È stato scoperto un esopianeta “super-terra” quattro volte più grande del nostro pianeta

Una nuova “super-Terra” quattro volte più grande del nostro pianeta è stata vista in orbita attorno a una stella a soli 36,5 anni luce di distanza.

L’esopianeta, chiamato Ross 508 b, è stato scoperto nella cosiddetta zona abitabile di una debole nana rossa che orbita ogni 10,75 giorni.

È molto più veloce dell’orbita terrestre di 365 giorni, ma la stella in cui orbita Ross 508b è molto più piccola e più leggera del nostro sole.

Nonostante si trovi in ​​questa zona “temperata” – dove non è né troppo calda né troppo fredda per l’acqua liquida – gli esperti ritengono improbabile che sia abitabile come la conosciamo.

Ma in base a quanto si sa sui limiti della massa planetaria, è probabile che il Nuovo Mondo sarà terrestre, o roccioso, proprio come la Terra, piuttosto che gassoso.

Una nuova "super-Terra" quattro volte più grande del nostro pianeta è stata vista in orbita attorno a una stella a soli 36,5 anni luce di distanza. L'esopianeta Ross 508b è stato scoperto nella zona abitabile di una debole nana rossa. Nell'immagine, l'impressione di un artista di una Terra gigante in orbita attorno a una nana rossa

Un team internazionale di astronomi ha scoperto ROS 508b utilizzando l’Osservatorio astronomico nazionale del telescopio giapponese Subaru alle Hawaii.

Descritto in un documento guidato dall’astronomo Hiroki Harakawa, del telescopio Subaru, è il primo esopianeta della campagna.

Ross 508b orbita attorno a una vicina stella nana M nota come Ross 508, motivo per cui le è stato dato il nome.

I “super pianeti” sono pianeti più massicci dei nostri pianeti ma non superano la massa di Nettuno.

Sebbene il termine si riferisca solo alla massa del pianeta, è usato anche dagli esperti per descrivere pianeti più grandi della Terra ma più piccoli del cosiddetto “Nettuno in miniatura”.

“Mostriamo che M4.5 nano Ross 508 ha una periodicità RV significativa a 10,75 giorni con possibili alias a 1.099 e 0,913 giorni”, hanno affermato i ricercatori.

“Questa periodicità non ha analoghi nella fotometria o negli indici di attività stellare, ma si adatta bene all’orbita di Keplero a causa di un nuovo pianeta, Ross 508 b”.

Ross 508, con il 18 per cento della massa del nostro sole, è una delle stelle più piccole e leggere con un mondo in orbita rilevato utilizzando la velocità radiale.

La tecnica principale per trovare esopianeti è il metodo di transito, che è quello che usa il telescopio TESS della NASA per cacciare esopianeti, così come Keplero prima di esso.

Si tratta di uno strumento che osserva le stelle e cerca i cali regolari nella sua luce causati da un oggetto in orbita attorno alla Terra e alla stella.

Gli astronomi quindi utilizzano la profondità di transito per calcolare la massa dell’oggetto, maggiore è la curva di luce, maggiore è il pianeta.

Un totale di 3.858 esopianeti sono stati confermati con l’aiuto di questo metodo.

Ma l’altra tecnica è la velocità radiale, nota anche come metodo doppler o doppler.

Può rilevare “oscillazioni” in una stella causate dalla forza gravitazionale di un pianeta in orbita.

Le vibrazioni influenzano anche la luce proveniente dalla stella. Quando si muove verso la Terra, la sua luce sembra spostarsi verso la parte blu dello spettro e quando si allontana sembra muoversi verso il rosso.

La nuova scoperta suggerisce che le future scansioni della velocità radiale a lunghezze d’onda dell’infrarosso hanno il potenziale per rilevare un gran numero di esopianeti in orbita attorno a stelle fioche.

“La nostra scoperta dimostra che una ricerca nel vicino infrarosso del camper potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca di un pianeta di piccola massa attorno a nane M fredde come Ross 508”, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.

La ricerca è stata pubblicata nelle pubblicazioni della Japanese Astronomical Society ed è disponibile all’indirizzo arXiv.