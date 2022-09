Due migranti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco sul ciglio della strada nelle zone rurali del Texas, uno è rimasto ferito a morte

L’autista si è appoggiato al cofano del camion e ha sparato due volte contro il gruppo di migranti.

Un colpo ha colpito alla testa uno degli emigranti, uccidendolo; Un altro colpo ha colpito una donna migrante allo stomaco, ha detto il funzionario. È stato portato in ospedale dove si sta riprendendo, secondo una dichiarazione del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, che sta indagando sul caso.

Il camion è stato trovato dagli investigatori che lavorano con la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti in una casa nella Sierra Blanca, ha detto il funzionario.

“Abbiamo risposto tutti”, ha descritto il primo vice Lazaro Salgado dell’ufficio dello sceriffo della contea di Hudspeth la notte della sparatoria. “Abbiamo affidato le indagini ai Rangers”.

Il vice ha detto che Shepherds, 60 anni, è stato arrestato dai Texas Rangers.

Nelle interviste con la polizia riassunte nella dichiarazione giurata, i due uomini hanno affermato che stavano cercando animali da sparare, dicendo agli investigatori che prima stavano cercando anatre, poi uccelli e infine giavellotto e maiali. alle parti più aride del Texas occidentale.

Secondo le dichiarazioni giurate, Mark Shepherd ha detto di aver fermato il camion perché credeva di aver visto una lancia, e ha detto che suo fratello ha lasciato il camion con una pistola e ha sparato due colpi. Nessuno dei due è andato a controllare se avevano colpito qualcosa, ha detto, secondo le dichiarazioni giurate.

Secondo le dichiarazioni giurate, ha negato alla polizia che qualcuno degli uomini avesse urlato qualcosa prima della sparatoria, e in seguito se ne sono andati per partecipare a una riunione del consiglio distrettuale per l’acqua.