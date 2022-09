Dunkey ha lanciato il videogioco YouTube, la sua casa editrice indipendente

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Lo YouTuber Jason “Dunkey” Gastrow ha annunciato la sua società editrice di giochi indipendente chiamata Bigmode.

In un caricamento di cinque minuti sul suo canale YouTube, Gastro ha spiegato come si sentiva come se fosse stato seduto in disparte per troppo tempo, aspettando che uscissero “grandi giochi” e ora volesse lasciare un segno nel settore con il suo stesso broker di comprensione. Questo fa parte di quello che ha detto:

“Sono su YouTube da 11 anni ormai, e uno dei temi centrali del mio canale è sempre stato gettare soldi senz’anima nella spazzatura e raccogliere e rendere omaggio a opere d’arte davvero stimolanti in questo mezzo”.

“… per anni, anni e anni, sono sempre stato alla ricerca dei migliori giochi indie là fuori e ho cercato di renderli giustizia, mettendo milioni di occhi su giochi che meritano davvero attenzione… I miei video migliori dell’anno sono costantemente carico di consigli sui giochi indie come Hades…”

… “Voglio che tutti i veri giocatori che guardano questo video sappiano che non metterò mai a rischio la mia legittimità cercando di spingere qualche gioco indesiderato in cui non credo”

Jastrow ha anche spiegato come il suo team ha fatto molti sforzi per rendere i contratti in Bigmode il più “amichevoli per gli sviluppatori”, il che consentirebbe anche agli sviluppatori di giochi di avere successo e “continuare ad avere successo” in futuro. Bigmode sta già invitando le persone ad accedere con l’azienda:

“In Bigmode vogliamo lavorare solo con le persone più appassionate e creative là fuori, sono stufo di tutti questi giochi scadenti, sono stufo di tutto lo spam, voglio solo lavorare con quelli che impazziscono. Non non puntare al bronzo, andiamo all’oro”

Puoi saperne di più sull’azienda all’indirizzo Sito Bigmode. Cosa ne pensi di questo annuncio? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.