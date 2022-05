È apparso un buco nero nella Via Lattea?

Cosa sta succedendo alla nostra galassia?

Gli astronomi sospettano da tempo un buco nero supermassiccio a 26.000 anni luce di distanza nella costellazione del Sagittario, dietro le nubi di polvere e gas che coprono il centro della Via Lattea. In questa oscurità, l’equivalente di milioni di stelle è stato inviato nell’eternità, lasciando un campo gravitazionale spettrale e uno spaziotempo violentemente attorcigliati. Nessuno sa dove porti la porta o cosa, semmai, dall’altra parte.

L’umanità si sta ora preparando a dare uno sguardo più intimo a questo pasticcio. Nell’ultimo decennio, un team internazionale di oltre 300 astronomi ha addestrato l’Event Horizon Telescope, una rete di radio osservatori che si estende in tutto il mondo, sull’arco di una A* (pronunciata A-star), una debole sorgente di onde radio – un presunto buco nero – Al centro della nostra galassia. Giovedì alle 9:00 ET, il team, guidato da Shepherd Doelman, un astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, rilascerà le sue ultime scoperte in sei conferenze stampa simultanee a Washington e in tutto il mondo.