Ecco 8 minuti di filmato del nuovo gameplay di Akuma in Street Fighter 6

I contenuti Akuma per Street Fighter 6 continuano a essere distribuiti GameSpot Ci colpisce con poco più di 8 minuti consecutivi di nuovo filmato.











Il prossimo personaggio DLC (in uscita il 22 maggio) affronta Dee Jay, se stesso e Manon nel video. Potrebbe essere un PC di livello 7 che controlla Akuma, ma possiamo comunque vedere molti aspetti interessanti del suo gameplay che si aggiungono alla nostra comprensione iniziale di come gioca qui in SF6.



















Notiamo alcune piccole cose che sembrano essere modifiche all’aspetto di Akuma in Street Fighter 5, come la sua animazione visivamente potente in cui sbatte il suo avversario a terra dopo averlo colpito in aria con un goshoryuken (1:07).





Forse ricorderai che quando Demon Fighter eseguiva questa manovra in Street Fighter 5, lo lasciava proprio accanto al suo avversario per applicare una facile pressione okezi con quasi tutto ciò che voleva. La manovra ora fa rimbalzare leggermente la vittima sull’Akuma, lasciandola sicuramente con meno opzioni rispetto alla versione precedente.





L’inizio del secondo round di mirror match (3:28) ci dà un’idea di come funziona la temibile palla di fuoco aerea del personaggio se utilizzata in posizione neutrale. All’inizio del round, un Akuma lancia una normale palla di fuoco mentre l’altro si fa avanti ed esegue una versione aerea istantanea della stessa tecnica.





Il primo ha tempo per recuperare e bloccare mentre il secondo non sembra avanzare di molto. Considerando quanto potente si sia rivelata questa singola manovra in Street Fighter 2, 4 e 5, speriamo davvero che Capcom abbia capito come bilanciarla un po’ meglio questa volta.





Un altro potente strumento che abbiamo visto utilizzare da Akuma nel corso degli anni è il suo palmo demoniaco, che si riprende rapidamente.





Non solo questa mossa gli procurava confusione quando si avvicinava in aria, ma si riprendeva anche abbastanza velocemente da permettergli di usarla come una sorta di finta quando esplodeva e poi passava rapidamente ad un altro attacco.





Sputa l’azione contro Manon (4:30) e recupera comunque molto velocemente. Tuttavia, quando abbiamo messo in pausa e spostato il filmato fotogramma per fotogramma, sembrava che ci fossero circa 7-9 fotogrammi di recupero dopo l’attacco, un risultato migliore rispetto ai 4 fotogrammi che avevamo in Street Fighter 4.





Questi sono solo alcuni dei tanti momenti da cui possiamo imparare dal filmato fornito da GameSpot, quindi guardali e poi condividi qualsiasi cosa di interessante che spii nella sezione commenti in seguito.













Vuoi altro Street Fighter 6 Akuma? Puoi controllare la sua lista di mosse, vedere che aspetto ha nella schermata di selezione del personaggio e dare una rapida occhiata al video della guida del personaggio direttamente da Capcom.