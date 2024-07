Due bambini sono stati uccisi e altri 11 feriti in un “feroce” attacco a coltellate durante una festa da ballo nel Regno Unito, e un uomo di 17 anni è stato arrestato.

LONDRA – Due bambini sono stati uccisi e altri nove feriti in un attacco con accoltellamento durante una festa in una scuola di danza nel Regno Unito, ha detto la polizia.

La polizia del Merseyside ha detto che sei dei bambini feriti erano in condizioni critiche martedì, insieme a due adulti che erano stati accoltellati. Il capo della polizia Serena Kennedy ha detto in una dichiarazione che gli adulti sembravano essere stati feriti mentre proteggevano i bambini.

James Speakman/stampa associata

Un uomo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio, ha detto la polizia. La polizia ha affermato che l’incidente non è stato trattato come legato al terrorismo e che non sono ricercati altri sospettati. La polizia ha aggiunto che il motivo non era chiaro.

Secondo la polizia del Merseyside, la polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale, alla segnalazione di un accoltellamento avvenuto in una proprietà in Hart Street a Southport, una cittadina balneare a circa 20 miglia a nord di Liverpool. La polizia ha detto che si trattava di un evento a tema Taylor Swift.

Kennedy ha detto che gli agenti arrivati ​​sul posto sono rimasti scioccati dall’attacco “feroce”.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha descritto l’attacco come “orribile e assolutamente scioccante”.

Ha scritto sui social media: “I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite. Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta. Vi terrò aggiornati sull’evolversi della situazione”.

James Speakman/stampa associata

Re Carlo ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che lui e sua moglie, la regina Camilla, sono rimasti “profondamente scioccati nel sentire parlare dell’incidente assolutamente orribile avvenuto oggi a Southport”.

“Inviamo le nostre più sentite condoglianze, preghiere e la più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno tragicamente perso la vita e a tutte le persone colpite da questo attacco davvero orribile”, hanno affermato i reali in una nota.

Il principe William e la principessa Kate hanno dichiarato in una dichiarazione: “Come genitori, non possiamo immaginare cosa stanno attraversando oggi le famiglie, gli amici e i cari delle persone uccise e ferite a Southport. Inviamo il nostro amore, i nostri pensieri e le nostre preghiere a tutti coloro che sono coinvolti in questo attacco orribile e odioso”.

Southport si trova nella contea del Merseyside, nel nord-ovest dell’Inghilterra.

La polizia ha detto che il sospettato, il cui nome non è stato rilasciato, era originario del villaggio costiero di Banks nel Lancashire, appena fuori Southport. La polizia ha aggiunto che era originario di Cardiff, nel Galles.