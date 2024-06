Due anni dopo aver respinto la Russia, Kharkiv deve affrontare una raffica di attacchi

Dormire a Cork può essere difficile. La seconda città più grande dell’Ucraina è ora sotto costante attacco, con i residenti che si svegliano per diverse notti al suono di massicce esplosioni.

A meno di 20 miglia dal confine con la Russia, Kharkiv è diventata nota in tutto il mondo come simbolo della resistenza dell’Ucraina.

Due anni fa, l’Ucraina ha ritirato le forze russe dalla città. Ma le cose sono cambiate. La Russia ha bombardato la città quasi tutti i giorni e il mese scorso ha lanciato una nuova grande offensiva contro Kharkiv.

Forza d’attacco unita della polizia nazionale ucraina tramite Reuters

Funzionari e residenti ucraini temono che, incapace di catturarla, il presidente russo Vladimir Putin stia cercando di rendere invivibile la città, che un tempo ospitava 1,5 milioni di persone.

“Stanno cercando di avvicinarsi il più possibile in modo da poter colpire Gargi con i cannoni, e stanno cercando di logorare i civili mentalmente e fisicamente, e sai, svuotare Gargi sempre di più. Ogni giorno”, ha detto Roman Kachanov , capo dei vigili del fuoco della stazione dei vigili del fuoco 11. “Questo è ciò che mi spaventa.”

Ma nonostante i continui attacchi, la sua gente cerca di portare avanti una vita normale.

“Ogni giorno le persone vivono una vita normale sapendo che le bombe colpiscono da qualche parte e le uccidono, forse no”, ha detto Kachanov. “Quindi questa è la vita a Cork.”

Kachanov e la sua squadra rispondono agli attacchi russi da più di due anni. In una battaglia implacabile che si è intensificata nuovamente negli ultimi due mesi, hanno domato gli incendi e salvato i sopravvissuti dalle macerie.

“Se io e gli ucraini che sono ancora qui, e quelli che sono ancora a Kharkiv, pensassimo negativamente, la nostra situazione peggiorerebbe ulteriormente”, ha detto Kachanov. “Cerco di rimanere positivo.”

Dopo un’invasione su vasta scala, Kachanov decise di mandare sua moglie e sua figlia all’estero per sicurezza, e rimasero lì.

“Molti di noi sono stati separati dalle nostre famiglie, molti divorzi, molto di tutto”, ha detto Kachanov. “Quindi è difficile. Emotivamente difficile. Non solo emotivamente difficile a causa della guerra, a causa delle persone morte e ferite. Anche [we got] Usato per questo. SÌ. A volte hai delle cose in testa. Forse dovresti bere una birra e parlare con i ragazzi. Piangiamo un po’.”

ABCNews.com

Secondo le autorità locali, dal 2022 a Cork sette vigili del fuoco sono stati uccisi e 50 feriti. I vigili del fuoco affermano anche che le truppe russe prendono di mira i siti una seconda volta dopo l’arrivo dei primi soccorritori, una pratica nota come “doppio tocco”.

Il mese scorso, Kachanov ha subito una commozione cerebrale dopo un’esplosione in un edificio dove stava lottando per contenere un incendio causato da un attacco russo. Ha anche detto che è stato dato alle fiamme dozzine di volte nell’ultimo anno, colpito da un secondo attacco russo.

Questi attacchi spesso interrompono il lavoro di insegnanti, allenatori e altro personale essenziale. Accoglierli significa spesso spostare la vita sottoterra. Il mese scorso, Kharkiv ha aperto la sua prima scuola sotterranea appositamente costruita, situata a 16 piedi sotto terra. I bambini qui possono frequentare le lezioni di persona per la prima volta in più di due anni.

“Abbiamo iniziato da due anni la didattica a distanza e ora i nostri figli possono sedersi a tavola, possono parlarsi, li vedi sorridere, sono felici di essere qui, si sentono al sicuro qui.” Lo ha detto l’insegnante della scuola, Olga Grigorash.

Gruppi di volontari locali aiutano anche a fornire aiuti umanitari e a evacuare i civili dalle città e dai villaggi vicini al fronte. Maria Zaitseva, fondatrice della fondazione Unbreakable Karkiv, distribuisce aiuti umanitari e aiuta a evacuare le persone dalle zone di guerra.

Il mese scorso Zaitseva ha deciso di evacuare i propri figli in Germania.

“Ho deciso che sarebbe stato più sicuro per i miei figli restare con i miei genitori durante le vacanze estive”, ha detto Zaitseva. “Con la distruzione di Kharkiv. Attacchi contro obiettivi civili, centri commerciali, aree residenziali. È molto pericoloso.”

Tra i timori di un’avanzata russa, l’amministrazione Biden a giugno ha accettato di iniziare a consentire all’Ucraina di utilizzare armi statunitensi oltre il confine con la Russia.

Ciò ha spinto i lanciamissili russi dell’Ucraina più lontano da Kharkiv, e i residenti hanno detto che il bombardamento di Kharkiv è diminuito significativamente nell’ultima settimana.

“Le cose sono tranquille a Kharkiv”, ha detto Zaitseva. “La situazione è stata molto tranquilla da quando i nostri partner internazionali hanno permesso all’Ucraina di attaccare la Russia. E abbiamo dei risultati: è meglio a Kharkiv. È ancora meglio se permettiamo agli aerei russi di attaccare”.