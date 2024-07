“È come se non praticassi lo stesso sport” – Breakaway descrive il sorpasso di Pogacar e Vingegaard al Tour of France

“Quando quei due ragazzi lo hanno superato, era come se non stessi praticando il loro stesso sport”, così Tobias Haaland Johansen (Uno X Mobility) ha descritto il sorpasso di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vengegaard (Visma- Les A Bike) sulla salita finale dopo la lotta per vincere la 15a tappa del Tour de France nel girone separato.

Matthieu Jorgenson del Team Visma ha guidato i primi due scalatori del Tour sulla salita finale al Plateau di Belle con un vantaggio di 2:35 minuti sul gruppo di cinque uomini rimasto in testa dalla pausa della giornata. Questo gruppo era composto da Johansen, Jay Hendley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Enrique Mas (Movistar), Lawrence De Plus (Ineos Grenadiers) e Richard Carapaz (EF Education-Easy Post).

Tuttavia, dopo aver affrontato la bestia infernale di 15,8 km, più vicino al vincitore di tappa Pogacar al traguardo era il campione olimpico Carapaz a 5:41 minuti dal leader della corsa, con Johansen a 6:27 minuti dietro al traguardo.

Il vantaggio di Pogacar era tale che anche quando il terzo classificato della giornata e classificatore assoluto Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha raggiunto il traguardo, aveva già iniziato a riscaldarsi sulla sua moto da TT.

Johansen, che ha perso ma ha espresso la sua ammirazione per i due uomini che hanno vinto le ultime quattro edizioni del Tour de France, ha detto: “Ci siamo resi conto che Pogacar e Wengard alla fine sarebbero arrivati ​​sulla salita finale, e poi è diventato solo un questione di vincere individualmente, ma penso che Carapaz ci sia riuscito”.

“Per me, quando questi due ragazzi muoiono, mi sento come se non stessi praticando lo stesso sport che fanno loro. Sono così bravi che vorresti odiarli, ma sono ragazzi fantastici e rendono il ciclismo uno sport divertente , quindi è un po’ difficile. [They are] “Ad un altro livello.”

Il norvegese non era estraneo a essere surclassato da Pogacar e Vinjegaard dopo non essere riuscito a vincere una prima tappa del Tour dietro solo alle stelle nella sesta tappa del Tour 2023, quando lo sloveno vinse a Coterec-Kambasque.

È stato un grande giorno per Johansen poiché è riuscito a mettere a segno una delle tante manovre di partenza sull’infernale percorso di 197,7 km che era pieno di quasi 5.000 m di dislivello, tuttavia, sente di aver perso le energie dopo aver saltato un key split Sul Col d’Agnes a 73 chilometri dalla fine.

“È stato bello per me essere nel gruppo in fuga, quello era il primo obiettivo. Poi Red Bull-Bora-Hansgrohe avevano diversi ragazzi e prima di una delle salite finali ho visto la possibilità di dividere il gruppo. quindi ero un po’ arrabbiato, ma ho usato quell’aggressività per connettermi con il gruppo in modo da poter lottare per la vittoria”, ha detto il giovane norvegese prima di ammettere che la battaglia tattica fino al Plateau di Belle era finita perché sapevano che la vittoria era Sopra.

“Qualcuno si è arrabbiato un po’ ma la possibilità di vincere era svanita e poi siamo passati ad una fase tattica, dove devi solo provare ad attaccare ed essere l’ultimo a farti prendere.

“Per me, le mie gambe non erano al meglio dopo essere passato al gruppo di testa, quindi sapevo che era finita. Alla fine, era solo la vita.”

Johansen ora si sistemerà per il suo secondo giorno di riposo dopo due giorni estenuanti consecutivi sui Pirenei, dove tutti gli occhi saranno puntati sulla ricerca della prima vittoria per il team Uno-X Mobility insieme ai suoi compagni di squadra nelle ultime sei tappe.

Ha detto dei suoi programmi per lunedì: “Dormi quanto voglio, poi mangio un po’ di torta e caffè, e non pensare ad andare in bicicletta per un giorno, poi torno al lavoro”.

