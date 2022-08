Dow perde 400 punti all’inizio della settimana mentre il rally di Wall Street diminuisce

Il valore del Bitcoin È sceso al di sotto di $ 21.000 intorno alle 4:15 ET di lunedì. La criptovaluta è salita a $ 21.297 entro le 9:46, in calo solo dell’1%, secondo CoinMetrics. Ethereum È inoltre sceso lunedì mattina a $ 1.571,35, in calo di oltre il 3%.

Anche il bitcoin, che viene scambiato 24 ore al giorno, è sceso nel fine settimana.

Anche i titoli legati alle criptovalute hanno vacillato. condivisioni microstrategia E il Rivolta blockchain Scivolare più dell’1%.

Il calo della valuta virtuale arriva in un momento in cui la corsa estiva a Wall Street sta iniziando a svanire. I tre principali indici hanno iniziato la sessione di lunedì in ribasso e tutti e tre gli indici hanno chiuso la settimana precedente in perdita.

