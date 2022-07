Dragon attracca alla Stazione Spaziale Internazionale per la 25a missione cargo di SpaceX

Una capsula cargo SpaceX Dragon si è incontrata con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sabato (16 luglio), consegnando più di 5.800 libbre (2.630 kg) di rifornimenti al laboratorio orbitante.

drago robotico Lanciato in due fasi Falcon 9 Un razzo giovedì sera (14 luglio) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Il Falcon 9 Dragon è stato consegnato all’orbita terrestre bassa e il primo stadio del razzo è tornato per atterrare con successo sulla nave senza pilota di SpaceX A Shortfall of Gravitas.

La caccia orbitale di Dragon si è conclusa sabato: la capsula è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale alle 11:21 EDT (1521 GMT), mentre i due veicoli spaziali si trovavano in bilico a 430 chilometri sopra l’Atlantico meridionale.

Una capsula cargo SpaceX Dragon si avvicina alla Stazione Spaziale Internazionale durante l’alba orbitale sull’Oceano Pacifico il 16 luglio 2022. (Credito immagine: NASA TV)

La missione attuale è il 25° volo cargo di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale per la NASA, quindi è noto come CRS-25. (CRS sta per Servizi di Rifornimento Commerciale). Il numero è cresciuto a un ritmo lento ma costante di circa due all’anno dalla prima missione cargo operativa dell’azienda sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2012.

La cadenza di lancio complessiva di SpaceX è ovviamente molto più alta: il lancio del CRS-25 è stato il 30° Falco 9 Lanciato finora quest’anno. in contrasto, SpaceX Ha lanciato solo 31 missioni in tutto il 2021. Secondo Benji Reed, Senior Director di Human Spaceflight presso SpaceX, la società si prepara a raddoppiare quel numero entro la fine di quest’anno.

“Mi ha colpito la mente”, ha detto Reed ai giornalisti durante una teleconferenza poco dopo il suo lancio giovedì sera. Reed ha aggiunto: “La convinzione che abbiamo lanciato tre draghi sulla stazione già quest’anno è fantastica, inclusa la prima missione commerciale sulla stazione e anche la missione dell’equipaggio della NASA”.

Le altre due missioni Dragon lanciate quest’anno – entrambe ad aprile – sono state equipaggiate. uno ha chiamato ascia 1 , trasportando i clienti paganti al laboratorio orbitante su un volo organizzato da Axiom Space a Houston. era l’altro Equipaggio 4 La quarta missione astronautica a contratto di SpaceX per la NASA.

Circa la metà del suo peso il drago Trasferito alla Stazione Spaziale Internazionale su un CRS-25 dedicato alla ricerca scientifica. La missione contribuisce a quasi 40 progetti di ricerca in corso che si svolgono nel laboratorio orbitante, hanno affermato i funzionari della NASA, e ne ha abbandonati una manciata in più.

Uno studio, dell’Agenzia spaziale europea e dell’Università di Firenze in Italia, esamina gli effetti di microgravità Sul processo di guarigione della ferita cucita. Un altro studio dell’Università della California, a San Francisco, esaminerà la relazione del sistema immunitario con l’invecchiamento e la capacità del corpo di guarire se stesso. C’è anche un’indagine per studiare un tipo speciale di calcestruzzo biopolimerico, che potrebbe aiutare la ricerca di futuri materiali da costruzione sulla Luna.

L’esperimento EMIT – acronimo di Investigating the Source of Earth’s Metal Surface Dust – sarà caricato nella Dragon Box – dal deposito utilizzando il braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale e montato sull’ExPRESS Logistics Carrier 1, un container esterno esposto utilizzato per gli esperimenti e conservazione. L’EMIT trascorrerà il prossimo anno a studiare la composizione minerale della polvere nelle regioni aride della Terra per aiutare gli scienziati a comprendere meglio il sistema climatico globale del pianeta.

La capsula SpaceX Dragon si stacca dallo stadio superiore di un razzo Falcon 9 dopo essere stata lanciata nella missione cargo CRS-25 verso la Stazione Spaziale Internazionale il 14 luglio 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Parte del carico CRS-25, sebbene non faccia parte di altre indagini in corso, funge da simbolo della scienza che mantiene viva la vita quotidiana sulla stazione spaziale e sottolinea anche quanto miracolosamente possiamo far funzionare un laboratorio scientifico nello spazio. Dina Contella, direttrice della NASA Operations Integration per la Stazione Spaziale Internazionale, ha evidenziato altri strumenti confezionati a bordo del Dragon.

“Uno degli elementi è una pompa di riserva, che è fondamentale per la toilette”, ha detto Contella nella conferenza stampa di giovedì. Le pompe dosatrici vengono utilizzate per elaborare l’urina prima del filtraggio e del recupero per trasformarla di nuovo in acqua potabile, nel caso in cui si dimenticasse che non c’era acqua nello spazio e gli astronauti dovevano bere la propria urina riciclata.

“Abbiamo anche lanciato alcuni sacchetti per la raccolta di processori per acqua salata”, ha affermato Contella. “Questi ci consentono di recuperare più acqua dallo sforzo di urinare”. [than] trattamento normale. Quindi una nuova vescica aumenta la nostra capacità di recuperare quanta più acqua possibile. Ha aggiunto che nel Manifesto del Drago sono stati inclusi anche due filtri per i distributori di acqua potabile della stazione.

Si prevede che Dragon rimarrà ancorato alla Stazione Spaziale Internazionale per circa un mese e sarà pieno di equipaggiamento dalla stazione prima di tornare sulla Terra in una nebbia d’acqua al largo delle coste della Florida a metà agosto.

Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata alle 11:55 EDT del 16 luglio con la notizia del successo dell’attracco.