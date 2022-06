EasyJet spinge la sua ragazza, prende a pugni un lavoratore aeroportuale

Un video clip mostra un vacanziere britannico ubriaco che spinge la sua ragazza a terra e colpisce un membro del personale di sicurezza in un aeroporto in Inghilterra dopo essere stato bandito dal viaggio, secondo quanto riferito.

Il Virale, clip di 19 secondi Questo momento cattura il momento in cui un aspirante passeggero di EasyJet spinge violentemente e prende a pugni un dipendente della compagnia aerea dopo che l’aereo non era autorizzato su un volo dall’aeroporto di Bristol ad Alicante, in Spagna, perché era ubriaco, secondo i rapporti.

L’amica è stata vista per la prima volta alzare le braccia e gridare a un impiegato dell’aeroporto.

Poi il suo ragazzo sconosciuto corre verso l’operaio, facendolo cadere a terra, mentre gli spettatori sussultano.

Ha detto la polizia Bristol Vita L’uomo di 39 anni e la donna di 37 anni sono stati arrestati per aggressione.

Un rappresentante della polizia del Somerset ha detto che l’incidente è avvenuto alle 21:30 del 17 giugno.

Testimone Steve Rich, 33 anni Dillo al porto localeImprovvisamente, il passeggero ha lanciato un pugno su una spalla dell’uomo e ha afferrato la bocca della guardia di sicurezza.

Rich del Wiltshire ha definito l’incidente “non necessario” e ha detto che ha causato allarme a coloro che l’hanno visto.

“Le due ragazze che lavoravano [gate] È stata una marea di lacrime perché era così spaventoso per loro”, ha detto.

“Prima dell’arrivo della sicurezza, hai fatto dire a queste due persone: ‘Come ci impedirai di salire su questo volo?'” “…c’erano bambini ovunque.”

Un rappresentante dell’aeroporto di Bristol ha dichiarato ai notiziari: “Nessun comportamento antisociale, violento o minaccioso da parte dell’aeroporto di Bristol o delle compagnie aeree sarà tollerato.

Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo sul serio e sosterremo pienamente qualsiasi indagine della polizia”.