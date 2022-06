Dow Jones S&P 500 scende prima della riunione della Fed, il prezzo del bitcoin scende sotto i 21.000$

William Dudley, l’ex presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha dichiarato martedì di ritenere che la banca centrale statunitense farà un massiccio aumento dei tassi di interesse mercoledì mentre cerca di aumentare rapidamente la politica monetaria per far fronte all’aumento dell’inflazione.

William Dudley, parlando al CFO Network Summit sul Wall Street Journal, ha affermato che è probabile che la Fed effettui un rialzo dei tassi di tre quarti alla fine della riunione del FOMC. Mr. Dudley, che in precedenza era capo economista presso Goldman Sachsha guidato la Federal Reserve Bank di New York dal 2009 Fino alla pensione nel 2018.

Mr. Dudley continua a essere una voce influente sulle questioni della banca centrale e nei commenti recenti Criticare la Federal Reserve Essere troppo lenti per rispondere all’aumento dell’inflazione ha costretto i banchieri centrali a cambiare rapidamente le aspettative sui prezzi. Questa settimana, all’indomani Forte inflazione a livello di consumatori I dati pubblicati venerdì hanno spostato i mercati dall’aspettarsi un aumento di mezzo punto percentuale dalla riunione del Federal Open Market Committee Per traslochi di dimensioni maggiori.

“La mia sensazione è che la Fed abbia deciso di fare 75 punti base invece di 50 punti base a causa dei dati che abbiamo avuto nell’ultima settimana circa che mostrano un’inflazione più alta e forse alcune notizie inquietanti. sulle aspettative di inflazionedisse il signor Dudley.

Alla domanda se un aumento più serio di un punto percentuale sarebbe una buona idea, il signor Dudley ha detto: “Puoi sicuramente sostenere questa argomentazione perché se decidi che quanto velocemente ci arrivi è importante quanto il livello che raggiungerai , perché non arrivarci più velocemente? ?” L’attuale fascia di tasso obiettivo per i fondi federali è ora fissata tra lo 0,75% e l’1%.

Leggi l’articolo completo.