È stato scoperto il batterio più grande del mondo delle dimensioni di una ciglia umana

Thiomargarita magnifica – in riferimento alle sue dimensioni eccezionali – ha una lunghezza media delle cellule di oltre 9.000 μm, circa 1 cm (0,4 pollici) di lunghezza. Le cellule della maggior parte dei batteri sono lunghe circa 2 µm, sebbene le cellule più grandi possano arrivare fino a 750 µm.

T. magnifica può essere lungo fino a 2 centimetri, secondo il coautore dello studio Jean-Marie Foland, biologo marino e scienziato del California Laboratory for Complex Systems Research e membro del Joint Genome Institute del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

“Per capire quanto sia grande per i batteri, è come se avessimo trovato un essere umano lungo quanto il Monte Everest”, ha detto mercoledì alla Galileus Web.

Più di 625.000 batteri di E. coli possono stare sulla superficie di un singolo T. magnifica. Tuttavia, nonostante le dimensioni dei batteri, la loro superficie è “notevolmente pura”, priva di batteri presenti in superficie su piante e animali viventi, secondo lo studio.

Come mantieni le sue dimensioni?

In precedenza si credeva che i batteri non potessero crescere fino alle dimensioni visibili ad occhio nudo a causa del modo in cui interagiscono con il loro ambiente e producono energia.

Per assorbire i nutrienti attraverso la sua cellula. Volland è stato in grado di visualizzare e osservare cellule giganti in 3D con l'aiuto della tomografia a raggi X allo stato solido, della microscopia laser confocale e della microscopia elettronica a trasmissione, secondo Ma T. magnifica ha un'estesa rete di membrane in grado di produrre energia in modo che non dipenda esclusivamente dalla superficie dei batteri

A differenza della maggior parte dei batteri, che contengono materiale genetico che fluttua liberamente all’interno della loro singola cellula, la cellula di T. magnifica contiene il proprio DNA contenuto in piccole sacche legate alla membrana chiamate pepin.

“Questa è stata una scoperta molto interessante che apre molte nuove domande perché non è qualcosa che si osserva classicamente nei batteri. In realtà è una caratteristica delle cellule più complesse, il tipo di cellule che compongono il nostro corpo o i nostri animali e piante “, ha detto Foland. “Vogliamo capire cosa sono quegli epitopi e cosa fanno esattamente, e se svolgono un ruolo nello sviluppo del gigantismo per questi batteri, per esempio”.

T. magnifica è stato scoperto per la prima volta in crescita come sottili fili bianchi sulle superfici delle foglie di mangrovie in decomposizione in paludi di mangrovie marine tropicali poco profonde in Guadalupa, secondo lo studio.

Questi batteri giganti crescono sui sedimenti sul fondo delle acque sulfuree, dove sfruttano l’energia chimica dello zolfo e usano l’ossigeno dall’acqua circostante per produrre zuccheri, secondo Voland. T. magnifica può anche produrre cibo dall’anidride carbonica.

È stato suggerito che, essendo molto più grande dei batteri medi, una cellula di T. magnifica potrebbe essere migliore nell’accedere contemporaneamente all’ossigeno e allo zolfo nel suo ambiente, secondo Volland.

È anche possibile che la dimensione delle cellule di T. magnifica rispetto ad altri microbi nell’assemblaggio batterico significhi che non devono preoccuparsi di essere mangiate dai predatori.

Scatola nera microbica

Tania Woicki, scienziato capo del Lawrence Berkeley National Laboratory in California, pensa che batteri giganti, o specie affini, si trovino probabilmente in altre mangrovie in tutto il mondo.

“Mi stupisce sempre quanto poco sappiamo del mondo microbico e quanto ce ne sia là fuori”, ha detto mercoledì alla Galileus Web, aggiungendo che il mondo microbico è “ancora una scatola nera”. Wiki, che guida il programma di genomica microbica del Dipartimento dell’Energia del Joint Genome Institute degli Stati Uniti, è uno degli autori senior dello studio.

Lo studio ha concluso che “il pregiudizio di conferma relativo alle dimensioni del virus ha impedito la scoperta di virus giganti per più di un secolo”. “La scoperta di Ca. T. magnifica suggerisce che batteri grandi e complessi potrebbero nascondersi in bella vista”.

“Solo perché non l’abbiamo ancora visto, non significa che non esista”, ha aggiunto Wiki.