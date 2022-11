È morta a 63 anni Irene Cara, la pop star degli anni ’80 dietro i successi Fame e Flashdance

Cnn

–



L’attrice e cantante Irene Cara, la cantante vincitrice di Oscar e Grammy nota per i successi “The Fame” e “Flashdance” nei primi anni ’80, è morta, ha detto il suo addetto stampa. Aveva 63 anni.

Judith Moss ha detto: “Per favore, condividi i tuoi pensieri e ricordi di Irene”. tweet Annuncio della morte del cantante. Leggerò ognuno di loro e saprò che sorriderà dal cielo.I suoi fan l’hanno adorata.

“Era un’anima meravigliosamente dotata la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”.

Kara è morta nella sua casa in Florida. La dichiarazione di Moss affermava che la causa della morte era sconosciuta.

Quando era giovane, Cara è apparsa in TV “Electric Company” prima di recitare da adolescente nei film “Aaron Loves Angela” e “Sparkle”.

La sua svolta è arrivata nel musical “Fame” di Coco Hernandez del 1980, sulla High School for the Performing Arts di New York. Ha avuto un record di successo con la canzone del titolo del film e un altro con “Out Here on My Own”. È stata nominata per un Golden Globe e due Grammy Awards quell’anno.

Tre anni dopo, Cara ha co-scritto il testo di “Flashdance… What a Feeling”, un altro successo radiofonico che le è valso un Oscar per la migliore canzone originale e un Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile.

Ha avuto alcuni altri successi, tra cui “Why Me” e “Breakdance”. Ha anche recitato in film come “City Heat” con Burt Reynolds e Clint Eastwood, “DC Cab” con Mr. T e “Certain Fury” con Tatum O’Neal.