Dragon Age: Dreadwolf è il prossimo gioco di Dragon Age

BioWare ha annunciato il suo prossimo gioco, Dragon Age nel 2018Giovedì ha rivelato il suo nome: Dragon Age: Dred Wolf.

secondo Post sul blog su BioWareSola, a Dragon Age: Inquisizione, è il Dread Wolf nominale e l’antagonista del gioco. Chiamando Solas, dice BioWare, “suggerisce indubbiamente una gamma infinita di possibilità su dove potrebbero andare le cose”. Il post dice:

Alcuni dicono che potrebbe essere un’antica divinità geniale, ma altri dicono di no. Altri dicono che è un traditore del suo stesso popolo… o un salvatore che ora sta cercando di salvarlo a spese del tuo mondo. Le sue motivazioni sono oscure e le sue tattiche a volte discutibili, il che gli è valso la reputazione di una sorta di divinità canaglia: un giocatore oscuro e pericoloso.

Come sottolinea BioWare, esso Ritorna il personaggio Durante l’annuncio del gioco nel 2018, tuttavia, si dice che il gioco non richiederà la conoscenza attuale della serie per i nuovi giocatori che vogliono saltarci dentro. BioWare afferma nel post che condividerà maggiori dettagli sul gioco “entro la fine dell’anno”.

L’editore Electronic Arts e BioWare non hanno annunciato una data di rilascio o piattaforme per Dragon Age: Dred Wolf. Da quando ha rivelato per la prima volta il quarto grande gioco di Dragon Age, BioWare è stato rilasciato concept art per il progetto e Breve video anteprima. Dragon Age: Dred Wolf lui è Si dice che sia un gioco per giocatore singolocon il downgrade di un componente multiplayer pianificato all’inizio dello sviluppo.