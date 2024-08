Due lavoratori sono morti in un’esplosione in un impianto Delta ad Atlanta

ATLANTA (Reuters) – Due lavoratori sono stati uccisi e un altro è rimasto gravemente ferito martedì nell’esplosione di un pneumatico in una struttura di manutenzione della Delta Air Lines vicino all’aeroporto di Atlanta.

Delta ha affermato che l’esplosione è avvenuta mentre le parti delle ruote venivano smontate per la manutenzione in un’officina di riparazione di ruote e freni. La società ha aggiunto che in quel momento le parti non erano state installate sull’aereo.

L’Amministrazione federale per la sicurezza e la salute sul lavoro ha dichiarato di aver aperto un’indagine. Delta ha detto che sta collaborando con le autorità e che la causa dell’esplosione non è stata rivelata.

Diverse unità dei vigili del fuoco e della polizia di Atlanta sono intervenute in un magazzino di manutenzione vicino all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta poco dopo le 5 del mattino. L’Atlanta Journal Constitution riportava: L’aeroporto ha affermato che i voli non sono stati interessati e Delta ha affermato che le sue operazioni di manutenzione non sono state influenzate.

“La famiglia Delta è profondamente rattristata dalla perdita di due membri del team e dal ferimento di un altro a seguito di un incidente avvenuto questa mattina presso la struttura di manutenzione e operazioni tecniche di Atlanta”, ha affermato Delta in una nota. “Abbiamo offerto il nostro pieno sostegno ai familiari e ai colleghi durante questi momenti molto difficili”.

Delta ha ringraziato i primi soccorritori e le squadre mediche e ha detto che il lavoratore ferito è rimasto sotto cure mediche fino al tardo pomeriggio di martedì.

“Stiamo ora lavorando con le autorità locali e conducendo un’indagine completa per determinare cosa è successo”, ha detto la compagnia aerea con sede ad Atlanta.

La FAA ha affermato di essere in contatto con Delta, ma la FAA ha inviato alla compagnia aerea una richiesta di ulteriori informazioni sull’apparente incidente. Eric Lucero, portavoce dell’OSHA, ha detto che l’agenzia federale per la sicurezza sul lavoro ha avviato un’indagine.

La struttura in cui è avvenuta l’esplosione fa parte di Delta TechOps, che esegue lavori di manutenzione, riparazione e revisione per Delta e per oltre 150 compagnie aeree e clienti di compagnie aeree in tutto il mondo.

Il capo di TechOps, il vicepresidente esecutivo di Delta John Lofter, ha dichiarato in una nota ai dipendenti che la compagnia aerea fornirà consulenti ai dipendenti.

“Siamo tutti nella stessa situazione e lo supereremo sostenendoci a vicenda”, ha aggiunto.

Il sindaco di Atlanta Andre Dickens ha postato su X per esprimere le sue condoglianze ai parenti delle vittime.

L’Associazione internazionale dei lavoratori automatizzati e dell’aviazione, che sta cercando di organizzare 20.000 lavoratori di terra presso la compagnia aerea Delta, in gran parte non sindacalizzata, ha invitato la compagnia aerea e le autorità “ad avviare rapidamente un’indagine approfondita su come ciò sia accaduto”.