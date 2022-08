Ecco come appare la Ford Mustang di settima generazione

immagine : roccaforte

settima generazione Ford Mustang La prima Ford Mustang di nuova generazione in quasi un decennio farà il suo debutto mondiale il 14 settembre al North American International Auto Show, noto anche come Detroit. In precedenza, Ford era impegnata a pubblicare vari teaser per motivare i fan della Mustang. Lunedì, Ford ha presentato in anteprima quello che dovrebbe essere il suono della nuova Mustang.

Il suono è attivo, amici:

Questa è, molto probabilmente, una Mustang V8, che Si dice che sarà nella nuova generazione, insieme ai quattro cilindriProprio come gli attuali modelli Mustang. Ha detto che, in Un mondo morente Dodge Chargers e Challenger Poiché le case automobilistiche diventano elettriche, mi chiedo quanto sia lontana la Mustang elettrica, anche se la Mach-E Mustang esiste già e sembra essere abbastanza popolare.

Sarebbe piuttosto divertente, tuttavia, se quel suono che Ford sputa non fosse affatto un V8 o un motore a combustione interna, ma il lavoro di un ingegnere che replica il suono di una Mustang V8 per accompagnare una nuova Mustang EV. O almeno i commentatori del post Instagram di Ford rimarranno molto delusi.

Tuttavia, assumiamo che il motore V8 non abbia prove del contrario. E se ascolti fino alla fine, puoi sentire quello che suona come un cambio manuale, sicuramente non un incidente da parte di Ford, perché se c’è una cosa che Ford vuole che la gente pensi a una Mustang, è un cambio manuale V8, anche se la maggior parte le persone scelgono un automatico con motore a quattro cilindri EcoBoost. Sembra che anche una Mustang di settima generazione manterrà quello spirito, anche se sembra un’opportunità perfetta per passare all’elettrico, in un settore recentemente impantanato negli incentivi fiscali federali per farlo. A quanto pare, non ancora.