È stato scoperto un pianeta delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella vicina che sopravviverà al Sole per 100 miliardi di anni

Gli astronomi hanno scoperto un pianeta delle dimensioni della Terra che è inondato da così tanta radiazione che la sua atmosfera è stata erosa da tempo, lasciandola nuda. La vita come la conosciamo non potrebbe esistere su questo mondo caldo, ma gli astronomi sono interessati per un altro motivo: per la prima volta potrebbero essere in grado di studiare l’universo. geologia Per un pianeta al di fuori del nostro sistema solare.

Recentemente scoperto Pianeta extrasolare , chiamato SPECULOOS-3 b, è un pianeta roccioso a circa 55 anni luce dalla Terra. Orbita attorno alla sua stella ospite ogni 17 ore, ma i giorni e le notti su questo pianeta sono infiniti. Gli astronomi sospettano che il pianeta sia legato in modo mareale alla sua stella, come la Luna alla Terra. L’unico lato diurno è sempre rivolto verso la stella, mentre il lato notturno è chiuso nell’oscurità eterna.

Le osservazioni al telescopio mostrano radiazioni ricorrenti provenienti dalla stella dell’esopianeta, una nana rossa di 7 miliardi di anni, più o meno delle dimensioni della Terra. Giove , arrostendo il pianeta a temperature simili a quelle di Venere. Quindi qualsiasi atmosfera del pianeta potrebbe essere facilmente fuggita nello spazio molto tempo fa e lasciato dietro di sé una palla di roccia rovente e priva di aria, hanno riferito gli astronomi nel nuovo studio, pubblicato il 15 maggio sulla rivista. Astronomia della natura .

“La vita come la conosciamo non avrebbe potuto emergere sulla superficie del pianeta – atmosferica o meno – perché non poteva sostenere grandi quantità di acqua in forma liquida”, ha affermato l’autore principale dello studio. Michele Gillon Lo ha detto l’astronomo dell’Università di Liegi in Belgio a WordsSideKick.com. “È come un pianeta spoglio e roccioso Mercurio “.

Imparentato: Il telescopio James Webb ha scoperto un’atmosfera unica attorno a un “pianeta infernale” in un lontano sistema stellare

Sebbene SPECULOOS-3 b non sia adatto alla vita, gli astronomi hanno affermato che è abbastanza vicino alla Terra per condurre studi dettagliati di follow-up sulla sua composizione chimica, che riveleranno se il pianeta è geologicamente attivo. Note già pianificate con Telescopio spaziale James Webb (JWST), ad esempio, sarà in grado di confermare se i vulcani hanno eruttato sul pianeta. Ciò rivelerebbe come i pianeti rocciosi come SPECULOOS-3 b si formano attorno a stelle deboli e leggere e se alcuni di essi sono adatti alla vita nonostante la loro vicinanza alle stelle.

Gillon ha detto che i ricercatori “hanno cercato estesamente” i fratelli planetari di SPECULOOS-3 b nello stesso sistema stellare, ma non ne hanno trovato nessuno. Ha notato che questi pianeti aggiuntivi potrebbero esistere ma sono semplicemente troppo piccoli o troppo lontani dalla loro stella ospite per essere visti.

Ricevi le scoperte più incredibili del mondo direttamente nella tua casella di posta.

Rappresentazione artistica dell’esopianeta SPECULOOS-3 b, appena scoperto, delle dimensioni della Terra, in orbita attorno alla sua stella nana rossa. (Credito immagine: NASA/JPL-Caltech)

Un pianeta caldo attorno a una stella fredda

Gillon e i suoi colleghi hanno scoperto SPECULOOS-3 b utilizzando una rete di sei telescopi sparsi in Cile, Isole Canarie e Messico dal 2011. Questa rete è chiamata Search for Planets Obscuring Ultracool Stars network, o SPECULOOS, che condivide il suo nome con un gruppo di stelle. I frollini belgi speziati vengono tradizionalmente serviti ai bambini il 6 dicembre di ogni anno per il giorno di San Nicola.

L’obiettivo principale del progetto è scoprire pianeti rocciosi orbitanti attorno a stelle nane ultrafredde, le cui piccole dimensioni rendono più facile per i telescopi rilevare i pianeti che orbitano attorno a loro. Oltre ad essere migliaia di gradi più freddi del Sole e centinaia di volte più deboli, bruciano il loro combustibile più lentamente e finiscono per vivere molto più a lungo, circa 100 miliardi di anni. ( Il Sole avrà circa 10 miliardi di anni Quando morirai tra circa 4,5 miliardi di anni.)

“Si prevede che saranno le ultime stelle ancora luminose nell’universo”, ha detto il coautore dello studio Triodo di Amori Un professore di scienze esoplanetarie presso l’Università di Birmingham in Inghilterra ha dichiarato: dichiarazione . I ricercatori affermano che la loro durata di vita estremamente lunga fornisce finestre favorevoli affinché la vita possa emergere sui pianeti all’interno dei loro sistemi.

Tuttavia, la loro estrema debolezza rende difficile studiarli. Per scoprire SPECULOOS-3 b, il telescopio robotico SPECULOOS in Messico ha osservato apparenti cali di luce della stella ospite ininterrottamente per cinque notti nel 2021. I primi indizi del pianeta appena scoperto sono comparsi allora e sono stati confermati un anno dopo, secondo lo studio.

“Se non ci fosse l’atmosfera, non ci sarebbero il cielo azzurro e le nuvole: ci sarebbe solo l’oscurità, come sulla superficie della Terra”. la luna “, coautore dello studio Benjamin Rackham ha detto uno scienziato ricercatore del Massachusetts Institute of Technology in un articolo separato Dichiarazione del MIT . Il “Sole” sarà una grande stella rosso porpora, maculata e luminosa che apparirà circa 18 volte più grande di quanto il Sole ci appare nel cielo.

SPECULOOS-3 b è il nono pianeta scoperto dal progetto e il team prevede di scoprirne altri nei prossimi anni, ha affermato Gillon. Come i pianeti precedentemente scoperti dal progetto – inclusa una famiglia di sette persone nel noto sistema TRAPPIST-1, alcuni dei quali sono considerati abitabili – SPECULOOS-3 b appena scoperto “è un obiettivo eccellente per JWST”, ha detto Gillon.