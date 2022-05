Due outsider ottengono incrementi di carriera agli Open di Francia

Janjin ha dovuto affrontare molti ostacoli – finanziari e non – da parte sua. Fino alla prima adolescenza, era considerata una delle giocatrici emergenti più promettenti in Europa e all’età di 12 anni ricevette i servizi di personal trainer a tempo pieno dalla Federazione francese di tennis.

Dominando la competizione alla sua età, ha fatto dei paragoni con Martina Hingis, la prodigio svizzera che giocava a tennis come se fosse scacchi, adattando le sue tattiche a seconda degli avversari e cercando raramente di battere un punto quando la destrezza era ancora un’opzione.

Ma un grave infortunio al ginocchio ha fermato i progressi di Jengin e alla fine ha scelto di studiare negli Stati Uniti, giocando nella divisione I di tennis a Baylor, in Arkansas, prima di finire la sua idoneità alla Division 2 Lane, una piccola università privata a Boca Raton, in Florida. Era una giocatrice di spicco e ha conseguito il diploma MBA nel 2019.

Ma è un enorme salto dalla distinzione di seconda divisione al Roland Garros, che non visita nemmeno da 10 anni.

Ha detto giovedì dopo aver tradito Pliskova, l’ex testa di serie numero 1 che sta ancora recuperando dall’infortunio, cambiando il suo ritmo per vincere 6-2, 6-2. “Pensavo di batterlo e vedere i vincitori volare al mio fianco ovunque, ma non è così”.

Janjin ha detto che per “quattro o cinque anni” non ha mai pensato che avrebbe giocato in un torneo del Grande Slam, ma spinta dal desiderio di onorare il potenziale che ha mostrato in gioventù, ha deciso di darsi una “seconda possibilità”. Era classificata tra le mille all’inizio del 2021 e senza sponsor faceva affidamento sui fondi di sussistenza statali e sull’aiuto di suo padre, secondo la pubblicazione sportiva francese L’Equipe.

Ora che si è fatta strada nelle leghe minori e ha guadagnato meno di $ 20.000 in premi in carriera, ha la possibilità di crescere alla grande, considerando che affronterà Irina Camelia Bego, la rumena senza testa di serie, nel terzo round di .Sabato.