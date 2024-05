Drake Maye sta ricevendo un messaggio chiaro dall’allenatore dei Patriots Jerod Mayo

NFL

Ci vorrà del tempo prima che Drake May diventi titolare per i Patriots, forse fino all’inizio del training camp, fino alla fine della preseason o fino a quando le prime partite della stagione 2024 non saranno passate e l’attacco avrà bisogno di una scintilla.

Ma il passaggio imminente – e apparentemente inevitabile – a diventare un quarterback a lungo termine non significa che la scelta numero 3 in assoluto nel draft di aprile abbia già capito tutto, e dopo la sessione del minicamp da rookie dei Patriots sabato, Giroud ha ribadito maggio questo sentimento ha detto ai giornalisti.

“Ha molto su cui lavorare”, ha detto Mayo Egli ha detto. “Ha molto su cui lavorare, ma non ho dubbi che troverà il tempo… Non l’hai visto qui ieri, ma è stato qui tutta la notte cercando di mettersi sulla stessa lunghezza d’onda di tutti gli altri.”

Drake May è stata la terza scelta assoluta dei Patriots nel Draft NFL di aprile. USA Today Sport

Jarrod Mayo si rivolge ai giornalisti durante il minicamp dei rookie dei Patriots. AP

Maye, che ha trascorso la sua carriera universitaria al North Carolina State, competerà con Jacoby Brissett – che ritorna nella franchigia che lo ha arruolato dopo aver lavorato con Colts, Dolphins, Browns e Commanders – per iniziare la settimana 1, e Maye, il primo anno L’allenatore, è stato attento a non dare alcun indizio sui piani del New England.

Tuttavia, i rischi che circondano lo sviluppo di Maye sono alti, dato che l’ultimo quarterback dei Patriots al primo turno, Mac Jones, ha faticato al punto da segnare solo una scelta al sesto round in uno scambio pensato principalmente per un nuovo inizio.

Maye ha tirato per 7.929 yard e 62 touchdown nelle sue ultime due stagioni con i Tar Heels, ma prima che i Patriots lo scegliessero, l’ex allenatore del New England Bill Belichick ha dettagliato i difetti nel gioco di gambe di Maye durante un segmento di “The Pat McAfee Show”.

“Puoi vedere qui, è dappertutto, non alza mai i piedi, non entra mai in una posizione di lancio”, ha detto in questa clip Belichick, che si è separato dai Patriots a gennaio dopo 24 stagioni come capo allenatore. “È stato spogliato. Si muove molto. Alzati e lancia.”

Sabato i Patriots si sono concentrati sul gioco di gambe. Secondo ESPNMaye ha condiviso le ripetizioni del quarterback con la scelta del sesto round Joe Milton, che ha giocato per il Tennessee al college.

Drake May lancia un passaggio durante la sessione del minicamp da rookie dei Patriots sabato. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

“È solo ora”, ha detto Maye ai giornalisti quando gli è stato chiesto su cosa hanno lavorato i Patriots con Maye fuori dal campo. “Voglio dire, questo è l’ostacolo più grande, e poi stai operando secondo alcune regole della Fase 2 e 3 in cui non hai tutto quello che vuoi. Quindi non puoi avere quelle conversazioni, ma guarda, è tutta una questione difficile lavoro. Ne parliamo continuamente. E funziona.” sul serio.

“Quindi il primo giorno è stato piuttosto duro. È davvero difficile dire che questo ragazzo abbia fatto X, Y e Z.”

Alla fine, una volta che i Patriots progrediranno negli allenamenti offseason e arriveranno i training camp, la concorrenza per il quarterback aumenterà.

Brissett ha iniziato 15 partite nel 2019, 11 nel 2022 e potrebbe servire come segnaposto veterano fino a quando Mayo non si sentirà a suo agio con lo sviluppo del suo rookie signal-caller.

Ma per ora, almeno, Maye sa che il suo allenatore cercherà miglioramenti.











