82% martedì mattina, con il rendimento a 10 anni in aumento dopo i forti guadagni della scorsa settimana. Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati di meno dell’1% martedì, con i futures sul greggio West Texas Intermediate scambiati sopra gli 80 dollari al barile negli scambi mattutini.

Il mercato azionario è sotto pressione

Venerdì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,5% e lo Standard & Poor’s è avanzato dello 0,6%. Il pesante Nasdaq Composite è salito solo dello 0,2%.

La rubrica Big Picture di venerdì Ha commentato: “Anche il Nasdaq Composite ha reagito dal territorio negativo, sebbene i suoi guadagni siano stati un miserabile 0,2%. L’indice pesantemente tecnologico è sceso dell’1,9% per la settimana e deve lavorare per rompere la sua tendenza al ribasso. Peggio dell’S&P 500 questo anno “, ha commentato. dove ha rinunciato a quasi il 34%”.

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Titoli Dow da tenere d’occhio: Amgen, Caterpillar

Il produttore farmaceutico Amgen continua a seguire una base piatta dopo tre settimane di sconfitte consecutive. Le azioni si sono ritirate dalla linea dei 50 giorni dopo forti perdite. Al momento, il punto di acquisto corretto è 296,77, ma lo stock deve prima riprendere decisamente 50 giorni. Il titolo AMGN è salito dello 0,6% martedì.

Caterpillar, membro del Dow Jones, ha sfondato il punto di acquisto di 239,95 su una base piatta la scorsa settimana, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith, e solo pochi centesimi sotto l’ingresso post-anticipo di venerdì. Al rialzo, la linea RSI del titolo, un importante indicatore tecnico, ha raggiunto nuovi massimi. Il titolo CAT è salito dello 0,2% martedì.

Magazzino GATTO Mostra 98 forti su 99 perfetti Classificazione composita IBDper ogni Controllo delle scorte IBD. Il rating composito è progettato per aiutare gli investitori a trovare facilmente i titoli con la crescita più elevata.

4 titoli di crescita da tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: Medpace, Neurocrine, O’Reilly, Texas Roadhouse

Medpace è rimbalzato bruscamente dalla linea dei 50 giorni la scorsa settimana, con un guadagno del 3,3%. Il titolo è salito dello 0,7% venerdì, estendendo la serie di vittorie in quattro sessioni. Per ora, il punto di acquisto corretto si profila a 235,82, ma è in gioco anche l’ingresso anticipato a 220,09. Le azioni MEDP sono scese dello 0,3% martedì.

Classifica IBD Il titolo Neurocrine è sceso dell’1,7% venerdì, ponendo fine a una serie di vittorie di cinque giorni che ha visto il leader delle biotecnologie trovare supporto al livello di 50 giorni. Il forte rimbalzo è rialzista per le prospettive immediate del titolo ed è probabile che il titolo formi il lato destro di una nuova base. Il titolo NBIX è sceso dello 0,1% martedì.

Anche O’Reilly Auto Parts ha trovato il supporto tanto necessario alla linea dei 50 giorni la scorsa settimana ed è rimasto esattamente al di sopra del livello di ingresso piatto di 750,98. Un grande rimbalzo dalla linea dei 50 giorni può portare a un punto di ingresso successivo, ma al momento la tendenza al rialzo del mercato è sotto pressione, il che aumenta il rischio di acquistare azioni. È probabile che si formerà una nuova base, che fornirà nuovi ingressi nel prossimo futuro. Le azioni ORLY sono aumentate dello 0,5% martedì.

Texas Roadhouse mostra un nuovo punto di acquisto a 101,85 su una base piatta, ma ora si sta consolidando al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni della classifica IBD cercheranno di riconquistare questo punto di riferimento chiave nelle prossime sessioni e l’attuale serie di guadagni di due giorni è un inizio promettente. Il titolo TXRH è stato scambiato leggermente al rialzo martedì mattina.

Azioni da tenere d’occhio

Questi sono i primi quattro titoli da tenere d’occhio nel mercato azionario oggi, inclusi due leader di Dow.

Il nome della Società Codice Il giusto punto di acquisto tipo base mezzo pezzo (MEDP) 235,82 unire Roadhouse del Texas (TXRH) 101,85 Fondo piatto Larva (Gatto) 239,95 Fondo piatto Amgen (AMGN) 296,77 Fondo piatto

Fonte: dati IBD al 27 dicembre 2022

azioni Tesla

azioni Tesla Venerdì è sceso di un altro 2%, estendendo la serie di sconfitte a sei sessioni e raggiungendo il minimo di 52 settimane. La scorsa settimana, le azioni Tesla sono scese del 18% al minimo di 52 settimane di 121,02. Le azioni hanno chiuso a circa il 69% dal massimo di 52 settimane.

Le azioni hanno esteso le perdite martedì mattina, scendendo di un altro 6% dopo che Reuters ha riferito che Tesla ha esteso i tagli alla produzione iniziati questo mese fino al prossimo anno. Le azioni Tesla hanno toccato un nuovo minimo, scambiando fino a 114,75.

Secondo quanto riferito, Tesla ha sospeso la produzione nella sua fabbrica di Shanghai sabato, accelerando il suo piano per fermare la produzione in fabbrica alla fine di dicembre.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesLe azioni Apple sono scese dello 0,3% venerdì, chiudendo vicino al minimo di 52 settimane fissato il 16 giugno a 129,04. Il titolo è aumentato di circa il 28% rispetto al suo massimo di 52 settimane. Martedì le azioni sono scese del 2,1%, toccando il minimo di 52 settimane e scambiando fino a 128,72.

Le azioni Microsoft sono aumentate dello 0,2% venerdì, ma sono rimaste al di sotto della linea dei 50 giorni dopo il calo del 2,4% della scorsa settimana. Il gigante del software ha ancora circa il 30% di sconto sul suo massimo di 52 settimane. Martedì le azioni MSFT sono scese dello 0,9%.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo @dipendente Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

