Dude spende $ 6000 per Diablo Immortal e non ottiene gemme epiche

mentre c’è Alcuni che possono scappare Diablo immortale esperienza della sua economiaCi sono molti – me compreso – che non possono. E certo, possiamo solo incidente Su quanto sia ridicola questa economia, ma il modo più divertente ed efficace è che qualcuno inizi effettivamente a pompare dei soldi seri nel gioco e vedere cosa succede.

Questa persona non sono io E il Ma lo streamer di Twitch Quin69. lui è Stava pompando soldi nel gioco, $ 25 alla voltaE il Per vedere cosa può ottenere per le sue spese, al momento della spedizione, spendi poco più di NZ $ 10.300 (o circa 6.600 USD).

Quindi ha avuto… beh, glielo lascio spiegare (guarda solo i primi 14 secondi) :

Potresti pensare che dopo un po’ otterrai finalmente il miglior equipaggiamento di gioco, una gemma leggendaria a 5 stelle , perché è così che funziona la legge delle medie, giusto? Sbagliato – sbagliato – offeso! Come Quin69 ha chiaramente dimostrato Qui, la legge delle medie è intrinsecamente rigida e imprevedibile, motivo per cui i bookmaker ne hanno approfittato dall’alba dei tempi e perché ai giochi piace. Diablo immortale Si basa su modelli economici predatori progettati per sfruttare gli impulsi psicologici più pericolosi e vulnerabili delle persone.

(Notiamo qui che acquista semplicemente la tua strada in questi articoli Non è l’unico modo per ottenerloche è davvero il modo peggiore, ma ancora una volta, averlo come opzione è uno dei motivi economie di gioco predatorie succhiare!)

A peggiorare le cose qui è che, mentre Diablo immortale lui ha “peccato tirareProgettato per fornire oggetti di alta qualità a coloro che non sono abbastanza fortunati da spendere molti soldi ma non ne ottengono mai uno, anche se le probabilità sono molto basse, con Le possibilità di ottenere una gemma epica a 5 stelle sono circa dell’1%.

Questo è un trucco Seguire Stime che se qualcuno volesse acquistare la propria strada per massimizzare l’intero gioco, costerebbe $ 110.000, un numero che di solito associ alle auto di lusso e ResidenzaNon un personaggio di un videogioco.