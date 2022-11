Dozzine sono state uccise in un incendio in una fabbrica ad Anyang, in Cina Cina

36 persone sono morte e due risultano disperse dopo che è scoppiato un incendio in una fabbrica nel centro del Paese Cinahanno riferito i media statali, citando le autorità locali.

L’incendio è scoppiato in una fabbrica nella città di Anyang, nella provincia centrale dell’Henan, lunedì pomeriggio, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, senza condividere ulteriori dettagli.

I media statali hanno affermato che i servizi di soccorso hanno ricevuto per la prima volta segnalazioni di un incendio a partire dalle 16:22, presso Kaixinda Trading Co Ltd, nel distretto di Wenfeng, o “zona ad alta tecnologia”, nella città di Anyang. “Dopo aver ricevuto l’allarme, il distaccamento municipale di soccorso antincendio ha immediatamente inviato truppe sul posto”, ha riferito la CCTV.

“La pubblica sicurezza, la risposta alle emergenze, l’amministrazione comunale e le unità di alimentazione elettrica si sono precipitate sul posto contemporaneamente per svolgere i lavori di emergenza e soccorso”, ha aggiunto, aggiungendo che l’incendio è stato spento intorno alle 23:00.

Oltre ai morti e ai dispersi, due sono in ospedale con ferite non in pericolo di vita, ha riferito la CCTV.

Le autorità hanno affermato che due “sospetti criminali” sono stati arrestati in relazione all’incendio, ma non hanno fornito ulteriori dettagli.

Gli incidenti sul lavoro sono comuni in Cina a causa degli scarsi standard di sicurezza e della corruzione tra i funzionari incaricati di farli rispettare.

A giugno, una persona è stata uccisa e un’altra ferita in un’esplosione in un impianto chimico a Shanghai. Un incendio nell’impianto petrolchimico di Sinopec Shanghai nel remoto distretto di Jinshan ha generato spesse nuvole di fumo su una vasta area industriale, con tre fuochi che ardevano in luoghi separati.

L’anno scorso, un’esplosione di gas ha ucciso 25 persone e ridotto in macerie diversi edifici nella città centrale di Xi’an.

Nel marzo 2019, un’esplosione in un impianto chimico a Yancheng, situato a 260 chilometri (161 miglia) da Shanghai, ha ucciso 78 persone e distrutto case in un raggio di diversi chilometri.

Quattro anni fa, un’enorme esplosione nel nord di Tianjin in un magazzino chimico ha ucciso 165 persone, uno dei peggiori incidenti industriali mai avvenuti in Cina.

Con AFP e Reuters