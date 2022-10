È morta a 90 anni Loretta Lynn, star della musica country e icona della resilienza country

Ho resistito

Il signor Lin ha continuato a portare avanti la carriera di sua moglie, insistendo sul fatto che si esibisse su honky tonk e stazioni radio anche prima che fosse convinta dai suoi doni musicali. La dipendenza della signora Lin da suo marito lo ha reso una figura paterna come suo marito, anche se aveva meno di sei anni di lei. Ha usato il termine “colpito” per descrivere le volte in cui lo ha colpito. Fu solo quando la coppia si trasferì a Nashville nei primi anni ’60 che Lady Lynn Patsy Klein fece amicizia con lei e iniziò a difendere suo marito.

“Dopo aver incontrato Patsy, la vita è migliorata per me perché ho resistito”, ha detto la signora Lynn a Nashville Scene. “Prima l’ho preso e basta. Dovevo. Ero a 3.000 miglia di distanza da mia madre e mio padre e avevo quattro bambini piccoli. Non c’era niente che potessi fare al riguardo. Ma in seguito, ho iniziato a passarmi per la mente quando le cose non stavano andando bene”.

La crescente insistenza della signora Lin ha coinciso con le prime mosse del movimento delle donne moderne. L’etichetta ha rifiutato il femminismo nelle interviste, ma molte delle sue canzoni, inclusa la canzone del 1978 “We’ve Come A Long Way, Baby”, erano espressioni focose di determinazione femminile. Ha cantato in quella canzone:

Beh, non voglio un muro da dipingere, ma dirò la mia parola. D’ora in poi, ragazzo innamorato, 50-50 anni, fino in fondo. Finora sono stato qualcosa progettato per farti piacere. I tempi sono cambiati e anche io esigo soddisfazione.

La politica sessuale della signora Lynn ha preso una svolta enfatica con “The Pill” (1975), una celebrazione rauca della libertà riproduttiva scritta da Lauren Allen, Don McChan e TD Pills. Registrazioni schiette come questa e “Rated X”, sui doppi standard che devono affrontare i divorziati, potrebbero non essere state molto apprezzate dal pubblico di musica country di tendenza conservatrice se non fossero stati levigati dai modi giocosi della signora Lin con un testo. In “Ranked X”, il primo paese ad essere un successo nel 1972, scrisse: “Le donne ti guardano come se fossi cattivo, e tutti gli uomini sperano che tu lo sia”.