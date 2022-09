Ecco come si pronuncia Zelda: Tears of the Kingdom, dice Nintendo

Nintendo ha finalmente confermato il titolo per il sequel di Breath of the Wild questa settimana, dopo aver detto in precedenza che manterrà segreto il nome perché era troppo spoiler.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato nominato sullo schermo durante l’ultimo Nintendo Direct, ma molti fan hanno ancora domande.

Quelle “lacrime” erano come nel pianto? O “lacrime” come in qualcosa di strappato?

È un argomento di cui abbiamo discusso questa settimana durante la nostra ultima newsletter – sopra – perché entrambi i significati avranno un senso nel contesto della storia di Zelda.

Ma un modo è effettivamente corretto, e Nintendo ora lo ha confermato a Eurogamer… Sono lacrime come dentro pianto.

Questa sembra essere la spiegazione più probabile: il simbolo dello sheekha è il simbolo dell’occhio con una lacrima. Sette oggetti a forma di lacrima sono apparsi nel murale all’inizio della nuova promozione di questa settimana, probabilmente oggetti che i giocatori dovranno collezionare. Infine, in Zelda: Skyward Sword, i giocatori dovevano raccogliere lacrime sacre in ogni mondo.

Il nuovo spettacolo di Zelda di questa settimana: Kingdom Tears.

Tuttavia, sembra probabile che Nintendo abbia scelto questo nome con un doppio significato in mente. Gli screenshot del mondo di gioco mostravano molti blocchi di terra fluttuanti e sembrava che il castello di Hyrule danneggiato fosse stato strappato dal terreno.

Zelda: Kingdom Tears probabilmente custodisce ancora molti segreti, ma questo è quello che possiamo cancellare per ora mentre aspettiamo il 5 maggio 2023, quando il gioco arriverà.

Infine, per un’ulteriore analisi di Zelda, Victoria ed Ed hanno dato un’occhiata in dettaglio al nuovo trailer di Tears of the Kingdom questa settimana.