‘È pazzesco’: gli agenti immobiliari descrivono il caos nel caldo mercato degli affitti di New York City

Affittare un appartamento a New York City quest’estate? Saluta i prezzi esorbitanti e combatti fino alla fine.

Tra il caldo e la pioggia occasionali, c’è una folle corsa per affittare appartamenti a prezzi accessibili a Gotham, che era Mancanza di forniture per molti anni. Gli agenti immobiliari descrivono il caos quando si tratta di prezzi.

“È pazzesco”, ha detto a MarketWatch Jessica Peters, agente immobiliare di Douglas Elleman. “Non riusciamo nemmeno più a tenere il passo. Stiamo, tipo, mettiamo solo questo numero pazzo e ci stiamo arrivando”.

Gli uffici della città stanno cercando di attirare di nuovo più dipendenti: la città non è ancora vicina alla piena capacità: il traffico pedonale verso gli edifici per uffici di New York è ancora diminuito del 40,6% rispetto ai livelli pre-pandemici. Ma alcuni lavoratori sono tornati, ristoranti, cinema, Broadway, studenti universitari che si preparano per iniziare la scuola.

Pertanto, l’affitto mensile medio è di $ 725 a giugno dell’anno e $ 59 nel mese precedente, Secondo Zillow. L’affitto mensile medio a New York City è di $ 3.300, il 53% in più rispetto alla media nazionale di $ 2.155.

““Molti degli inquilini saranno in un brusco risveglio.”“

– Jessica Peters, agente immobiliare di Douglas Elliman



Sul campo, ha detto Peters, la realtà era molto peggiore. “Ho appena affittato qualcosa… a Williamsburg. È una grande unità al piano terra con due camere da letto, con un ampio cortile. Stavamo chiedendo $ 6.500. Abbiamo $ 7.000.”

Peters, specializzato nell’area di Brooklyn, ha affermato che mentre le tariffe di noleggio possono variare leggermente, la realtà è chiara per chiunque cerchi di essere in città.

“Se dovessi tornare dopo non aver affittato né a Brooklyn né a Manhattan negli ultimi 10 anni, molti dei tuoi inquilini sarebbero in un brusco risveglio”, ha aggiunto Peters.

(Promemoria: agenti immobiliari e agenti immobiliari guadagnano su commissione, il che significa che più caldo è il mercato, maggiori sono i loro profitti.)

Tuttavia, il mercato degli affitti di New York riflette una più ampia intensificazione delle pressioni sulle scorte, che sta portando a Guerre di offerte tra inquilini in tutto il paese.

Ma a New York, una delle città più care degli Stati Uniti, anche alcuni inquilini di appartamenti con affitto stabile non riescono a riposarsi. Il consiglio di orientamento degli affitti della città ha cadde in alto Fino al 3,25% per le nuove locazioni di un anno e 5% per le locazioni di due anni.

Uno degli elenchi di residenze aperte per Gartenberg nel Two Bridges District di Lower Manhattan. Screenshot da Streeteasy.com





Mihal Gartenberg, agente immobiliare della Coldwell Banker Warburg, ha affermato che la rabbia del mercato è normale. Funziona solo sulla base della domanda e dell’offerta.

Ci sono persone che sono semplicemente disposte a pagare di più, ha detto. “Stiamo arrivando al punto in cui non decidiamo cosa faranno queste cose”, ha aggiunto Gartenberg. “Questa è una vera istituzione di mercato”.

La tecnologia ha aiutato alcuni affittuari nella loro ricerca di una casa.

Un lussuoso appartamento con due camere da letto che ho messo sul mercato in affitto due mesi fa a Lincoln Square ha attratto persone che si sono riversate su di esso attraverso una casa aperta di due ore con incrementi di dieci minuti, così come potenziali inquilini che si sono uniti a FaceTime AAPL,

.

“Secondo me abbiamo un prezzo troppo alto”, ha detto Gartenberg, a $ 7.800, ma abbiamo finito per prenderne di più. La persona che ha finito per rilevare l’appartamento ha offerto $ 400 in più… Avevamo un’offerta di $ 8.200 e si sono anche offerti di pagare la commissione del broker, che è un mese in più.

““Mi sento molto a disagio all’idea che la prima persona che vede una lista sia la prima a riceverla.”“

Lo scorso fine settimana aveva aperto due appartamenti nella zona di Two Bridges, nella parte bassa di Manhattan.

“Lo mostrerò solo all’open house”, ha detto Gartenberg prima dell’evento. “Mi sento molto a disagio all’idea che la prima persona che vede un annuncio sia il primo a riceverlo”.

Gli agenti immobiliari hanno affermato che vale la pena considerare l’acquisto di una casa, data la densità del mercato degli affitti.

Peters ha detto che molti inquilini stanno cercando di diventare proprietari di case perché gli affitti sono aumentati così tanto. “Le persone stanno iniziando a rivalutare se dovrebbero acquistare o meno a questo punto”, ha detto.

“Perché dovrei spendere $ 10.000 al mese in affitto se mi sono qualificato per l’acquisto? Potrebbe non essere esattamente quello che vogliono e potrebbe essere un po’ più piccolo, ma è comunque meglio che spendere $ 120.000 all’anno in affitto. “

Non andare a vedere le cose al prezzo che vuoi, disse Gartenberg. “Perché dove si trova il mercato oggi, è oltre il tuo prezzo.” (Foto: Getty Images)





Ma preparati a fare guerre quando acquisti una casa, ha avvertito Gartenberg. Ha detto di aver offerto sul mercato un appartamento di Hudson Heights recentemente rinnovato, che ha venduto “molto al di sopra della domanda”, al punto che “mi ha fatto impazzire”. La vendita dell’appartamento non era ancora conclusa, quindi ha detto di non essere in grado di discutere fino a che punto fosse arrivata la richiesta dell’offerente.

Gartenberg ha valutato i suoi appartamenti Two Bridges a $ 3.550 per un’unità con due camere da letto all’ultimo piano e $ 3.050 per un’unità con una camera da letto.

Sabato le loro case sono state aperte. Tutto è andato al di sopra dell’ordine. “Abbiamo avuto molto interesse e siamo stati in grado di trasformare le offerte in un appartamento che non è ancora elencato e anche affittarlo”, ha detto Gartenberg in un’e-mail di follow-up.

La metà delle offerte ricevute proveniva da persone che hanno visualizzato l’appartamento tramite FaceTime o da un video che hai inviato loro.

Gartenberg ha offerto consigli per il noleggio per l’estate.

Metti in ordine i tuoi documenti, come prova del reddito, documento d’identità con foto, modulo fiscale 1040, estratti conto bancari e altri documenti finanziari. Gartenberg ha anche detto: Trova il tuo lavoro per scrivere una lettera per dire che sei in buona forma.

E dato il numero di noleggi che sta chiedendo sopra, ha aggiunto, preparati a guardare al di sotto del tuo prezzo. Se sai in quale edificio vuoi vivere, contatta l’agente del proprietario, ha detto, e scopri cosa c’è sul mercato.

Cerchi un affitto a New York e vuoi condividere i tuoi pensieri? Scrivi a: aarthi@marketwatch.com